10 種讓你超想擁有的美麗院子

舒適的院子讓你可以欣賞美麗的花草，非常放鬆。為了讓院子裡頭更加舒適，你還可以擺放戶外的餐桌椅，在此享受悠閒的下午茶時光。你可以鋪上石頭或是木頭的甲板，打造出一個露臺區，讓院子裡頭更有味道。

這一本點子簿找到了 10 種風格各不相同，但都非常舒適的美麗院子。如果你正打算打造一個美麗的院子，你可以欣賞專家的作品，從中找到靈感!