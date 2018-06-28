衣服再多都ok！24 種不同風格的超寬敞更衣室設計

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不管你是男是女，只要是一位衣物包包控的話，相信最大的煩惱就是要如何收納這些心肝寶貝，並且輕鬆地找到它們。假如你有上述的困擾，請設計師為你打造一間規劃完善的更衣室，絕對能讓你收找衣服的時間更迅速。如同廚房一樣，更衣室也分成一字型、ㄇ字型、L型與嵌入式更衣室，你可以依照使用的習慣，選擇喜歡的類型。考慮完實用性之後，你也能想想要賦予這樣的角落什麼樣的風格。沒有靈感的話，接下來我們要介紹 24 種風格截然不同的超寬敞更衣室，跟著我們一塊找靈感吧！
以木頭為主素材的更衣間散發溫暖氣息，但專家搭配了時尚造型的小凳子，讓更衣間更有設計感。
不只是心愛的衣物，各種不同樣式的飾品也以展示的方式收放著，像是精品店一樣！
利用角落打造的更衣間旁就是大片落地窗，看起來非常寬敞，再加上鏡面的裝置更有時尚品味。
誰說更衣室不能用黑色？大膽選用黑色，成功地在此打造出低調沈穩的現代風格！
依照屋主所擁有的衣物，打造出不同大小的抽屜以及收納格，機能劃分清楚！
更衣室走道兩端的功能十分清楚，長衣物可以掛在左邊～
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