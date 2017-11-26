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買地自建:17 間超完美的兩層樓獨棟別墅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
LINDA PONDOK INDAH, sony architect studio sony architect studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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買地自建要注意的事情很多，比方說，選地的時候要注意基地的土壤質地，以及所在位置的通行難易度。買好地之後，便要依照你的預算，籌劃房子的外型、使用的材質、建築體的結構… 等等事宜。這個過程其實是非常具有挑戰性的，也可能會因為一時的大意，而賠錢賠上時間。為了讓買地自建更輕鬆，選擇一位經驗豐富並且值得信賴的專家非常重要！

接下來我們要介紹 17 間超完美的兩層樓獨棟別墅，這些別墅都是買地自建的絕佳範本。如果你已經有買地自建別墅的計畫，卻還沒有具體的想法的話，相信這些美麗設計會讓你靈感爆發～

一起來看看吧！

1. 大地色系的別墅

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這間位在泰國的獨棟別墅有著特殊的屋頂造型，不同色階的大地色系讓別墅外觀更貼近土地的質樸氣息。

2. 低調貴氣

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sony architect studio

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接下來這間別墅的外觀也是用了中性色系，搭配上白色的窗框之後，堪稱是一間經典風的別墅

3. 咖啡色系的別墅

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Vesco Construction

Vesco Construction
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咖啡色的石頭外牆打造出穩重感，搭配上美麗的落地窗，增添了現代的氣息。

4. 鄉村質樸風味

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Arquitecto César Carlón

Arquitecto César Carlón
Arquitecto César Carlón
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橘紅色的屋瓦非常有鄉村的質樸氣息，配上同色系的磚頭外牆，整間別墅與自然完美融合。

5. 木頭搭配混凝土

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PassivHausPartschefeld

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這間有山形屋頂的別墅，是木頭與混凝土的完美範例。房子的每一面都有多扇窗戶，因此別墅裡頭非常明亮。

6. 現代日式

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別墅的造型很有低調的現代感，為了符合注重隱私的屋主的要求，窗戶以及大門都使用反射的玻璃。

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7. 屋頂的設計很特別

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Yurii Hrytsenko

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Yurii Hrytsenko
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接下來這間別墅運用了不規則的石頭，搭配混凝土牆面。而最特別的設計，無非是有落差層次的屋頂，以及圓形的玻璃窗。

8. 特殊的用色

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Design Studio AiD

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紫色與藍色不是常見的外牆色，然而這間別墅卻將這兩種色系搭配得十分和諧。

9. 木質溫暖

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BSC Construction

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喜歡木頭的質感，卻又擔心不適合台灣的天氣，可以結合木頭與混凝土這兩種元素，讓別墅依舊有濃厚的木質溫暖。

10. 現代風

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簡潔有力的線條，還有單純的色系，這間別墅呈現現代風的精髓。

11. 灰色

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Première Interior Designs

HOUSE M

Première Interior Designs
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灰色的外牆給人穩重的感覺，室內的設備與裝潢則很有現代感。

點此看更多細節：現代風獨棟別墅: 一個簡約時尚的舒適好居所

12. 粉色

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粉色的外牆讓現代化的結構顯得柔和不生冷，半開放式的車庫則讓別墅更有穿透感。

點此看更多細節：65 坪的郊區別墅: 一間含有雙車庫的兩層樓挑高好居所

13. 和風農舍

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詮鴻國際住宅股份有限公司

客製化設計-和風農舍-日式綠建築

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由台灣達人打造的和風農舍是個綠建築，因此可以讓居者身心健康之外，對地球也很友善。

點此看更多細節：客製化的和風農舍：一間含榻榻米房的溫暖木質空間

14. 童話般的房子

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위드하임 Withheim

도곡리 주택

위드하임 Withheim
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不對稱的山形屋頂配上雪白外牆，這間位在韓國的別墅很有童話故事般的意境。

15. 黃色

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大膽採用黃色，這間別墅讓人感到朝氣蓬勃！

16. 透天的別墅

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外觀看起來很剛強，室內卻以柔和色系為主，透天的公共領域更是十分美麗。

17. 低調的家

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最後這間別墅有鐵製柵欄，因此隱密性高，適合注重個人隱私的屋主。

便宜的擴建方式：蓋一間充滿木質溫暖的低成本組合屋！
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