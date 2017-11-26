買地自建:17 間超完美的兩層樓獨棟別墅

買地自建要注意的事情很多，比方說，選地的時候要注意基地的土壤質地，以及所在位置的通行難易度。買好地之後，便要依照你的預算，籌劃房子的外型、使用的材質、建築體的結構… 等等事宜。這個過程其實是非常具有挑戰性的，也可能會因為一時的大意，而賠錢賠上時間。為了讓買地自建更輕鬆，選擇一位經驗豐富並且值得信賴的專家非常重要！

接下來我們要介紹 17 間超完美的兩層樓獨棟別墅，這些別墅都是買地自建的絕佳範本。如果你已經有買地自建別墅的計畫，卻還沒有具體的想法的話，相信這些美麗設計會讓你靈感爆發～

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