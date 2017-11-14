你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

天氣變涼了，5 個方法讓你的陽臺跟露臺溫暖依舊！

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design 露臺
Loading admin actions …

最近天氣開始轉涼了，大多數的人換上了長袖衣物或是小外套。對於喜歡在陽台與露臺享受戶外時光的你，也許這樣的天氣正合適。然而台灣的冬季也可以冷得刺骨，想要在冷天中依舊享受戶外時光要怎麼做呢？

這本點子簿要為你介紹 5 個讓你的陽臺與露臺在天涼時溫暖依舊的方法，現在就一塊看看吧！

1. 開放或是封閉式

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration 露臺
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

露臺或是陽臺有非成開放或是封閉式的，封閉式的陽臺好處是可以防塵而且也能讓室內溫度比較溫暖。你可以請專家安裝拉門或是窗戶，讓露臺可以是開放也能獨立。

2. 暖爐或是火爐

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design 露臺
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

最實際的方法就是在陽臺或是露臺擺放一台暖爐或是火爐，你可以依照天氣的變化，選擇是否開關暖爐，實用又簡單！

3. 兩種爐子

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration 露臺
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

讓你的陽臺增溫的爐子有兩種類型：

- 燃氣灶：這種類型的爐子熱量是由汽缸氣產生，這種類型的爐子最大的好處便是價格實惠。

- 輻射加熱器：這種爐子的優點是散熱均勻又快速，但是其限制是結構固定，因此可能會造成空間的阻塞。

4. 地板供暖

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept 露臺
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

如果說是封閉式露臺的話，你還可以採用地板供暖的方式，讓整個空間更加暖活。不需要在空間中擺放一臺爐子，因此畫面看起來更為美觀。然而地板供暖的缺點就是成本比較高，對於預算有限的人來說不是很理想。

5. 電子壁爐

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design 露臺
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

講求環保的話，電子壁爐是最棒的選擇，其優點有：

- 經濟實惠

- 二氧化碳等物質含量低

- 創新和優雅的設計

- 不需要進氣口

除此之外，電子壁爐通常有許多造型供你選擇，因此你可以選擇適合你家風格的款式。

延伸閱讀：一下午就能完成！7 個改造庭院的簡單撇步

自地自建：一間充滿鄉間純樸風味的可愛小平房
你會選擇哪種方式呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了