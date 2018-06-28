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衣服再多都ok！24 種不同風格的超寬敞更衣室設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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不管你是男是女，只要是一位衣物包包控的話，相信最大的煩惱就是要如何收納這些心肝寶貝，並且輕鬆地找到它們。假如你有上述的困擾，請設計師為你打造一間規劃完善的更衣室，絕對能讓你收找衣服的時間更迅速。如同廚房一樣，更衣室也分成一字型、ㄇ字型、L型與嵌入式更衣室，你可以依照使用的習慣，選擇喜歡的類型。考慮完實用性之後，你也能想想要賦予這樣的角落什麼樣的風格。沒有靈感的話，接下來我們要介紹 24 種風格截然不同的超寬敞更衣室，跟著我們一塊找靈感吧！

1. 結合時尚家具

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以木頭為主素材的更衣間散發溫暖氣息，但專家搭配了時尚造型的小凳子，讓更衣間更有設計感。

2. 飾品也有家

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瓦悅設計有限公司

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不只是心愛的衣物，各種不同樣式的飾品也以展示的方式收放著，像是精品店一樣！

3. 利用角落打造的更衣間

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利用角落打造的更衣間旁就是大片落地窗，看起來非常寬敞，再加上鏡面的裝置更有時尚品味。

4. 黑色系

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誰說更衣室不能用黑色？大膽選用黑色，成功地在此打造出低調沈穩的現代風格！

5. 機能劃分清楚

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依照屋主所擁有的衣物，打造出不同大小的抽屜以及收納格，機能劃分清楚！

6. 左右的功能

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更衣室走道兩端的功能十分清楚，長衣物可以掛在左邊～

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7. 結合化妝台的設計，更衣室機能更完善

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8. 淺色系的系統櫃收納功能齊全，並且不會壓縮空間感

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9. 結合透明的展示檯面，擁有的飾品變成最佳裝飾

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10. 白色搭配黑色的線條，結合不同的照明設計，更衣室簡約時尚！

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11. 白色系為主的更衣室簡單且機能強大

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12. 依照屋主的身高打造櫃體，更為人性化

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13. 更衣室的櫃子帶有淡淡復古風味，結合時尚拉門後風格獨特

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14. 垂掛衣物的區域很大，因此整理起來更為便利

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15. 給人沈穩感受的更衣室搭配上照明燈管，很有精品店的fu

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16. 木頭的紋路非常美麗，搭配上矮衣櫃後機能更強

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17. 復古的櫃子點亮了更衣室

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18. 多層格子可以容納許多鞋子

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19. 結合不同的色系，更衣室裡頭更有層次

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20. 化妝台的側面牆使用深色，巧妙區分領域

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21. 多了透明的天花板，更衣室更為閃亮

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22. 冷色調的空間裡頭顯得十分俐落

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23.利用穿衣鏡，讓整體空間更放大！

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24. 白色的衣櫃帶有淡淡古典風味，十分典雅有氣質

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