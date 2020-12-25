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獨棟別墅設計: 7 間台灣人都想拎包入住的美麗住宅

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獨棟別墅是台灣人夢寐以求的絕佳居所，由於這樣的房屋類型通常含有獨立的空間，享有車庫與庭院，因此一家子可以不受到外人的干擾過生活。這一本點子簿為想要打造一間獨一無二的別墅的你，找來了 7 間台灣人都會想要拎包入住的獨棟別墅。這些別墅的用色以及使用的建材都不同，造型也各具特色，絕對能帶給你許多不同的靈感。

想蓋一間完美的別墅嗎？現在就跟我們一起看看這 7 間獨棟別墅的設計吧！

1. 位在宜蘭的獨棟別墅

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建築物外觀及庭院

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首先看到的這間獨棟別墅是為了退休的屋主而量身打造的，為了要在此安享天年，屋主對於別墅的要求十分簡單。設計力求簡潔清爽，燈光則要柔和，並且去掉不必要的裝飾。家中有三位學齡前的小孫子，因此專家在客廳打造了小孩的閱讀角落，二樓則有兒童遊戲室。

別墅圍牆

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建築物外觀圍牆

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圍牆也很有看頭！

3. 有意涵的獨棟別墅

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禾築國際設計Herzu Interior Design

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禾築國際設計Herzu Interior Design
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由父親傳承下來的老房子改造為現代的獨棟別墅，四層樓的房子內到處都是專家的精心之作，甚至還有手做的燈具。

在這間別墅的每個角落裡頭，都能感受到家的溫暖。

點此看更多細節：傳承的意義: 一間有絕美現代設計的療癒系四層樓別墅

2. 台南的獨棟別墅

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台南12號住宅

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位在台南的這間獨棟別墅使用了大量的混凝土作為主素材，再加上石材點綴，現代感十足。

屋內的庭院造景非常有意境，也讓混凝土的家更有生命力。

點此看更多細節：三層樓獨棟別墅: 有美麗大庭院與車庫的清水模挑高居所

4. 日式木結構的別墅

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日式木結構-客製化設計

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這間採用日式木結構的別墅不僅讓人住得健康，也安心。比起現代風的別墅，這間房子的設計較有鄉村的質樸味道，因此親和力十足。

5. 位在新竹的混凝土別墅

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光合之家

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以混凝土為主建材，這間位在新竹的別墅造型風格獨具。以讓三代可以同堂為目標，專家規劃了開放式的公共領域，以及獨立的生活空間，而其充滿通透感的設計則讓居者住得健康舒適！

點此看更多細節：三代同堂的獨棟別墅: 充滿現代空氣感的通透系舒適居所

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6. 白色的別墅

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由台灣的專家所設計，這間別墅的外觀具有現代感，白色的外牆則給人清新的印象，加上外頭的植物造景，更為美麗。

清幽風景

岩石踏板 禾廊室內設計 石頭庭院
禾廊室內設計

岩石踏板

禾廊室內設計
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簡簡單單一座小屋，是否滿足了你對家園的想法呢？

7. 日式結合歐風的別墅

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客製化設計-歐風別墅-日式健康綠建築

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日式與歐風的元素結合在一塊，這間別墅的外形十分獨特。

除了外觀美麗，結構也採用耐震的設計，讓建築體堅固耐用！

延伸閱讀：工業風的室內裝潢？-從天花板到各個房間的必知撇步

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