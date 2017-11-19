依照星座設計你家入口！12 種不同風格的好選擇

星座控的你們應該看過我們為 12 星座挑選的點子簿吧？！

除了餐廳以及房子之外，這次我們將要讓你可以依照你的星座，選出最適合的入口設計。入口的設計可以影響到訪客們對於你的房子的第一印象，也能讓你每天回家都有好心情～

現在就讓我們一塊看看 12 星座專屬的入口設計，看看是不是真的符合你的品味吧！