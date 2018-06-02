雲林的現代風透天別墅：以黑白灰為主的簡約時尚居所

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現代人講求房屋的通風與採光，而今天點子簿要介紹的透天別墅便回應了屋主的期待。大大的玻璃窗與落地窗是這間透別墅厝最大的特色，黑白灰則是營造出現代時尚感的重要功臣。
透天厝就位在雲林高鐵的附近，因此非常地便利。對於喜歡簡約風格，想要打造一間現代風的別墅的你，一定要跟我們一塊欣賞這間別墅，從中找靈感！
首先看看別墅的外觀，你可以清楚見到，黑白灰正是這間別墅的主色系。利用這三種中性色系，打造出有層次感卻又簡潔有力的外型。除此之外，大片的玻璃窗，也加強了別墅的幾何之美。
現代人喜歡充滿通透感的設計，因此開放式的格局是最適合不過的了。專家結合廚房與用餐區，而這兩個區域主要使用黑與白，超級有個性。
除了黑與白，使用了米色系的石材牆面帶來一絲高雅的氣息，而天花板的隱藏燈光則讓室內更有氣氛。
白色的電視牆一點也不佔空間，是運用空間的聰明做法。
如同我們開始時提到的，這間別墅擁有許多窗戶與落地窗，因此室內採光與通風都非常棒！
客廳擺放了米色的沙發，搭配上木頭地板與櫃子，展現了家中的另外一種柔和味道。
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書房的空間十分寬敞，因此也能作為客房使用。大面積的牆邊收納，讓屋主的各種收藏品能一一擺放好。
走進臥室，完全扭轉了剛才黑白灰的印象。大膽的用色一點也沒有壓迫感，反而讓空間更有特色。
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