含座位區的露臺：15 種超有情調的設計

露臺區是讓你可以好好地感受外頭的微風與空氣的好地方，如果說在這裡增設舒服的座椅的話，那麼你就可以更輕鬆地於戶外用餐，或是擁有一個不受干擾的戶外酒吧！
這一本點子簿集結了 15 種含座位區的露臺，搭配上各種不同的裝飾與燈光，更顯有情調。趕快讓我們一起來看看吧！
平整的木頭露臺讓人感受到專家的美好工藝，而簡單地擺放白色座椅，展現簡約精神。
這個散發田園風情的露臺有美麗的木頭家具，而紅土磚頭地板以及木製的遮陽棚，再加上白色的幕簾，非常放鬆。
碎石地板旁邊是木頭的甲板，甲板上擺放不同的籐製座椅，讓人感覺像是在度假一樣。
池畔的露臺上放了躺椅，是曬日光浴的好地方！
這個露臺劃分成兩種不同的區域，一邊是餐廳，一邊則是戶外小客廳，功能性超強。
這個屋頂的露臺有著美麗的木頭柵欄，以及各類的植物。被綠意環繞的座椅區，非常有生命力。
遮陽棚下方是木頭長桌，搭配上各色的座椅，就是一個時尚的戶外用餐區。
在房子後方的露臺雖然簡單，但是配上營火後，超有味道。
籐製的座椅上放上了坐墊，可以在此閒聊。興致一起，就能到外頭泡澡，太享受！
屋頂上的空間超級寬敞，除了有舒適的沙發區，也有躺椅區，超完美！
這個露臺區附有小廚房，因此非常便利。
最後這個露臺利用了小小的長形空間，規劃出餐桌與庭院的地方，牆面的設計更是令人耳目一新。
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