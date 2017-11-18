鄉下的平房: 10 種讓你悠閒度日的質樸居所

平房是舊時台灣鄉間常見的房屋類型，而隨著人們經濟狀況逐漸改善，房子也越蓋越高。住在城市裡頭久了，許多人漸漸地渴望回到過往質樸的生活，因此也開始想要蓋一間平房。
這本點子簿要帶有著這樣的想法的你，前往欣賞 10 種讓你能悠閒度日的鄉間平房。這些平房的造型大不相同，有些是經典的平屋頂，有些則有山形屋頂或是傾斜的屋頂。
現在就讓我們一塊欣賞這 10 種好設計吧！
漆上黑色塗層的日式木造平房有著大面積的玻璃落地窗，因此雖然讓人嗅到濃濃的日式風味，卻又不失現代感。
這間來自泰國的平房造型簡單，屋內也沒有任何繁雜的設計，讓人的慾望減到最低，可以好好過上鄉間的生活。
點此看更多細節：自地自建：一間充滿鄉間純樸風味的可愛小平房
接下來這間平房一邊是平屋頂，一邊是斜屋頂，兩者結合之下非常有層次。
在藍天綠地的襯托之下，黑色的外牆更為顯眼。
有著美麗的步道以及植物造景，這間平房的正面頗有神秘感。進到屋內後，才發現原來平房裡頭有泳池以及奢華的照明設計，讓人非常驚喜。而房子的設計結構分正，可以說是一款具有現代感的平房。
白色的外牆十分低調，而屋內則規劃了高聳的天花板，因此十分有通透感。
最後看到的這間平房面積雖小，但是功能一應俱全。小小的有頂露台，則成為感受微風與陽光的絕佳場所。
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