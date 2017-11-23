12 款讓你超想擁有的廚房頂櫃設計

廚房的櫥櫃設計，可以讓整個空間呈現很不一樣的觀感。但是仔細研究一下，你會發覺，底下的儲藏櫃可以隱藏在中島或流理台下，但頂上的櫃子卻完全不同。頂櫃設置在開放的空間中，視覺上一覽無遺，堪稱廚房裡的重要角色。選對質材和款式，不僅可以提供實用的功能，還創造出吸睛的效果。以下就來看看這些兼具美觀及功能性的設計！
這些頂櫃不但容量超大，而且還自帶圓弧型的設計，讓空間利用更有餘裕。
這些客製化的圓形櫥櫃，充分展現了有才華工匠的想像力。造型非常獨特，保證讓人目不轉睛 ！
現在不是每個廚房都設有頂櫃，像這樣利用開放式的層架，不但創造出充沛的儲物空間，還更添一股現代感。
你能找到這個廚房裡的頂櫃嗎？答案揭曉，它們就是照片中那三塊灰色的嵌板。光滑的外觀，偽裝成牆飾的一部分，一旦發現，你一定很想動手去觸摸看看。
這款頂櫃設計，最特別之處是裝置了很美的照明設備。作菜時提供良好的光線，柔和的色彩更添烹飪時的情調。
我們都很習慣於封閉式的櫥櫃，但像前面這款層架式開放設計，可以創造出展覽館般的效果，讓你盡情炫耀自己的珍藏品。
誰說櫥櫃一定要有門？採用不銹鋼材質打造的這款設計，帶有一些復古和工業風，讓人一看就愛上！層格式設計也很方便存放各種盤具。
這款頂櫃基本上已算是現代藝術品！設計得非常簡約，卻成為空間中最吸睛的主角！
我們很難想像，工匠到底花了多長時間，才雕刻出這組美到令人驚嘆的櫥櫃。每個細節都投注了大量的心力，才能造就出如此精品！
想像得到這麼特殊的頂櫃造型嗎？它可以將盤子碟子整理得有條不紊，不僅取放更方便，還成了空間裡的亮點！
如果你正在尋找廚房櫥櫃設計，一定不能錯過以下文章：