你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

2018年十大廚房設計流行趨勢

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Contemporary kitchen, Essex, Paul Langston Interiors Paul Langston Interiors 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Grey
Loading admin actions …

2018年最新的廚房設計趨勢是什麼？當然就是一些具有專業外表、實用功能以及能夠盡用空間的廚房設計！同時，富有個性與設計感的工業風廚房設計風格亦將會成為大趨勢，目的旨於為房子注入大都市的設計元素。

你也急不及待地想要搶先看看來年的十大流行趨勢嗎？那就馬上跟我們參觀吧～如果你也想要找本地的廚房設計師聊聊，不妨先在我們的網站上填寫免費諮詢單喔！

​牆架

Mr and Mrs Work Hard and Play Hard homify 廚房
homify

Mr and Mrs Work Hard and Play Hard

homify
homify
homify

置頂式廚櫃一直都是廚房設計的常客，然而在2018年你將會看到更多非隱藏式的牆架設計。這樣子的木架子能夠為的廚房營造出一種更輕盈、更時尚、更乾淨俐落的觀感，同時你亦可以以金屬罐子或者玻璃瓶來裝一些日常調味料或者麵食，並把這些瓶瓶罐罐大方地展示於人前，打造出時尚的家的感覺。

​瓷磚

Casa de Campo - cozinha rústica, Elisabeth Berlato Arquitetura & Home Staging Elisabeth Berlato Arquitetura & Home Staging 廚房長凳套 磁磚 Multicolored
Elisabeth Berlato Arquitetura &amp; Home Staging

Elisabeth Berlato Arquitetura & Home Staging
Elisabeth Berlato Arquitetura &amp; Home Staging
Elisabeth Berlato Arquitetura & Home Staging

廚房裡的傢俱固然重要，可是我們也沒有忘了廚房牆面本身的設計。我們相信，款式多樣、耐用又易於清潔的瓷磚將會成為來年的流行趨勢。拼花瓷磚本身極具典雅的美感，把它跟時尚的家融入在一起的話並無違和感，兩者更能相輔相乘地打造出一個迷人的煮食空間。

​升級流理檯面

Mutfak / Kitchen, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ 室內景觀 木頭 Wood effect
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

揮別以往的舊式流理檯面吧！2018年將會是把高科枝流理檯帶進家裡的時候，因為我們對流理檯面的要求更高——新檯面需要具有抗菌、自動清潔等實用的功能，你亦可以找到升級版的瓷製檯面或者是經過納米技術處理的石英或大理台檯面。 

中性顏色

Vintage Kitchen Casa Più Arredamenti vintage kitchen
Casa Più Arredamenti

Vintage Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

在決定廚房的設計之前我們總是要先考慮同一個問題——應該以哪一種顏色作為廚房設計的主色。對於這個問題，我們的專業認為來年中性顏色將會大行其道，例子好比說灰色、米色或白色等等。而且這個趨勢不僅僅限於牆面塗料的顏色，連傢俱或地板都會有這樣子的取向。

​工業風設計

cuisine au design industriel et contemporain , LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT 廚房
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

對於廚房設計我們的要求愈來愈高，我們不再單純滿足於功能齊全的廚房，反之，一個廚房必須要同時具有時尚的設計風格。2018年將會是工業風設計愈變流行的一年，你將會見到許多加入不鏽鋼材元素的設計，目的在於營造出一種富有個性與美感的氛圍。

​融入環保元素

Artificial Plants Wall For Kitchen Landscape Sunwing Industrial Co., Ltd. 廚房配件與布織品 塑膠 Green
Sunwing Industrial Co., Ltd.

Artificial Plants Wall For Kitchen Landscape

Sunwing Industrial Co., Ltd.
Sunwing Industrial Co., Ltd.
Sunwing Industrial Co., Ltd.

現代人愈來愈注重生活品質，室內花園開始愈變愈流行，特別是節省空間、同時又時淨化室內空氣的垂直花園。除此以外，廚房設備亦應具有環保模式，比如說一些節省能源或節省用水的功能。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​吧台桌

Kitchen Douglas Design Studio 廚房收納櫃與書櫃 White
Douglas Design Studio

Kitchen

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

廚房不再僅僅是一個準備食物以及煮食的地方。隨著愈來愈多廚加入「吧台桌」這一項設計，廚房亦能是讓人放輕鬆小酌幾杯、跟親朋好友聊聊天的好地方。

新科技傢俱

Classic FF - Esprit, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG 廚房長凳套
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

人工智能為生活帶來便利，在新一年你將會看到廚房設計也會注入高科技元素。比如說用來擺放智能手機的板子，或者內置升降模式的隱藏式插座等等。

吊燈

Apartamento 100 m² - Água Rasa, Raduan Arquitetura e Interiores Raduan Arquitetura e Interiores 露臺
Raduan Arquitetura e Interiores

Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores

一個完整的設計需要具備不少裝飾元素，特別是燈具這種兼具照明以及裝飾功能的設備。要配合一個時尚的廚房，一些設計新穎又具有個性的照明總是少不了！例子有圖中多盞的時尚吊燈

​無縫空間

Contemporary kitchen diner in Essex residence Paul Langston Interiors 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Grey kitchen lighting,kitchen appliances,kitchen cabinet,kitchen chairs,kitchen table,kitchen floor,kitchen worktop,kitchen sink,yellow,LED Lighting
Paul Langston Interiors

Contemporary kitchen diner in Essex residence

Paul Langston Interiors
Paul Langston Interiors
Paul Langston Interiors

現代設計愈來愈強調空間的運用，以為如何把不同的起居空間無縫地連接起來，因此我們不難發現市面上有愈來愈多主張「開放式空間」的設計。我們相信，這種設計取向會在2018年延續下去，特別是廚房跟客廳兩者的之間的間隔。

延伸閱讀:

台灣小公寓必備！14 種超有情調又實用的廚房吧台桌

挑高客廳怎麼設計？18 個範例讓你一覽無遺
你準備好迎接2018的廚房新設計了嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了