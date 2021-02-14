7 種清潔窗戶和玻璃表面的最佳方法

對我們大多數人來說，打掃房子是件相當折騰的事，很難從中發現樂趣。試想一下你學習或者工作了一天，回到家還要面對一大堆的家庭清潔工作。。真的是太心累了，可能僅僅是一個廚房就足夠你忙一個晚上！儘管如此，其實還是有些清潔的技巧是能夠讓這些日常工作變得容易些，而且也許還有不錯的效果，一定會讓你大感受用！今天我們先把重點放在清潔窗戶和其他玻璃表面上，我們都知道窗戶和玻璃的清潔常常是被我們忽視的，這樣一來，經過長年累月的累積，這些地方的污漬可能要遠比你想像的要多！不過不用擔心，只要你學會這些簡單撇步，就能讓清潔工作變得省時省力，看到玻璃表面變得閃閃發光，保證讓你心情大感舒暢！當然，如果你有更多具體的問題，也可以與我們的專家們直接聯繫喔～
這種高度的窗戶很容易清洗，只需要水桶、海綿和肥皂之類的用品，如果有舊襯衫作成的抹布，也可以拿出來利用。如果你想用自製的清潔劑，可以在三公升水中加入兩湯匙白醋，然後使用報紙來擦拭即可。或者你可以用等量的檸檬汁或蘇打汽水，加入水中來使用。千萬不要用紙巾或衛生紙來擦乾，因為這些會在窗戶清潔後留下表面痕跡+小纖維。
天窗及其他位置較高的窗戶讓住家增添不少功能和美觀，但是位處於高處，很容易受到灰塵、髒污和雨水的侵害。倘若沒有旁人可以幫你，我們建議你不要自己爬到高高的桌子或梯子上去清洗窗戶，最好找受過專業訓練有正確擦玻璃技巧的清潔工，使用正確的器材設備來代勞。
這些門的主要功能是連接室內和室外，必須定期加以清洗保持潔淨。如果你不想請人來維護，記得一定要採用專業的玻璃清潔刮板，以確保玻璃表面不會留下任何刮痕。
玻璃淋浴門上很容易積留肥皂泡、水滴和鈣沉積。只要在每次使用完後，立刻簡單擦拭一下，並不會太花力氣，就可以讓每週或每月的定期清潔工作更具效率。但要小心使用清潔用的化學物質，由於你裸露的肌膚會接觸到這個空間，記得要避免使用具有侵蝕性的產品，或 pH 值低於 4 或高於 12 的清潔用品。
玻璃樓梯比傳統木造材質更不會引來灰塵和污垢，只要使用濕布或吸塵器便可快速清潔。只是千萬要小心：這種光滑的表面容易讓人滑跤，清潔後記得要告訴所有人，玻璃待乾中，以免發生意外。
沒有什麼比在玻璃桌上留下杯子的圓形汙跡、油污或碎屑更惱人的了。預防勝於治療，記得在桌上擺放杯墊，一旦發生污漬，立刻用濕布或玻璃清潔劑快速擦拭，就可以還它本然面目了。
清潔鏡面的方法很簡單，有髒污時，只要放一些清潔液在溫水裡稀釋，再使用海綿沾取擦拭鏡子表面，然後使用乾淨的超細纖維布把剩餘痕迹擦去，就可以讓鏡面完好如新。
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