改造 15 坪的廢棄露臺：一個超適合招待親友的燒烤區

一項好的改造專案必須要能符合你的預算，同時也必須達成明確的預定目標。今天要帶你去參觀的這處戶外空間，原先已形同廢棄狀態，但是任由這片面積 15.125 坪的土地就此閒置，又過於糟蹋浪費。經過 DANIELA PONSONI ARQUITETURA 專家重新規劃及細心改造，現在它已變身成一處極具風格的休閒場域，呈現出和諧的觀感，不僅是屋主款待親友的美味燒烤特區，同時也賦予這片場地新生命。現在就一起來參觀吧！