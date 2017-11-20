15個風格截然不同的木門

現代風格住宅的大門，通常是直線和線條所打造而成，而質樸風格的木門，則呈現美麗且吸引人的曲線設計。
不管哪種風格，房子門口選擇了木頭，就是舒適、優雅的材料，更是搭配自然美景的絕佳選擇。
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鄉村風格的木門要盡量保持其自然的光澤，展現出木質美的精髓。
這風格的大門通常使用較為暗的木頭顏色，然而淺色的木頭使用起來也很漂亮。
鄉村風格非常舒適，所以房子選擇的木門是完美的選擇。就像現代風格一樣，還需考量整合外部環境，盡可能地接近自然風格，延續生活的寧靜。
這木門搭配水晶也ＯＫ，但不同於現代的風格，鄉村風格會有雕刻和鐵柵裝點，增加質地的特殊，這要歸功於這種材料的特色。
木頭可朔性是相當高的，所以如果你想讓庭院或門口更加美觀，可以選擇木頭來作為主要的素材。
由於木頭很好搭配，從現代到質樸的風格設計都是完美組合，可選擇各種風格所適合的材質與顏色。
對於一個現代的大門來說，儘量使用少量的裝飾品、優先考慮直線和線條、以及清晰的色彩。
在現代風格中，所追尋的就是房屋的內外一制性，像這個現代的房門入口，就有可窺視內部的小玻璃面板。
在強調鄉村美感的同時，添加鐵或鉚釘等金屬，也可以讓門看起來更氣勢磅礡、具有很帥氣的風格。
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木門適合無塵的環境，可定期用濕布或除塵器清掃。也可定期使用保養品清潔。至於深層清潔，你可以使用醋和油製品為解決方案，這些大賣場都買的到。
儘管木材種類很多，但不是全部都適用於做成大門。這些門的木材需要耐用、可塑性高且易於維護。用在製造大門的木材中，最常見的是松木、橡木、雪松和栗子。
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門在建築歷史上一直存在，木材的選擇越來越多。但你也必須好好的維護他們，因為木頭很可能會因潮濕而變質的材料。
木材是可塑的，所以你可以做出各種風格的門的設計，擁有許多風格，可不受限的設計各種大門的形式。
與其他只是趨勢或時尚的材料不同，木頭更是永恆的材質，因為它的美，可以成為設計的焦點。
畢竟房子的大門，代表我們家的風格，若使用木頭作為主要材質，就可以搭配許多不同的裝飾細節。
鄉村風格的大門可搭配陶瓷或陶罐，呈現出構成這種熱帶風格。
對於現代門，選擇黑色木頭或淺色木的顏色都很完美的，木頭紋理就可給予門口很豐富的性格。