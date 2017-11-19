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9 個裝飾公寓陽臺的最佳技巧

Genie Chien Genie Chien
CASA C, Giandomenico Florio Architetto Giandomenico Florio Architetto 露臺
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不是每個住家都能幸運地擁有一處戶外活動區域，但是如果你住的都市公寓裡，剛好有座小陽臺，就可以用來好好地規劃，把這個空間打造成自己專屬的美好角落。在今天的點子簿中，我們的專家要示範給你看，如何運用一些簡單的技巧，自己打造出一處溫馨多功能的休閒場域。立刻拿起紙筆來，跟著我們一窺端倪吧！

1。優雅的配件

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MICHELA AMADIO – Valorizza e Vendi

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公寓的陽臺很小，但只要增添幾許優雅氛圍，還是能讓人感受到美好的生活質感。像是這個角落，擺上簡單桌椅後，就成了可以放鬆享受早餐的地方。陽台上的格柵狀鐵欄杆，襯著戶外的城市風光，構成一幅和諧的畫面。

2。花卉與燈光

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這處公寓的陽臺上，運用自然元素與現代傢俱，組合出極美麗的休閒場域。木造地板上鋪著一張大地毯，上面再擺飾柔軟的座墊。周遭遍植花卉盆栽，再添加一具 LED 燈設備，讓美景由白天延續到黑夜。

3。運用再生材料

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這座小陽台上的裝飾品，主要是運用回收材料再製而成，像是使用鐵罐改造成花盆，亮麗的色彩與金屬材質交織出美麗的觀感。黃色的小咖啡桌搭配金屬座椅，上面覆蓋著長毛毯子，在花草環繞下，生活是如此簡單又豐富。

4。小空間設計

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如果公寓的陽臺空間很小，可以在欄杆上裝置起小小的咖啡桌，運用一點創意，便為生活增添無限情趣。

5。自然元素

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想要打造一個自然風的空間，訣竅是利用木造傢俱、鐵製配件，再擺放上大量的植物和芳香花卉，便可營造出一處私人小桃源。

6。植栽的組合

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Giandomenico Florio Architetto
Giandomenico Florio Architetto
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如果你是愛花成痴的人，與其花時間考慮採用何種風格來裝潢陽台，不如把重點放在植物和花卉上，以它們作為裝飾的核心元素。除了花草種類之外，可以搭配各種形狀和大小尺寸的花器，營造出和諧的美感。

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7。添加溫暖感

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Sapere di Casa – Architetto Elena Di Sero Home Stager

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這個空間予人親切溫暖的觀感，主要是得益於木質傢俱、瓷磚地板，以及釉面白鐵的運用。簡簡單單的裝飾，便創造出令人備感親切的空間。

8。簡約的木材裝飾

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這款公寓陽臺的設計靈感，是以木製傢俱為主角，呈現出優雅流暢的線條之美。簡單擺設散發出成熟練達的氣質，適合用來當作社交的場合。

9。返樸歸真

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Improta

Improta
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這座陽臺採用赤陶土色的地板，搭配紅色磚牆和綠色植物，營造出一個令人可以放鬆心神的空間。鐵製的桌椅有著銀亮的光彩，簡單質樸中令人感受到一種返樸歸真之美。

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