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悠閒又安心！一間有圍牆與大後院的鄉村風透天厝

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Casa Constantino, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura 臥室
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墨西哥的人非常喜歡享受戶外的生活，因此不管是露臺或是寬敞的庭院對於屋主來說都是非常重要的設計。今天所要介紹的這間鄉村風透天厝就是最好的案例。專家為了讓屋主享有絕佳的隱私感，因此搭建了具有時尚感的圍牆，而屋子的後方有寬敞的大後院，以及小泳池。對於喜歡享受戶外生活的人來說，這間透天厝可說是擁有一切的機能，十分完美。

現在就讓我們一塊欣賞這間透天厝吧！

俯瞰

Casa Constantino, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura 房子
IAD Arqutiectura

IAD Arqutiectura
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IAD Arqutiectura

首先俯瞰房子的正面，你會發現專家用上了紅色的磚瓦，展現傳統的鄉間魅力。然而，屋子也結合了方形的石材結構，因此搭配起來非常有層次感。

完美的戶外生活

Casa Constantino, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura 房子
IAD Arqutiectura

IAD Arqutiectura
IAD Arqutiectura
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這間透天厝最令人稱羨的絕對是戶外的空間。專家設計了有頂以及露臺的露臺，兩種不同的機能讓屋主可以依照天氣的變化，進行戶外的活動。

露臺

Casa Constantino, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura 房子
IAD Arqutiectura

IAD Arqutiectura
IAD Arqutiectura
IAD Arqutiectura

透天厝的有頂露台區鋪上了磁磚地板，看起來非常簡單質樸。木頭樑柱的天花板則非常有美感，搭配上工業風的燈具之後，展現了混搭之美。

草坪的區域

Casa Constantino, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura 庭院
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IAD Arqutiectura
IAD Arqutiectura

草坪的區域擺放了戶外的桌椅，讓屋主可以盡情享受在藍天白雲的擁抱之下，用餐或是喝茶的時間。

透天的設計

Casa Constantino, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
IAD Arqutiectura

IAD Arqutiectura
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走進屋內，挑高的天花板令人感到十分驚艷，尤其是垂掛的吊燈。白色系為主的空間裡頭擺放了黑色的沙發，以及木頭的傢俱，中性的色系讓人感到自在舒服。

明亮的樓梯間

Casa Constantino, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura 現代風玄關、走廊與階梯
IAD Arqutiectura

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樓梯間經常給人陰暗的印象，然而由於牆面上的高窗，讓這個區域明亮且充滿朝氣。

臥室

Casa Constantino, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura 臥室
IAD Arqutiectura

IAD Arqutiectura
IAD Arqutiectura
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接下來走進這間透天厝的臥室，落地窗的設計讓室內非常透氣，而木頭的牆面則帶來了自然的溫暖氣息。

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