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鄉下的平房: 10 種讓你悠閒度日的質樸居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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平房是舊時台灣鄉間常見的房屋類型，而隨著人們經濟狀況逐漸改善，房子也越蓋越高。住在城市裡頭久了，許多人漸漸地渴望回到過往質樸的生活，因此也開始想要蓋一間平房

這本點子簿要帶有著這樣的想法的你，前往欣賞 10 種讓你能悠閒度日的鄉間平房。這些平房的造型大不相同，有些是經典的平屋頂，有些則有山形屋頂或是傾斜的屋頂。

現在就讓我們一塊欣賞這 10 種好設計吧！

日式平房

052いすみ市岬町Oさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 房子 木頭 Wood effect
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

漆上黑色塗層的日式木造平房有著大面積的玻璃落地窗，因此雖然讓人嗅到濃濃的日式風味，卻又不失現代感。

泰國的簡單平房

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這間來自泰國的平房造型簡單，屋內也沒有任何繁雜的設計，讓人的慾望減到最低，可以好好過上鄉間的生活。

點此看更多細節：自地自建：一間充滿鄉間純樸風味的可愛小平房

木頭的溫暖

まがりかねのいえ, 株式会社 自由工房 株式会社 自由工房 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　自由工房

株式会社　自由工房
株式会社　自由工房
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不同層次的屋頂讓這間日式平房非常不一樣，專家規劃了大開口，因此非常有通透感。

百葉門是重點

きじまのいえ, 株式会社 自由工房 株式会社 自由工房 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　自由工房

株式会社　自由工房
株式会社　自由工房
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也是由日本專家設計的平房，細節是魔鬼！

像是百葉門這樣的細節，就是吸引人注意的亮點！

不同層次的屋頂

互の家, STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

接下來這間平房一邊是平屋頂，一邊是斜屋頂，兩者結合之下非常有層次。

在藍天綠地的襯托之下，黑色的外牆更為顯眼。

韓式平房

​애플팜 하우스(Apple Farm House), 투엠투건축사사무소 투엠투건축사사무소 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
투엠투건축사사무소

투엠투건축사사무소
투엠투건축사사무소
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位在韓國鄉間的平房採用了木頭與混凝土的元素，質樸中帶有現代感。

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有泳池的低調奢華平房

Casa Viva, Lineastudio Arquiteturas Lineastudio Arquiteturas 房子
Lineastudio Arquiteturas

Lineastudio Arquiteturas
Lineastudio Arquiteturas
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有著美麗的步道以及植物造景，這間平房的正面頗有神秘感。進到屋內後，才發現原來平房裡頭有泳池以及奢華的照明設計，讓人非常驚喜。而房子的設計結構分正，可以說是一款具有現代感的平房

平凡中的不平凡

House in Torami, tai_tai STUDIO tai_tai STUDIO 木屋
tai_tai STUDIO

tai_tai STUDIO
tai_tai STUDIO
tai_tai STUDIO

白色的外牆十分低調，而屋內則規劃了高聳的天花板，因此十分有通透感。

質樸的鄉間平房

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鵝黃色的外牆搭配上紅色的屋瓦，這兩種元素讓平房的外貌可愛又質樸。

小而巧的平房

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最後看到的這間平房面積雖小，但是功能一應俱全。小小的有頂露台，則成為感受微風與陽光的絕佳場所。

延伸閱讀：

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泳池

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