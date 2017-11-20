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15個風格截然不同的木門

Peggy Yu Peggy Yu
homify 房子
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木材無疑是最高貴的材料之一，採用木頭設計，可為空間帶來溫度、優雅和美麗。木材可用於地板、牆壁和天花板，這也是在家中裝潢的最佳材料，在大多數情況下，也可用於室內門和室外門的設計。

這是一個令人驚豔、用途多元的材料，因為除了可滿足設計家中設計的所有需求，它完美地結合任何裝飾和建築風格。

在今天的點子簿中，我們將向您展示15個木質大門的設計，你會發現現代、質樸的設計等，風格很多元。 

鄉村風格木頭大門

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores 窗戶
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

現代風格住宅的大門，通常是直線和線條所打造而成，而質樸風格的木門，則呈現美麗且吸引人的曲線設計。

不管哪種風格，房子門口選擇了木頭，就是舒適、優雅的材料，更是搭配自然美景的絕佳選擇。

你喜歡鄉村和現代的結合嗎？看更多：13個利用石材打造而成的超完美入口

加分的配備

homify 前門
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為了進一步美化木門，入口的使用豐富植被、豐富了質地和顏色。在現代設計中，通常會設計很豐富的前門花園。

鄉村風格的門

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura 窗戶
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

鄉村風格的木門要盡量保持其自然的光澤，展現出木質美的精髓。

這風格的大門通常使用較為暗的木頭顏色，然而淺色的木頭使用起來也很漂亮。

可愛的鄉村風格

homify 房子
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鄉村風格非常舒適，所以房子選擇的木門是完美的選擇。就像現代風格一樣，還需考量整合外部環境，盡可能地接近自然風格，延續生活的寧靜。

這木門搭配水晶也ＯＫ，但不同於現代的風格，鄉村風格會有雕刻和鐵柵裝點，增加質地的特殊，這要歸功於這種材料的特色。

為什麼選擇一個木門作為房子的正門？

homify 窗戶
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木頭可朔性是相當高的，所以如果你想讓庭院或門口更加美觀，可以選擇木頭來作為主要的素材。

由於木頭很好搭配，從現代到質樸的風格設計都是完美組合，可選擇各種風格所適合的材質與顏色。

現代風格的線條

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. 窗戶
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

對於一個現代的大門來說，儘量使用少量的裝飾品、優先考慮直線和線條、以及清晰的色彩。

在現代風格中，所追尋的就是房屋的內外一制性，像這個現代的房門入口，就有可窺視內部的小玻璃面板。

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搭配鉚釘在鄉村風格的大門上

homify 門
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在強調鄉村美感的同時，添加鐵或鉚釘等金屬，也可以讓門看起來更氣勢磅礡、具有很帥氣的風格。

看更多：12個讓你超有面子的絕美門面設計

和諧的風格

homify 窗戶與門門
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木材可與其他材料搭配，強調其延展性。以一個現代化的風格來說，你可以使用玻璃或金屬。

維護的方式

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. 窗戶 木頭 Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

木門適合無塵的環境，可定期用濕布或除塵器清掃。也可定期使用保養品清潔。至於深層清潔，你可以使用醋和油製品為解決方案，這些大賣場都買的到。

大門的木材種類

RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores 現代風玄關、走廊與階梯
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

儘管木材種類很多，但不是全部都適用於做成大門。這些門的木材需要耐用、可塑性高且易於維護。用在製造大門的木材中，最常見的是松木、橡木、雪松和栗子。

詢問我們的木頭設計專家看看？

木門的優點

Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création 木頭門 木頭 Brown
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

門在建築歷史上一直存在，木材的選擇越來越多。但你也必須好好的維護他們，因為木頭很可能會因潮濕而變質的材料。

木頭的高貴

REHABILITACIÓN DE UNA MASÍA CATALANA DEL S. XVII EN BARCELONA, Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin 窗戶
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

木材是可塑的，所以你可以做出各種風格的門的設計，擁有許多風格，可不受限的設計各種大門的形式。

木頭風格是永久不衰的

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores 前門
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

與其他只是趨勢或時尚的材料不同，木頭更是永恆的材質，因為它的美，可以成為設計的焦點。

畢竟房子的大門，代表我們家的風格，若使用木頭作為主要材質，就可以搭配許多不同的裝飾細節。

熱帶鄉村風格大門

CASA R.A, Eustáquio Leite Arquitetura Eustáquio Leite Arquitetura 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
Eustáquio Leite Arquitetura

Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura

鄉村風格的大門可搭配陶瓷或陶罐，呈現出構成這種熱帶風格。

顏色

Casa Barrancas, Ezequiel Farca Ezequiel Farca 窗戶
Ezequiel Farca

Ezequiel Farca
Ezequiel Farca
Ezequiel Farca

對於現代門，選擇黑色木頭或淺色木的顏色都很完美的，木頭紋理就可給予門口很豐富的性格。

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