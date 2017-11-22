現代風獨棟別墅: 一間使用自然素材，含車庫的時尚居所

現代風的別墅簡單俐落，非常符合年輕家庭的調性與品味。想要打造一間適合家庭居住的現代風獨棟別墅，除了外觀以外，也要照顧到家中人的需求。比方說，如果公共領域應該要有開放感，但是各個成員都應有獨立的空間，而為了方便接送小孩，車庫的設計也很重要。
今天所要介紹的現代風獨棟別墅，外觀十分搶眼俐落，而室內的公共領域非常有開放感。現代風的細節之中，不忘加入溫馨的照明設計，讓人感受到家的溫暖。
除此之外，多種自然的材料，也傳遞了不一樣的風味。現在就一起看看室內外的細節吧!
首先讓我們瞧瞧這間現代風獨棟別墅的外觀吧!白色與灰色是主要的色系，混凝土的外牆還搭配了石材與木頭，因此不會過於生冷。半開放式的車庫，則讓家中愛車也成為一種另類門面。
從正面看過去，更能夠感受到各個方格組合而成的幾何之美。專家以不同的框架，讓房子的外型顯眼出眾!
走進屋內，樓梯間旁的大牆面以石頭組成，讓人感受到原始的質樸氣息。樓梯間的高聳牆面擺放了屋主收藏的面具，因此一點也不單調。
客廳與餐廳採取開放式的設計，專家以家具的顏色，聰明地區分這兩個空間。
還沒轉身之前，你是不是以為這個家就只用了中性色系呢?
一轉頭，橙色的牆面讓人眼睛一亮，這樣的小細節足以讓人感受到專家的用心~
從這個角度，可以感受到公共領域的開放感。即使擺放了比較佔位置的圓桌，依舊有足夠的走動空間。
別墅的模型讓你可以清楚看到家中的格局與動線。
二樓是私人的領域，房間都為獨立式的，讓家人享有自己的隱私。
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