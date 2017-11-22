浴室最重視的絕對是採光與通風，這兩個要素不僅能讓浴室與黴菌絕緣，也能讓盥洗或是沐浴時的你心情更舒暢! 而在一間通透系的浴室中，如果有個浴缸的話，那麼舒適度更是加倍~
這一本點子簿幫大家找到了 12 間含浴缸，通風採光超好的通透系浴室，不管是半戶外，戶外或是室內，這些浴室都讓人有與戶外融為一體的錯覺。
想要享受在浴室的時光，就跟我們一塊欣賞這些美麗的設計吧!
用上了木頭的浴室讓人感受到自然的芬芳，窗外的美景也十分療癒。
有按摩功能的浴缸讓你可以卸下一身的重擔，好好地在浴室裡頭與大自然合而為一。
接下來這間浴室十分大膽，專家把浴缸擺放在有圍牆的戶外露臺，淋浴之後，就可以在微風與陽光的滋養中，好好地泡個澡。
白色與米色系為主的浴室給人神清氣爽的感覺，加上由外頭照射進來的陽光，非常有朝氣。
黃色的圍牆搭配上熱帶的植物，這個戶外的空間裡頭放上浴缸，立刻成為非常有度假感的泡澡區。
中性色系的浴室讓人毫無壓力，淋浴完可以好好地泡個澡。
雖然說這間浴室有大片的窗戶，但是專家將大部分的面積用上霧面，因此雖然有穿透力，但仍能享有隱私。
用上了混凝土的浴室超有現代感，大尺寸的浴缸可以容納下兩個人。
泡澡的時候，可以忘向露臺的植物，之後還可以坐在露臺上曬太陽，是否太過幸福?
從浴缸望出去的是充滿禪意的植物造景，讓你在浴室的時光更為平和自在。
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