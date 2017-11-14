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簡單又實用： 10 款神奇的 DIY 傢俱！

Genie Chien Genie Chien
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當你經濟能力有限，負擔不起太昂貴的傢具時，不妨來嘗試自己動手做！ DIY 不僅可以實惠的方式為家居增添風格，而且利用再生材料來製作，更符合現代環保的訴求。只要施加一些創意，購買一些油漆，再運用上一些配件，你就可以打造出最潮的工業風。不必奢侈花大錢，就能擁有自己原創的設計，堪稱是一舉多得的解決方案。現在就一起來參觀為你蒐集的 10 款範例吧！

1. 木頭扶手椅

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將不用的木箱拿來改造，可以設計出非常樸實的扶手椅。淺色木材能夠輕鬆搭配任何居家裝潢，重新刷上新的油漆，再搭配上你喜歡的抱枕，就成了非常實用的座椅！

2. 床頭櫃

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這組床頭櫃是利用 2 個水果箱所製成，將它們釘在一起，重新上過油漆，明亮的顏色正好與中性色系的房間構成對比。

3. 床頭板及底座

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採用木箱來製作床頭板和底座，可以 DIY 出讓大家都驚豔的床鋪。將箱體重新上漆，再在底座裝上滑輪，需要搬動床鋪時就更不費力了。

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4. 擺飾木架

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IrekHolzArt

IrekHolzArt
IrekHolzArt
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這個架子也是採用回收的木箱材料打造而成。把表面處理得平滑一點，再刷上一層新的油漆，不需要過多裝飾，便呈現出自然質樸的外觀。

5. 木桌

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La maison

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La maison
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同樣的材料還可以 DIY 成這麼鄉村風味的餐桌，簡單的結構和樸實的外觀，是擺在花園裡最完美的早餐桌。

6. 移動式收納箱

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在木箱的底部裝上輪子，就成了一個很實用的收納箱，不但好看，也很方便移動喔！

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7. DIY 工作空間

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這款工作室真是太令人驚豔了！除了有書桌、功能完善的收納櫃之外，木質的材料還與地板構成絕配！

8. 電視座

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想不到吧！ DIY 木箱也可以製成這款電視座，只要使用砂紙、油漆，再重新組裝一番，就能讓來訪親友驚嘆你的巧手！

9. 咖啡桌

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LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
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照片中的咖啡桌美麗到令人目不轉睛！重新漆上咖啡色系後，與室內裝潢完美搭配。你也可以再加片玻璃，讓它的優雅美感更升級。

10. 休閒座區

homify 露臺
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如果你家有個露臺或花園，就來 DIY 這座沙發吧！採用全白色設計，加上抱枕和椅墊，就成了放假時最舒適的窩！

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