天氣變涼了，5 個方法讓你的陽臺跟露臺溫暖依舊！

最近天氣開始轉涼了，大多數的人換上了長袖衣物或是小外套。對於喜歡在陽台與露臺享受戶外時光的你，也許這樣的天氣正合適。然而台灣的冬季也可以冷得刺骨，想要在冷天中依舊享受戶外時光要怎麼做呢？

這本點子簿要為你介紹 5 個讓你的陽臺與露臺在天涼時溫暖依舊的方法，現在就一塊看看吧！