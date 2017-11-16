根據風水學，家中絕對不能擺這 5 樣東西！

風水學是起源於東方的一種學說，主要精神是要與環境達成平衡關係，透過恰如其份的環境布局來減少負能量，進而帶來好的正能量。“風”與“水”的組合，是要促進個人與大自然的和諧互動。即使是在住家空間裏，我們也希望能吸引來正能量的流動，並消除掉破壞住家和諧的因素。現代建築師和室內設計師也致力於依照風水學，為客戶們選擇最佳的傢俱配件。在這本點子簿中，我們要告訴你根據風水學，你要避免在家中存放這 5 件東西！