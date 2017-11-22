現代風獨棟別墅: 一間使用自然素材，含車庫的時尚居所

現代風的別墅簡單俐落，非常符合年輕家庭的調性與品味。想要打造一間適合家庭居住的現代風獨棟別墅，除了外觀以外，也要照顧到家中人的需求。比方說，如果公共領域應該要有開放感，但是各個成員都應有獨立的空間，而為了方便接送小孩，車庫的設計也很重要。

今天所要介紹的現代風獨棟別墅，外觀十分搶眼俐落，而室內的公共領域非常有開放感。現代風的細節之中，不忘加入溫馨的照明設計，讓人感受到家的溫暖。

除此之外，多種自然的材料，也傳遞了不一樣的風味。現在就一起看看室內外的細節吧!