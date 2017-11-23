2018年十大廚房設計流行趨勢

置頂式廚櫃一直都是廚房設計的常客，然而在2018年你將會看到更多非隱藏式的牆架設計。這樣子的木架子能夠為的廚房營造出一種更輕盈、更時尚、更乾淨俐落的觀感，同時你亦可以以金屬罐子或者玻璃瓶來裝一些日常調味料或者麵食，並把這些瓶瓶罐罐大方地展示於人前，打造出時尚的家的感覺。
廚房裡的傢俱固然重要，可是我們也沒有忘了廚房牆面本身的設計。我們相信，款式多樣、耐用又易於清潔的瓷磚將會成為來年的流行趨勢。拼花瓷磚本身極具典雅的美感，把它跟時尚的家融入在一起的話並無違和感，兩者更能相輔相乘地打造出一個迷人的煮食空間。
揮別以往的舊式流理檯面吧！2018年將會是把高科枝流理檯帶進家裡的時候，因為我們對流理檯面的要求更高——新檯面需要具有抗菌、自動清潔等實用的功能，你亦可以找到升級版的瓷製檯面或者是經過納米技術處理的石英或大理台檯面。
在決定廚房的設計之前我們總是要先考慮同一個問題——應該以哪一種顏色作為廚房設計的主色。對於這個問題，我們的專業認為來年中性顏色將會大行其道，例子好比說灰色、米色或白色等等。而且這個趨勢不僅僅限於牆面塗料的顏色，連傢俱或地板都會有這樣子的取向。
對於廚房設計我們的要求愈來愈高，我們不再單純滿足於功能齊全的廚房，反之，一個廚房必須要同時具有時尚的設計風格。2018年將會是工業風設計愈變流行的一年，你將會見到許多加入不鏽鋼材元素的設計，目的在於營造出一種富有個性與美感的氛圍。
現代人愈來愈注重生活品質，室內花園開始愈變愈流行，特別是節省空間、同時又時淨化室內空氣的垂直花園。除此以外，廚房設備亦應具有環保模式，比如說一些節省能源或節省用水的功能。
廚房不再僅僅是一個準備食物以及煮食的地方。隨著愈來愈多廚加入「吧台桌」這一項設計，廚房亦能是讓人放輕鬆小酌幾杯、跟親朋好友聊聊天的好地方。
人工智能為生活帶來便利，在新一年你將會看到廚房設計也會注入高科技元素。比如說用來擺放智能手機的板子，或者內置升降模式的隱藏式插座等等。
一個完整的設計需要具備不少裝飾元素，特別是燈具這種兼具照明以及裝飾功能的設備。要配合一個時尚的廚房，一些設計新穎又具有個性的照明總是少不了！例子有圖中多盞的時尚吊燈。
現代設計愈來愈強調空間的運用，以為如何把不同的起居空間無縫地連接起來，因此我們不難發現市面上有愈來愈多主張「開放式空間」的設計。我們相信，這種設計取向會在2018年延續下去，特別是廚房跟客廳兩者的之間的間隔。
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