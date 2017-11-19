依照星座設計你家入口！12 種不同風格的好選擇

星座控的你們應該看過我們為 12 星座挑選的點子簿吧？！
除了餐廳以及房子之外，這次我們將要讓你可以依照你的星座，選出最適合的入口設計。入口的設計可以影響到訪客們對於你的房子的第一印象，也能讓你每天回家都有好心情～
現在就讓我們一塊看看 12 星座專屬的入口設計，看看是不是真的符合你的品味吧！
雙子座的人充滿好奇心，想法開放，溝通能力非常強。這個入口內部與外部完美連結，如同雙子座的個性一樣。
喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！
巨蟹座的人比較嚴謹保守，注重捍衛家人的安全。這個入口非常有隱密感，充滿家的溫暖，並且還帶有一絲感性。對於巨蟹座的屋主來說，這是非常理想的設計。
獅子座的個性非常強烈顯眼，因此這個結構分明且給人氣派感的入口就更佳適合有王者風範的獅獅們。由於鐵門上還有豐富的美麗裝飾，因此對於愛面子的獅子座來說，是非常棒的細節。
射手座最鮮明的特色便是他們愛好自由，以及獨立的個性，然而這樣的他們也會感到孤獨。因為如此，所以這個種植了許多花草，配合俐落線條的結構的入口，非常適合射手座。
牡羊座的人們性格很強烈，但是也非常真誠，可以說是衝動與激情的結合。他們也十分固執，同時樂觀。這個入口採用了木頭、鐵以及石頭，搭配上不同的植物，樸實之中帶有堅定的氣質。
金牛座象徵了韌性與耐心，所以要為這樣的星座打造專屬的入口，勢必要使用堅固耐用的材質。這個入口有堅固的石牆以及美麗的木門，搭配植物與花卉，堅實之餘又有感性之處。
水瓶座的人很有創造力，思想開放奔騰。這個入口寬敞並且很有包容力，似乎歡迎著來自各處的客人們，很能呈現水瓶座的特性。
天蠍座的人通常十分聰明且敏感，而且很強調個人的隱私。這個入口的門設計在邊邊處，具有隱密感，而美麗的燈光則像是天蠍座的人們一樣神祕又有魅力。
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