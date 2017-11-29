10 種讓你超想擁有的美麗院子

舒適的院子讓你可以欣賞美麗的花草，非常放鬆。為了讓院子裡頭更加舒適，你還可以擺放戶外的餐桌椅，在此享受悠閒的下午茶時光。你可以鋪上石頭或是木頭的甲板，打造出一個露臺區，讓院子裡頭更有味道。
這一本點子簿找到了 10 種風格各不相同，但都非常舒適的美麗院子。如果你正打算打造一個美麗的院子，你可以欣賞專家的作品，從中找到靈感!
鋪上了木頭露臺以及圍牆，在上面擺放藤製沙發座椅，加上鮮豔的坐墊，你怎麼會想離開這個院子呢?
想要在院子裡頭打造一個戶外用餐區不難，你可以購買便宜的戶外餐桌椅，搭配上帆布的遮陽傘。
為了讓院子裡頭更有童話感，鋪設圓弧狀的石頭步道是一個好方法。
如果你喜歡現代風的院子，你可以簡單地鋪上淺色木頭的甲板，挖空一個小區塊，種植造型簡單的植物。
跟木頭地板的質感大大不同，如果你想要營造出原始的味道，那麼帶有一點粗獷感的石頭地板非常適合!
露臺是連結庭院與室內空間的緩衝地，也能讓院子的風格更加完整。
美麗的圓弧柵欄十分有童話感，搭配上修剪好的植物，更加可愛。
一片綠油油的大草坪，在兩側種上美麗的紫色植物，讓花草成為主角。
有時候過於工整的設計反而沒有人性的感覺，讓植物們隨性地妝點院子吧!
美麗的白色鵝卵石，讓院子裡頭像是下了雪一樣浪漫。
延伸閱讀: