7 種清潔窗戶和玻璃表面的最佳方法

這種高度的窗戶很容易清洗，只需要水桶、海綿和肥皂之類的用品，如果有舊襯衫作成的抹布，也可以拿出來利用。如果你想用自製的清潔劑，可以在三公升水中加入兩湯匙白醋，然後使用報紙來擦拭即可。或者你可以用等量的檸檬汁或蘇打汽水，加入水中來使用。千萬不要用紙巾或衛生紙來擦乾，因為這些會在窗戶清潔後留下表面痕跡+小纖維。