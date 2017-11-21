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含座位區的露臺：15 種超有情調的設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Contermporary Elegance, A360architects A360architects 庭院
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露臺區是讓你可以好好地感受外頭的微風與空氣的好地方，如果說在這裡增設舒服的座椅的話，那麼你就可以更輕鬆地於戶外用餐，或是擁有一個不受干擾的戶外酒吧！

這一本點子簿集結了 15 種含座位區的露臺，搭配上各種不同的裝飾與燈光，更顯有情調。趕快讓我們一起來看看吧！

4. 簡約風格

Casa Alassio, Francesca Cirilli Francesca Cirilli 露臺
Francesca Cirilli

Francesca Cirilli
Francesca Cirilli
Francesca Cirilli

平整的木頭露臺讓人感受到專家的美好工藝，而簡單地擺放白色座椅，展現簡約精神。

3. 田園風情

Terraza en Vic, idees Disseny idees Disseny 露臺
idees Disseny

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idees Disseny
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這個散發田園風情的露臺有美麗的木頭家具，而紅土磚頭地板以及木製的遮陽棚，再加上白色的幕簾，非常放鬆。

1. 浪漫度破表

homify 露臺
homify

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這個露臺有著不同的階梯，搭配上美麗的黃光，夜晚時分浪漫度破表！

2. 愜意自在

Tien jaar oude terrassentuin, Jaap Sterk Hoveniers Jaap Sterk Hoveniers 露臺 實木
Jaap Sterk Hoveniers

Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers

碎石地板旁邊是木頭的甲板，甲板上擺放不同的籐製座椅，讓人感覺像是在度假一樣。

5. 池畔露臺

Cobertura Ipanema, House in Rio House in Rio 露臺
House in Rio

House in Rio
House in Rio
House in Rio

池畔的露臺上放了躺椅，是曬日光浴的好地方！

6. 兩個區域

Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 庭院
Isho Design

Isho Design
Isho Design
Isho Design

這個露臺劃分成兩種不同的區域，一邊是餐廳，一邊則是戶外小客廳，功能性超強。

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7. 被植物環繞

Wood and Green, Paola Thiella Paola Thiella 露臺
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

這個屋頂的露臺有著美麗的木頭柵欄，以及各類的植物。被綠意環繞的座椅區，非常有生命力。

8. 用餐吧！

Giardini Segreti a Mantova, SDC-Milano SDC-Milano 露臺
SDC-Milano

SDC-Milano
SDC-Milano
SDC-Milano

遮陽棚下方是木頭長桌，搭配上各色的座椅，就是一個時尚的戶外用餐區。

9. 升起營火

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects 露臺
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

在房子後方的露臺雖然簡單，但是配上營火後，超有味道。

10. 還有泡澡區！

Terraço, Adriane Cesa Arquitetura Adriane Cesa Arquitetura 露臺
Adriane Cesa Arquitetura

Adriane Cesa Arquitetura
Adriane Cesa Arquitetura
Adriane Cesa Arquitetura

籐製的座椅上放上了坐墊，可以在此閒聊。興致一起，就能到外頭泡澡，太享受！

11. 多種區域

homify 露臺
homify

homify
homify
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專家在此安排了用餐以及交際的客廳區，功能之強讓人完全不想進屋！

12. 水池旁

homify 露臺
homify

homify
homify
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水池旁的露臺顏色脫穎而出，在上面喝杯小酒超有情調！

13. 寬敞的露臺

LA TERRAZZA DEI SENSI, architetto Lorella Casola architetto Lorella Casola 露臺
architetto Lorella Casola

architetto Lorella Casola
architetto Lorella Casola
architetto Lorella Casola

屋頂上的空間超級寬敞，除了有舒適的沙發區，也有躺椅區，超完美！

14. 還附有小廚房

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 露臺
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

這個露臺區附有小廚房，因此非常便利。

15. 利用小空間

Contermporary Elegance, A360architects A360architects 庭院
A360architects

A360architects
A360architects
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最後這個露臺利用了小小的長形空間，規劃出餐桌與庭院的地方，牆面的設計更是令人耳目一新。

延伸閱讀：

16個超不賴的露台地板和牆壁組合

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