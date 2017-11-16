9 種多用途的陽台！快看看你喜歡哪個！

陽台除了種花花草草，還有許多功能！封閉式陽台就能作為其他空間使用，像是打造成第二個客廳、或書房都是一個不錯的選擇！

今天我們準備九個陽台變身的好案例，就想帶給讀者許多靈感！一起有什麼好點子可以偷學‘點子可以偷學！