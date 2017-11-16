根據風水學，家中絕對不能擺這 5 樣東西！

風水學是起源於東方的一種學說，主要精神是要與環境達成平衡關係，透過恰如其份的環境布局來減少負能量，進而帶來好的正能量。“風”與“水”的組合，是要促進個人與大自然的和諧互動。即使是在住家空間裏，我們也希望能吸引來正能量的流動，並消除掉破壞住家和諧的因素。現代建築師和室內設計師也致力於依照風水學，為客戶們選擇最佳的傢俱配件。在這本點子簿中，我們要告訴你根據風水學，你要避免在家中存放這 5 件東西！
風水的一個目標，是要激發家中正能量的流動。有明顯的棱角，會破壞能量和諧流動的物體，應該避免擺放在家中。相對地，在可能的情况下，盡可能採用圓形和帶有圓弧的形體，以促進能量的和諧流動。
照片和圖畫是讓家居環境更舒適解壓的元素。但是帶有暴力和悲傷色彩的作品，則會影響到房子的氣氛，從而損及住民的心情。因此在選擇裝飾品時，記得要選擇有助放鬆心神，帶來和諧觀感的影像，才有助於促進家庭生活的幸福感。
鏡子的表面反射力量，會不斷地將能量傳導到個人身上，讓你在休息之後倍感疲憊。如果你一定得在臥室裏裝上鏡子，最好不要裝在門上或窗前，因為它們會將外來的能量反射出去。同時也不宜裝在床前，這會讓你感到更加疲勞。
黑色的床單、床罩和毯子，都可能帶來負面的氣場，影響住民的心情。倘若你一定要用這種顏色，記得同時選用讓心情放鬆、帶來活力感的彩色配件，以發揮調和的作用。
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