單層郊區別墅：結合鄉村風與現代風的超別緻居所

通常大多數的人在蓋別墅的時候，會選擇兩層樓以上的結構。然而如果你的土地面積不小的話，其實單層的別墅也能讓你住得開心，訪客也會驚艷！接下來要介紹的這間單層郊區別墅，外表乍看之下很有鄉村風的味道，然而屋子內採用了大片玻璃與挑高的設計，整體空間十分別緻，而且採光非常棒！除此之外，寬敞的庭院內有美麗的泳池，你根本不需要出門，就可以與全家人度過開心的午後時光～

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