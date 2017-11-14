簡單又實用： 10 款神奇的 DIY 傢俱！

當你經濟能力有限，負擔不起太昂貴的傢具時，不妨來嘗試自己動手做！ DIY 不僅可以實惠的方式為家居增添風格，而且利用再生材料來製作，更符合現代環保的訴求。只要施加一些創意，購買一些油漆，再運用上一些配件，你就可以打造出最潮的工業風。不必奢侈花大錢，就能擁有自己原創的設計，堪稱是一舉多得的解決方案。現在就一起來參觀為你蒐集的 10 款範例吧！
這組床頭櫃是利用 2 個水果箱所製成，將它們釘在一起，重新上過油漆，明亮的顏色正好與中性色系的房間構成對比。
採用木箱來製作床頭板和底座，可以 DIY 出讓大家都驚豔的床鋪。將箱體重新上漆，再在底座裝上滑輪，需要搬動床鋪時就更不費力了。
喜歡這間房子的設計嗎？讓專家協助你吧！
這個架子也是採用回收的木箱材料打造而成。把表面處理得平滑一點，再刷上一層新的油漆，不需要過多裝飾，便呈現出自然質樸的外觀。
在木箱的底部裝上輪子，就成了一個很實用的收納箱，不但好看，也很方便移動喔！
照片中的咖啡桌美麗到令人目不轉睛！重新漆上咖啡色系後，與室內裝潢完美搭配。你也可以再加片玻璃，讓它的優雅美感更升級。
如果你家有個露臺或花園，就來 DIY 這座沙發吧！採用全白色設計，加上抱枕和椅墊，就成了放假時最舒適的窩！
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