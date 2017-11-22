浴室最重視的絕對是採光與通風，這兩個要素不僅能讓浴室與黴菌絕緣，也能讓盥洗或是沐浴時的你心情更舒暢! 而在一間通透系的浴室中，如果有個浴缸的話，那麼舒適度更是加倍~

這一本點子簿幫大家找到了 12 間含浴缸，通風採光超好的通透系浴室，不管是半戶外，戶外或是室內，這些浴室都讓人有與戶外融為一體的錯覺。

想要享受在浴室的時光，就跟我們一塊欣賞這些美麗的設計吧!