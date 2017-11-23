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12 款讓你超想擁有的廚房頂櫃設計

Genie Chien Genie Chien
homify 廚房 White
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廚房的櫥櫃設計，可以讓整個空間呈現很不一樣的觀感。但是仔細研究一下，你會發覺，底下的儲藏櫃可以隱藏在中島或流理台下，但頂上的櫃子卻完全不同。頂櫃設置在開放的空間中，視覺上一覽無遺，堪稱廚房裡的重要角色。選對質材和款式，不僅可以提供實用的功能，還創造出吸睛的效果。以下就來看看這些兼具美觀及功能性的設計！

2. 圓弧設計

Tradition with stripey glass splashback Intoto Kitchens Salisbury 廚房
Intoto Kitchens Salisbury

Tradition with stripey glass splashback

Intoto Kitchens Salisbury
Intoto Kitchens Salisbury
Intoto Kitchens Salisbury

這些頂櫃不但容量超大，而且還自帶圓弧型的設計，讓空間利用更有餘裕。

3. 圓滿造型

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey 廚房
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

這些客製化的圓形櫥櫃，充分展現了有才華工匠的想像力。造型非常獨特，保證讓人目不轉睛 ！

4. 開放式層架

The Arts and Crafts Kent Kitchen by deVOL deVOL Kitchens 廚房 Blue
deVOL Kitchens

The Arts and Crafts Kent Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

現在不是每個廚房都設有頂櫃，像這樣利用開放式的層架，不但創造出充沛的儲物空間，還更添一股現代感。

5. 精品款

Casa con estilo en Sant Iscle, fuusta fuusta 廚房收納櫃與書櫃
fuusta

fuusta
fuusta
fuusta

有玻璃門板的頂層櫥櫃，對擁有許多漂亮陶器和玻璃器皿的你，保證是最佳的選擇！再添上一些照明設備，效果美到令人目不暇給，彷彿置身在廚具精品店！

6. 豪華款

Contemporary Innovative Deisgn fit Kitchens 廚房收納櫃與書櫃
fit Kitchens

Contemporary Innovative Deisgn

fit Kitchens
fit Kitchens
fit Kitchens

你能找到這個廚房裡的頂櫃嗎？答案揭曉，它們就是照片中那三塊灰色的嵌板。光滑的外觀，偽裝成牆飾的一部分，一旦發現，你一定很想動手去觸摸看看。

7. 頂級設計

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura 廚房
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

這款頂櫃設計，最特別之處是裝置了很美的照明設備。作菜時提供良好的光線，柔和的色彩更添烹飪時的情調。

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8. 中空式

Modern Walnut Kitchen Kitchens Continental Ltd 廚房收納櫃與書櫃
Kitchens Continental Ltd

Modern Walnut Kitchen

Kitchens Continental Ltd
Kitchens Continental Ltd
Kitchens Continental Ltd

我們都很習慣於封閉式的櫥櫃，但像前面這款層架式開放設計，可以創造出展覽館般的效果，讓你盡情炫耀自己的珍藏品。

9. 雙色設計

Parallel Kitchen Cabinets homify 廚房 合板
homify

Parallel Kitchen Cabinets

homify
homify
homify

把兩種顏色的櫥櫃混搭在一起，視覺上尤其醒目。這款黃白色的設計，不僅具有強大的儲放功能，風格也很有個性！

10. 工款風

The Mighty Plate Rack, The Plate Rack The Plate Rack 廚房收納櫃與書櫃
The Plate Rack

The Mighty Plate Rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

誰說櫥櫃一定要有？採用不銹鋼材質打造的這款設計，帶有一些復古和工業風，讓人一看就愛上！層格式設計也很方便存放各種盤具。

11. 簡約款

Burnished Copper Metallic Finish Roundhouse 廚房收納櫃與書櫃 Metallic/Silver
Roundhouse

Burnished Copper Metallic Finish

Roundhouse
Roundhouse
Roundhouse

這款頂櫃基本上已算是現代藝術品！設計得非常簡約，卻成為空間中最吸睛的主角！

1. 工藝級

Manor house sculptural kitchen, Carved Wood Design Bespoke Kitchens. Carved Wood Design Bespoke Kitchens. 廚房收納櫃與書櫃
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.

Manor house sculptural kitchen

Carved Wood Design Bespoke Kitchens.
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.

我們很難想像，工匠到底花了多長時間，才雕刻出這組美到令人驚嘆的櫥櫃。每個細節都投注了大量的心力，才能造就出如此精品！

12. 盤碟的家

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homify

Modern Classic Kitchen

homify
homify
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想像得到這麼特殊的頂櫃造型嗎？它可以將盤子碟子整理得有條不紊，不僅取放更方便，還成了空間裡的亮點！

如果你正在尋找廚房櫥櫃設計，一定不能錯過以下文章：

廚房收納小幫手: 6 個超實用又美觀的廚房櫥櫃

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