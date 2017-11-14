簡單又實用： 10 款神奇的 DIY 傢俱！

當你經濟能力有限，負擔不起太昂貴的傢具時，不妨來嘗試自己動手做！ DIY 不僅可以實惠的方式為家居增添風格，而且利用再生材料來製作，更符合現代環保的訴求。只要施加一些創意，購買一些油漆，再運用上一些配件，你就可以打造出最潮的工業風。不必奢侈花大錢，就能擁有自己原創的設計，堪稱是一舉多得的解決方案。現在就一起來參觀為你蒐集的 10 款範例吧！