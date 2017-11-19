星座控看過來！最適合十二星座的美麗浴室設計

牡羊座又名白羊座，屬於這個星座的人常常充滿活力，行動力也很高，而且性格直接，不愛轉彎抹角。因此，一個簡約、直接，同時又富有時尚感的現代浴室就最適合不過！就像是這個極簡風的寬闊浴室。
給人踏實印象的金牛座，一般會比較喜歡一些富有大自然氣息的設計風格，特別是一個走自然風路線的浴室。
圖中這個令人眼前一亮的浴室擁有落地玻璃窗，完全有居高臨下的感覺！浴室的牆身及浴缸均採用質感自然的石材打造而成，給人一種原始的自然感。
活潑愛玩的雙子座最適合一些富有玩味的設計風格。在這裡我們可以看到一個非常整潔而又有個性的浴室，特別之處是設計師分別以鮮艷的紫色以及拼花地磚來完成洗臉台以及地板的部分。
我們常說巨蟹座的家庭觀念很重，因此一個富有「家的感覺」的浴室是必須的！就好比說圖中的這個設計，牆身由木條鋪成，浴室櫃亦由木材組成，地上還放有舒適的地毯來營造出一種溫馨的感覺。
il bosco del cadelach
獅子座同樣是火象星座的代表，鮮艷的黃色以及大膽的設計就能代表出他們的活力！圖中的這個浴室正正採用了黃色為設計元素，展現了獅子座給人的那種皇者風範。
處女座愛整齊，而且對美感有一種執著。一個整潔有序，而且同時具備滿滿時尚感的浴間就最適合不過。最佳的例子有圖中的這個美麗浴間——灰色色調的設計給人一種高級又冷靜的觀感，牆上的石板擁有細緻的紋理，浴室的設備整齊又乾淨。
一個帶有點點復古味道的浴室絕對不會不適合我們的天秤座！一個對稱的雙人洗臉台、一個小小的化妝區以及富有典雅質感的整體設計，整個浴間就是人見人愛啊！而且對於女生來說，這樣子的浴間簡直是完美呢～
天蠍座不愛浮誇，可是喜歡一些給人印象深刻或者是極有個性的美麗設計。圖中這個小型浴間正正具備了這樣子的條件——現代、時尚、優雅、有個性。
射手座愛玩、愛冒險，一個平凡的浴室又怎麼能滿足他們呢？因此，圖中這個工業風浴室將會是非常合適的設計喔！呈現出水泥質感的牆身非常有個性，而浴缸和洗臉台跟一般的浴室設計很不一樣，看起來就像是由工業用鐵桶改造而成的設備一樣～
魔羯座又名山羊座，提醒著我們新一年的到來。因此，一個充滿朝氣又明亮的浴間會是最適合魔羯座朋友們的好選擇！像是這個極明亮的大理石浴間，相信就算不是魔羯座的人也很難以抗拒吧？
水象星座，例如水瓶座，會讓我們不禁聊想起大海，因此在浴室裡加添海浪的裝飾元素絕對是個好點子。而這個浴室本身的設計簡單俐落又夠時尚，跟這一面海浪裝飾牆剛好相輔相乘。
雙魚座感情細膩，因此一個充滿細節的美麗浴室會是他們的選擇。
像是這個一個寬闊的浴室裡充滿著許多樣的設計元素，比如說木質桌椅、石製洗臉台、雙色橫紋牆色、植物以及其他裝飾品等等。