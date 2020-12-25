獨棟別墅設計: 7 間台灣人都想拎包入住的美麗住宅

獨棟別墅是台灣人夢寐以求的絕佳居所，由於這樣的房屋類型通常含有獨立的空間，享有車庫與庭院，因此一家子可以不受到外人的干擾過生活。這一本點子簿為想要打造一間獨一無二的別墅的你，找來了 7 間台灣人都會想要拎包入住的獨棟別墅。這些別墅的用色以及使用的建材都不同，造型也各具特色，絕對能帶給你許多不同的靈感。

想蓋一間完美的別墅嗎？現在就跟我們一起看看這 7 間獨棟別墅的設計吧！