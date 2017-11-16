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9 種多用途的陽台！快看看你喜歡哪個！

Peggy Yu Peggy Yu
Визуализации проекта для Марины и Владимира, Alyona Musina Alyona Musina 露臺
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陽台除了種花花草草，還有許多功能！封閉式陽台就能作為其他空間使用，像是打造成第二個客廳、或書房都是一個不錯的選擇！

今天我們準備九個陽台變身的好案例，就想帶給讀者許多靈感！一起有什麼好點子可以偷學‘點子可以偷學！

1.陽台化身為書房

homify 露臺
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陽台空間不用大，但是一定要好好利用！像這個空間加裝了大窗戶，擺上大桌子，立刻就可以變身成最輕巧的休憩曲，想當書房也是一個好選擇！

看看吊燈與椅子，簡單卻有造型，想讓人坐在這裡喝上一杯咖啡。牆壁甚至設計成為櫃子，擺放喜歡的書就很方便。

2.打造第二個客廳

수림 1차 , JUNDESIGN JUNDESIGN 露臺
JUNDESIGN

JUNDESIGN
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陽台就是第二個客廳，將地板風格與牆壁通通改造成不同風格，室內的使用空間就多一個！

這裡將地板放上條紋的地毯，放上木頭椅子、可愛的抱枕，與房內又是截然不同風格！聯繫看看設計師能給你什麼建議！

3.陽光普照的陽台

Визуализации проекта для Марины и Владимира, Alyona Musina Alyona Musina 露臺
Alyona Musina

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

陽台只要擺上舒適的椅子，就是放空的好地方。

黃色的藤椅與藍色的窗簾形成對比，將這裡點活力的氛圍，許多小盆栽也是這裡的亮點，打造一個自然呼吸的園地！

4.收納空間

신목동 3단지 한옥스타일 아파트 인테리어, (주)더블유디자인 (주)더블유디자인 露臺
(주)더블유디자인

(주)더블유디자인
(주)더블유디자인
(주)더블유디자인

這裡的陽台還沒有打多的裝飾，但是有個大的置物櫃，能擺放許多鞋子或雜物，依照你的需求來規劃吧！

當然也要選擇許多喜歡的盆栽，讓陽台生生不息！

5.陽台就是書房

3-х комнатная квартира в ЖК "Пять Звезд", Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO 露臺
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

陽台外推之後，這裡就是一間書房！擺上書桌與書櫃，陽光就是你的檯燈。

這裡的牆面也特別使用了不同材質，讓空間跳脫出來，也能區分功能。

6.陽台就是咖啡廳

3-х комнатная квартира в ЖК "Жемчужина Югры", Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO 露臺
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

可愛的復古地板，搭配鵝黃色的椅子，彷彿置身在咖啡店裡！不過這裡可是小陽台隔出來的小客廳，看看牆面的設計與吊燈，讓空間更為討喜！

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7.溫馨的陽台

Apartamento 128 m² - Guarulhos, Raduan Arquitetura e Interiores Raduan Arquitetura e Interiores 露臺
Raduan Arquitetura e Interiores

Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores

陽台空間若能直接利用作為家中一部分，就能衍生更多空間！這個空間包含了沙發與餐桌，用途多元，更有陽光帶來充足採光！

花俏的抱枕也同樣打造悠閒的氛圍，隨時都可以更換風格。

8.輕鬆營造活潑氣氛

Apartamento 86 m² - Guarulhos, Raduan Arquitetura e Interiores Raduan Arquitetura e Interiores 露臺
Raduan Arquitetura e Interiores

Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores

陽台多擺放一組客廳，你覺得這個點子如何？這組鮮明的橘色線條沙發，搭配繽紛的抱枕，讓空間活潑起來！

ㄇ字型的擺放，面對陽光的午後，就是非常愜意！

9.落地窗飽覽美景

Apartamento MlL, Larissa Vinagre Arquitetos Larissa Vinagre Arquitetos 露臺
Larissa Vinagre Arquitetos

Larissa Vinagre Arquitetos
Larissa Vinagre Arquitetos
Larissa Vinagre Arquitetos

陽台外推也是許多人的選擇，擺放長條形的餐桌與沙發，一起吃飯或聊天，看著窗外景色就是很好的放鬆！

這裡陽台還用透明玻璃作為外牆設計，整天都能享受美景與天光。

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