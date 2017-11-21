含座位區的露臺：15 種超有情調的設計

露臺區是讓你可以好好地感受外頭的微風與空氣的好地方，如果說在這裡增設舒服的座椅的話，那麼你就可以更輕鬆地於戶外用餐，或是擁有一個不受干擾的戶外酒吧！

這一本點子簿集結了 15 種含座位區的露臺，搭配上各種不同的裝飾與燈光，更顯有情調。趕快讓我們一起來看看吧！