買地自建:17 間超完美的兩層樓獨棟別墅

買地自建要注意的事情很多，比方說，選地的時候要注意基地的土壤質地，以及所在位置的通行難易度。買好地之後，便要依照你的預算，籌劃房子的外型、使用的材質、建築體的結構… 等等事宜。這個過程其實是非常具有挑戰性的，也可能會因為一時的大意，而賠錢賠上時間。為了讓買地自建更輕鬆，選擇一位經驗豐富並且值得信賴的專家非常重要！
接下來我們要介紹 17 間超完美的兩層樓獨棟別墅，這些別墅都是買地自建的絕佳範本。如果你已經有買地自建別墅的計畫，卻還沒有具體的想法的話，相信這些美麗設計會讓你靈感爆發～
一起來看看吧！
接下來這間別墅的外觀也是用了中性色系，搭配上白色的窗框之後，堪稱是一間經典風的別墅。
咖啡色的石頭外牆打造出穩重感，搭配上美麗的落地窗，增添了現代的氣息。
橘紅色的屋瓦非常有鄉村的質樸氣息，配上同色系的磚頭外牆，整間別墅與自然完美融合。
這間有山形屋頂的別墅，是木頭與混凝土的完美範例。房子的每一面都有多扇窗戶，因此別墅裡頭非常明亮。
別墅的造型很有低調的現代感，為了符合注重隱私的屋主的要求，窗戶以及大門都使用反射的玻璃。
接下來這間別墅運用了不規則的石頭，搭配混凝土牆面。而最特別的設計，無非是有落差層次的屋頂，以及圓形的玻璃窗。
紫色與藍色不是常見的外牆色，然而這間別墅卻將這兩種色系搭配得十分和諧。
喜歡木頭的質感，卻又擔心不適合台灣的天氣，可以結合木頭與混凝土這兩種元素，讓別墅依舊有濃厚的木質溫暖。
灰色的外牆給人穩重的感覺，室內的設備與裝潢則很有現代感。
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粉色的外牆讓現代化的結構顯得柔和不生冷，半開放式的車庫則讓別墅更有穿透感。
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由台灣達人打造的和風農舍是個綠建築，因此可以讓居者身心健康之外，對地球也很友善。
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不對稱的山形屋頂配上雪白外牆，這間位在韓國的別墅很有童話故事般的意境。
最後這間別墅有鐵製柵欄，因此隱密性高，適合注重個人隱私的屋主。