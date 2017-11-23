2018年十大廚房設計流行趨勢

廚房裡的傢俱固然重要，可是我們也沒有忘了廚房牆面本身的設計。我們相信，款式多樣、耐用又易於清潔的瓷磚將會成為來年的流行趨勢。拼花瓷磚本身極具典雅的美感，把它跟時尚的家融入在一起的話並無違和感，兩者更能相輔相乘地打造出一個迷人的煮食空間。