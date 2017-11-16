9 種多用途的陽台！快看看你喜歡哪個！

陽台除了種花花草草，還有許多功能！封閉式陽台就能作為其他空間使用，像是打造成第二個客廳、或書房都是一個不錯的選擇！
今天我們準備九個陽台變身的好案例，就想帶給讀者許多靈感！一起有什麼好點子可以偷學‘點子可以偷學！
陽台空間不用大，但是一定要好好利用！像這個空間加裝了大窗戶，擺上大桌子，立刻就可以變身成最輕巧的休憩曲，想當書房也是一個好選擇！
看看吊燈與椅子，簡單卻有造型，想讓人坐在這裡喝上一杯咖啡。牆壁甚至設計成為櫃子，擺放喜歡的書就很方便。
陽台就是第二個客廳，將地板風格與牆壁通通改造成不同風格，室內的使用空間就多一個！
這裡將地板放上條紋的地毯，放上木頭椅子、可愛的抱枕，與房內又是截然不同風格！聯繫看看設計師能給你什麼建議！
陽台只要擺上舒適的椅子，就是放空的好地方。
黃色的藤椅與藍色的窗簾形成對比，將這裡點活力的氛圍，許多小盆栽也是這裡的亮點，打造一個自然呼吸的園地！
陽台外推之後，這裡就是一間書房！擺上書桌與書櫃，陽光就是你的檯燈。
這裡的牆面也特別使用了不同材質，讓空間跳脫出來，也能區分功能。
可愛的復古地板，搭配鵝黃色的椅子，彷彿置身在咖啡店裡！不過這裡可是小陽台隔出來的小客廳，看看牆面的設計與吊燈，讓空間更為討喜！
陽台空間若能直接利用作為家中一部分，就能衍生更多空間！這個空間包含了沙發與餐桌，用途多元，更有陽光帶來充足採光！
花俏的抱枕也同樣打造悠閒的氛圍，隨時都可以更換風格。
陽台多擺放一組客廳，你覺得這個點子如何？這組鮮明的橘色線條沙發，搭配繽紛的抱枕，讓空間活潑起來！
ㄇ字型的擺放，面對陽光的午後，就是非常愜意！
陽台外推也是許多人的選擇，擺放長條形的餐桌與沙發，一起吃飯或聊天，看著窗外景色就是很好的放鬆！
這裡陽台還用透明玻璃作為外牆設計，整天都能享受美景與天光。
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