悠閒又安心！一間有圍牆與大後院的鄉村風透天厝

墨西哥的人非常喜歡享受戶外的生活，因此不管是露臺或是寬敞的庭院對於屋主來說都是非常重要的設計。今天所要介紹的這間鄉村風透天厝就是最好的案例。專家為了讓屋主享有絕佳的隱私感，因此搭建了具有時尚感的圍牆，而屋子的後方有寬敞的大後院，以及小泳池。對於喜歡享受戶外生活的人來說，這間透天厝可說是擁有一切的機能，十分完美。

現在就讓我們一塊欣賞這間透天厝吧！