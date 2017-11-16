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改造 15 坪的廢棄露臺：一個超適合招待親友的燒烤區

Genie Chien Genie Chien
Espaço gourmet, Daniela Ponsoni Arquitetura Daniela Ponsoni Arquitetura 獨棟房
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一項好的改造專案必須要能符合你的預算，同時也必須達成明確的預定目標。今天要帶你去參觀的這處戶外空間，原先已形同廢棄狀態，但是任由這片面積 15.125 坪的土地就此閒置，又過於糟蹋浪費。經過 DANIELA PONSONI ARQUITETURA 專家重新規劃及細心改造，現在它已變身成一處極具風格的休閒場域，呈現出和諧的觀感，不僅是屋主款待親友的美味燒烤特區，同時也賦予這片場地新生命。現在就一起來參觀吧！

改造前

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Daniela Ponsoni Arquitetura

Daniela Ponsoni Arquitetura
Daniela Ponsoni Arquitetura
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在改造之前，先來看看這幅奇特的景象。這處院落有片廣闊的草坪，上頭還有棵樹，造成改造上的困難。設計師的建議是將它移植到另一個角落區塊，重新安置騰出完整的地面空間。

牆壁

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旁邊這片牆壁也已發生嚴重的問題，除了來自隔鄰的植物根莖已悄悄地穿牆而入，油漆也已嚴重剝落，出現了許多污漬，必須重新改造好還它本然面目。

改造後的美食重鎮

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Daniela Ponsoni Arquitetura
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改造後，這裡成為一座美麗溫暖的廚房，裡頭設置有一個披薩烤箱、一個燒烤爐和一個火爐。同時還有一座流理台，讓料理工作更順手。不論是平日或節慶，都可以在此動手烹調美味。

色彩搭配

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Daniela Ponsoni Arquitetura
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靠近一點仔細觀賞，你可以看到漂亮的流理台瓷磚，和粉紅色及橘色系的牆壁構成絕搭。流理台面採用黑色花崗岩為材質，不但實用，還很方便清洗。流理台上方掛有簡單的吊燈，增添了另類的趣味感。

地板上的燈光

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Daniela Ponsoni Arquitetura

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在通道的地板上，特別安裝了照明裝置，照亮主客走動的區域，同時也增添了視覺上的美感。

設計細節

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這處門廊還有著很貼心的設計，在室內外的交接處設有一處斜坡，提供無障礙進出的便利性。門前的立柱上還裝置有燈光設備，提供足夠的照明。

多功能空間

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經過建築師的精密計劃和改造，現在這座漂亮的庭院已成了一個多功能空間，滿足了屋主一家多樣化的起居及休閒需求。

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