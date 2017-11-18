完美的視覺享受：10個打造出超時尚住家的設計點子

現代人對房子的要求愈來愈高，除了基本的設備要齊全外，房子的設計亦應該具有特色，而現代時尚風格一直是大家最喜歡的設計路線之一。
今天我們要參觀的房子絕對是許多人的夢想之家，超時尚的室內外設計讓人一邊看一邊羨慕不已！那麼要打造出這樣子的家需要有哪些條件呢？現在就讓我們來看下去吧！
溫馨感與優雅感絕對可以同時存在！就好比說這個大地色系客廳！雖然它的坪數不大，可是設計師無論是在空間運用上還是設計上都做了明智的選擇。
另一個雙人簡約風臥室則走比較乾淨俐落的設計路線，目的是令人能夠好好地放輕鬆，在大地色系的木質空間裡盡情休息充電。
以全黑傢俱來完成這個高貴的空間也是種非常不錯的選擇，因為黑色給人幹練又有個性的印象。
以黑與白的沙發營造出顏色對比，這種恆久不過時的設計也很適合應用在時尚客廳之中。
臥室走高貴典雅的路線，比客廳或玄關來說都多了些色彩。房間基本上還是以深色木材為主要設計元素，並配以奢華的吊燈及牆燈來加強視覺效果。
一個時尚的家絕對應該由一條同樣時尚獨特的樓梯來點綴！喜歡大膽創新設計的你，可以參考圖中滿有氣派的弧形樓梯設計呢！可是如果喜歡比較自然一點的風格，那麼工業風樓梯或者懸浮式樓梯也會很適合喔！
雙層的房子擁有挑高設計，加高的樓底讓人加倍感覺到房子的空間感。少了一般公寓的壓頂感覺，住起來想必一定會更舒適！
除此以外，值得一提的還有房子裡的玻璃牆。在此我們可以見到無論是二樓還是一樓的牆身都裝設了大型的玻璃，此舉能使空間保持明亮，同時亦加倍擴大室內空間感。
玄關的部分最重要的就是保持暢通，切忌擺放過多雜物或者搶眼的裝飾品。
而這個時尚房子的玄關不僅明亮，還非常的寬闊開揚。中心的部分設置了一個微凹的長方形區域，用來擺放樹木以及重要的裝飾品。
這個雙層平頂房子很難讓人把焦點移開，因為無論是房子本身的外型、停車棚的簡潔設計、綠化步道還是入口前的小庭院‥‥‥每個部分都呈現出滿滿的時尚感！
希望家裡的設計有點新意？那麼你覺得在房子裡打造一個中庭花園的點子如何呢？
一個翠綠的室內田園不單單能夠淨化室內空氣，同時亦使家裡更添一份大自然氣息，打造出設計焦點。而室內田園的天花板採用玻璃設計，能讓室外陽線透進室內，使空間變得明亮。