12 款讓你超想擁有的廚房頂櫃設計

廚房的櫥櫃設計，可以讓整個空間呈現很不一樣的觀感。但是仔細研究一下，你會發覺，底下的儲藏櫃可以隱藏在中島或流理台下，但頂上的櫃子卻完全不同。頂櫃設置在開放的空間中，視覺上一覽無遺，堪稱廚房裡的重要角色。選對質材和款式，不僅可以提供實用的功能，還創造出吸睛的效果。以下就來看看這些兼具美觀及功能性的設計！