10 款讓你家露台變身夢幻樂園的妙招

擁有一處頂樓空間或戶外活動區域，可說是每個現代人對於住家的終極夢想！想像在美好的假日，在這裡享受安靜的早午餐，或在星月的夜裡，與親朋好友共度歡樂的夜宴，露台都是陪伴你積累生活美好點滴的最佳場域。今天的點子簿中，我們為你精選出 10 款裝飾露台的秘訣，幫你輕鬆打造出一處夢幻園地。現在就趕快來參觀吧！
這座和房子相連的吧台，設置了可供休閒的桌椅。有完備的戶外廚房設施，方便與親友一起烹飪聚餐。吧台上方裝置起照明設備，讓美好的聚會可以延續到夜幕低垂～
這座露臺上有各種家居配備，等同於室內環境的延伸。上方覆蓋著玻璃屋頂，裝置了燈光設施，很適合用來開趴聚會。
門前的露台採用木造甲板來襯底，上面擺置起舒適的傢俱，與延伸到花園裏的木造小徑構成絕搭。
打造露台成為戶外廚房，既可在這裡玩燒烤，還能就地享受美食的滋味，可真是老饕的完美天堂！
放假時不想上山下海到處趴趴走，不妨到這處私人空間，享受安靜無人打擾的黃金時光。喝杯咖啡，閱讀一本好書，都能讓心靈放空沈澱。
倘若你的露臺是依傍著山林，別忘記好好利用這麼好的環境。運用玻璃帷幕保護起這個空間，再擺置上舒壓感的沙發座椅，就可盡賞周圍的自然美景～
任何室外的空間都需要一些裝飾性小物，最好再栽植大量的盆栽植物，讓綠意營造出輕鬆的生活氛圍。
景觀是打造完美露台的必備要素。倘若你的住家面對著無敵海景，可以在開放的空間裡裝置起宛如休閒度假村的配備，好好享用這老天爺的賜予。
下班了，在自己住家露台上的熱水浴缸好好泡上一場澡，享受水流的按摩快意，還有什麼比這更好的紓壓方式呢？
家裡的迷你酒吧也可以裝潢得很有氣氛。採用木造長桌、高腳椅，搭配工業風吊燈，還有追劇不可或缺的電視，便是一個很棒的休閒娛樂空間！
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