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10 款讓你家露台變身夢幻樂園的妙招

Genie Chien Genie Chien
Cobertura | Hotel Royal Rio Palace, TRIDI arquitetura TRIDI arquitetura 露臺
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擁有一處頂樓空間或戶外活動區域，可說是每個現代人對於住家的終極夢想！想像在美好的假日，在這裡享受安靜的早午餐，或在星月的夜裡，與親朋好友共度歡樂的夜宴，露台都是陪伴你積累生活美好點滴的最佳場域。今天的點子簿中，我們為你精選出 10 款裝飾露台的秘訣，幫你輕鬆打造出一處夢幻園地。現在就趕快來參觀吧！

1。迷人吧台

Casa Corrêas, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro 泳池
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

這座和房子相連的吧台，設置了可供休閒的桌椅。有完備的戶外廚房設施，方便與親友一起烹飪聚餐。吧台上方裝置起照明設備，讓美好的聚會可以延續到夜幕低垂～

2。小型室外空間

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura 露臺
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

這座露臺上有各種家居配備，等同於室內環境的延伸。上方覆蓋著玻璃屋頂，裝置了燈光設施，很適合用來開趴聚會。

3。木甲板和小徑

Área externa - Condomínio Jardim Mediterrâneo, branco arquitetura branco arquitetura 露臺
branco arquitetura

branco arquitetura
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門前的露台採用木造甲板來襯底，上面擺置起舒適的傢俱，與延伸到花園裏的木造小徑構成絕搭。

4。戶外廚房

Churrasqueira Gourmet, VN Arquitetura VN Arquitetura 露臺
VN Arquitetura

VN Arquitetura
VN Arquitetura
VN Arquitetura

打造露台成為戶外廚房，既可在這裡玩燒烤，還能就地享受美食的滋味，可真是老饕的完美天堂！

5。私人的角落

Churrasqueira Gourmet, VN Arquitetura VN Arquitetura 露臺
VN Arquitetura

VN Arquitetura
VN Arquitetura
VN Arquitetura

放假時不想上山下海到處趴趴走，不妨到這處私人空間，享受安靜無人打擾的黃金時光。喝杯咖啡，閱讀一本好書，都能讓心靈放空沈澱。

6。自然風

Cobertura | Hotel Royal Rio Palace, TRIDI arquitetura TRIDI arquitetura 露臺
TRIDI arquitetura

TRIDI arquitetura
TRIDI arquitetura
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倘若你的露臺是依傍著山林，別忘記好好利用這麼好的環境。運用玻璃帷幕保護起這個空間，再擺置上舒壓感的沙發座椅，就可盡賞周圍的自然美景～

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7。空間裝飾

Área externa - Condomínio Jardim Mediterrâneo, branco arquitetura branco arquitetura 露臺
branco arquitetura

branco arquitetura
branco arquitetura
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任何室外的空間都需要一些裝飾性小物，最好再栽植大量的盆栽植物，讓綠意營造出輕鬆的生活氛圍。

8。景觀露台

Terraço Casa de Praia - Por Patrícia Nobre, Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores 露臺 Blue
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores

Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores

景觀是打造完美露台的必備要素。倘若你的住家面對著無敵海景，可以在開放的空間裡裝置起宛如休閒度假村的配備，好好享用這老天爺的賜予。

9。小型按摩浴缸

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 泳池
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

下班了，在自己住家露台上的熱水浴缸好好泡上一場澡，享受水流的按摩快意，還有什麼比這更好的紓壓方式呢？

10。娛樂空間

homify 家居用品配件與裝飾品
homify

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家裡的迷你酒吧也可以裝潢得很有氣氛。採用木造長桌、高腳椅，搭配工業風吊燈，還有追劇不可或缺的電視，便是一個很棒的休閒娛樂空間！

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