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7 種清潔窗戶和玻璃表面的最佳方法

Genie Chien Genie Chien
Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors 現代風玄關、走廊與階梯
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對我們大多數人來說，打掃房子是件相當折騰的事，很難從中發現樂趣。試想一下你學習或者工作了一天，回到家還要面對一大堆的家庭清潔工作。。真的是太心累了，可能僅僅是一個廚房就足夠你忙一個晚上！儘管如此，其實還是有些清潔的技巧是能夠讓這些日常工作變得容易些，而且也許還有不錯的效果，一定會讓你大感受用！今天我們先把重點放在清潔窗戶和其他玻璃表面上，我們都知道窗戶和玻璃的清潔常常是被我們忽視的，這樣一來，經過長年累月的累積，這些地方的污漬可能要遠比你想像的要多！不過不用擔心，只要你學會這些簡單撇步，就能讓清潔工作變得省時省力，看到玻璃表面變得閃閃發光，保證讓你心情大感舒暢！當然，如果你有更多具體的問題，也可以與我們的專家們直接聯繫喔～

1。標準高度的窗戶

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify 窗戶與門百葉窗與捲簾
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Cafe Style Shutters for Bay Windows

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這種高度的窗戶很容易清洗，只需要水桶、海綿和肥皂之類的用品，如果有舊襯衫作成的抹布，也可以拿出來利用。如果你想用自製的清潔劑，可以在三公升水中加入兩湯匙白醋，然後使用報紙來擦拭即可。或者你可以用等量的檸檬汁或蘇打汽水，加入水中來使用。千萬不要用紙巾或衛生紙來擦乾，因為這些會在窗戶清潔後留下表面痕跡+小纖維。

2。天窗和其他位置較高的窗戶

Courtyard House - East Dulwich, Designcubed Designcubed 餐廳
Designcubed

Courtyard House – East Dulwich

Designcubed
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天窗及其他位置較高的窗戶讓住家增添不少功能和美觀，但是位處於高處，很容易受到灰塵、髒污和雨水的侵害。倘若沒有旁人可以幫你，我們建議你不要自己爬到高高的桌子或梯子上去清洗窗戶，最好找受過專業訓練有正確擦玻璃技巧的清潔工，使用正確的器材設備來代勞。

3。滑動門和雙開門

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects 庭院
Gregory Phillips Architects

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

這些門的主要功能是連接室內和室外，必須定期加以清洗保持潔淨。如果你不想請人來維護，記得一定要採用專業的玻璃清潔刮板，以確保玻璃表面不會留下任何刮痕。

4。玻璃淋浴門的清潔

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玻璃淋浴門上很容易積留肥皂泡、水滴和鈣沉積。只要在每次使用完後，立刻簡單擦拭一下，並不會太花力氣，就可以讓每週或每月的定期清潔工作更具效率。但要小心使用清潔用的化學物質，由於你裸露的肌膚會接觸到這個空間，記得要避免使用具有侵蝕性的產品，或 pH 值低於 4 或高於 12 的清潔用品。

5。樓梯及玻璃欄杆

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors 現代風玄關、走廊與階梯
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

玻璃樓梯比傳統木造材質更不會引來灰塵和污垢，只要使用濕布或吸塵器便可快速清潔。只是千萬要小心：這種光滑的表面容易讓人滑跤，清潔後記得要告訴所有人，玻璃待乾中，以免發生意外。

6。桌面

Megalith Table Duffy London 餐廳桌子
Duffy London

Megalith Table

Duffy London
Duffy London
Duffy London

沒有什麼比在玻璃桌上留下杯子的圓形汙跡、油污或碎屑更惱人的了。預防勝於治療，記得在桌上擺放杯墊，一旦發生污漬，立刻用濕布或玻璃清潔劑快速擦拭，就可以還它本然面目了。

7。鏡子

Private Residence in Beykoz, ARKITEX INTERIORS ARKITEX INTERIORS 客廳
ARKITEX INTERIORS

Private Residence in Beykoz

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清潔鏡面的方法很簡單，有髒污時，只要放一些清潔液在溫水裡稀釋，再使用海綿沾取擦拭鏡子表面，然後使用乾淨的超細纖維布把剩餘痕迹擦去，就可以讓鏡面完好如新。

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