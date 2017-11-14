天氣變涼了，5 個方法讓你的陽臺跟露臺溫暖依舊！

最近天氣開始轉涼了，大多數的人換上了長袖衣物或是小外套。對於喜歡在陽台與露臺享受戶外時光的你，也許這樣的天氣正合適。然而台灣的冬季也可以冷得刺骨，想要在冷天中依舊享受戶外時光要怎麼做呢？
這本點子簿要為你介紹 5 個讓你的陽臺與露臺在天涼時溫暖依舊的方法，現在就一塊看看吧！
露臺或是陽臺有非成開放或是封閉式的，封閉式的陽臺好處是可以防塵而且也能讓室內溫度比較溫暖。你可以請專家安裝拉門或是窗戶，讓露臺可以是開放也能獨立。
最實際的方法就是在陽臺或是露臺擺放一台暖爐或是火爐，你可以依照天氣的變化，選擇是否開關暖爐，實用又簡單！
讓你的陽臺增溫的爐子有兩種類型：
- 燃氣灶：這種類型的爐子熱量是由汽缸氣產生，這種類型的爐子最大的好處便是價格實惠。
- 輻射加熱器：這種爐子的優點是散熱均勻又快速，但是其限制是結構固定，因此可能會造成空間的阻塞。
如果說是封閉式露臺的話，你還可以採用地板供暖的方式，讓整個空間更加暖活。不需要在空間中擺放一臺爐子，因此畫面看起來更為美觀。然而地板供暖的缺點就是成本比較高，對於預算有限的人來說不是很理想。
講求環保的話，電子壁爐是最棒的選擇，其優點有：
- 經濟實惠
- 二氧化碳等物質含量低
- 創新和優雅的設計
- 不需要進氣口
除此之外，電子壁爐通常有許多造型供你選擇，因此你可以選擇適合你家風格的款式。
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