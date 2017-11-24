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單層郊區別墅：結合鄉村風與現代風的超別緻居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 別墅
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通常大多數的人在蓋別墅的時候，會選擇兩層樓以上的結構。然而如果你的土地面積不小的話，其實單層的別墅也能讓你住得開心，訪客也會驚艷！接下來要介紹的這間單層郊區別墅，外表乍看之下很有鄉村風的味道，然而屋子內採用了大片玻璃與挑高的設計，整體空間十分別緻，而且採光非常棒！除此之外，寬敞的庭院內有美麗的泳池，你根本不需要出門，就可以與全家人度過開心的午後時光～

假如你也想蓋間單層樓的別墅的話，就一起探索更多細節吧！

外觀

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

先來看看這間單層別墅的外觀，奶油色的外牆加上紅色的屋瓦，是不是非常有鄉村風的味道呢？露臺區讓你可以感受自然的氣息，而房子在綠意與藍天的襯托之下，更有魅力！

走道

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 別墅
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
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不只是房子的外觀與室內裝潢，專家也費了許多心思，妝點別墅的庭院造景。各種熱帶的植物讓人誤以為置身在叢林中，然而整齊的步道，卻可以引領家人與訪客來到露臺的區域。

泳池區

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 無邊際泳池
Officina29_ARCHITETTI

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這間別墅最珍貴的就是寬敞的戶外空間，除了有頂，並且有廚房設備的露臺區，還有面積十分足夠的美麗泳池。游泳完之後，可以立刻躺在躺椅上，曬曬日光浴，簡直太奢侈！

公共領域

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
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走進屋內，室內的裝潢絕對不輸外頭的設備。然而室內的風格比較偏向現代風，與外觀形成絕妙反差。白色的外牆與木頭的牆面搭配和諧，配上鮮艷的抱枕與設計師座椅，公共領域超有風格！

通透系的餐廳

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 餐廳
Officina29_ARCHITETTI

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開放式的餐廳非常有通透感，這個區域也結合木頭與磁磚的元素，在陽光的照射之下，更顯溫馨。

時尚廚房

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 置入式廚房 大理石 White
Officina29_ARCHITETTI

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Officina29_ARCHITETTI
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全白的廚房使用了現代化的設備，看起來超級整潔明亮。做菜的時候，還能一邊欣賞外頭的景緻～

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獨立的房間

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 現代風玄關、走廊與階梯
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

公共的領域現代又時尚，然而私人的休息區則以木頭營造出非常溫馨的氣息。

室內設計圖

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

Officina29_ARCHITETTI
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從設計圖可以看出公共領域是半開放的設計，休息的房間則為獨立的。

室外的設計圖

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI
Officina29_ARCHITETTI

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Officina29_ARCHITETTI

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