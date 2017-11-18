鄉下的平房: 10 種讓你悠閒度日的質樸居所

平房是舊時台灣鄉間常見的房屋類型，而隨著人們經濟狀況逐漸改善，房子也越蓋越高。住在城市裡頭久了，許多人漸漸地渴望回到過往質樸的生活，因此也開始想要蓋一間平房。

這本點子簿要帶有著這樣的想法的你，前往欣賞 10 種讓你能悠閒度日的鄉間平房。這些平房的造型大不相同，有些是經典的平屋頂，有些則有山形屋頂或是傾斜的屋頂。

現在就讓我們一塊欣賞這 10 種好設計吧！