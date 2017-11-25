現代風廚房設計：這 10 種你絕對想擁有！

不論你是住在大城市或偏遠鄉間，你家總會有座廚房。不論你的廚房是大是小，總有一些細節可以融入到空間的設計中，讓它增添更多的魅力和功能。隨著空間設計不斷進步，現在市面上有著多樣化的創意款式，可以將美學與功能性結合為一，創造出讓你愛到心坎裡的烹飪天地。今天我們要介紹給你 10 款會激發你複製欲望的設計，一起來參觀吧！
照片中這座廚房是採用地中海式風格來設計，牆壁、地板和餐桌椅組構成完美的搭配，讓整個空間散發出溫暖和諧的氛圍。照明配備更添趣味性元素，讓全家聚餐更覺愉悅！
你的廚房也可以顯得容光煥發，像是這面爐灶前的牆壁，貼上六邊型的瓷磚之後，構成非常有趣的視覺效果，有點復古，又有點前衛，創造出非常獨特的空間感。
廚房最需注意的，便是儲物空間是否足夠的問題。這座廚房中央擺放了一張大型中島，它既可以作為流理台使用，也可以和親友們圍坐，共同享受美食，既有實用性，也很具親和力。
在設計廚房時，空間往往是最大的問題之一。然而只要有適當的設計，善用每個角落，成果可能會令你非常驚訝。第一款設計就是一個很好的實例。這座廚房利用 U 型的構造，極大化空間運用。不僅有充裕的儲物櫃，還配置了完備的器具，構成非常實用的烹飪空間。
小型的廚房設計，最重要的是創造不顯侷促的空間感。採用玻璃門窗，可以讓廚房與其他室內空間結合在一起，當光線可以自由穿透，在此作菜用餐，就不會感到壓迫感。
作菜的空間非常注重方便性，烹飪過程中必須要常常用上的工具，一定要放在觸手可及之處。這座廚房的中島、流理台及水槽區，到處都配置了方便掛置廚具的配備，讓廚師備感欣喜～
這座廚房擺置了一張折疊式的木桌，與整個空間所用的質材十分搭配。除了可以在此做些日常工作之外，也可以拿它來當流理台使用。
這座當代風的廚房，在通往起居室的方向開了一片窗戶，不僅讓相鄰的空間不感到隔閡，方便裡外的溝通對話，同時也帶來一種空間美學，提升生活上的趣味。
有些人主張廚房就必須採用中性配色，呈現出整潔平靜的氛圍。但如果你生性活潑，不妨採用能夠激發創造力的鮮豔色彩，散發出滿滿的活力感，烹調出更具創意的美食來！
想要打造這種風格的廚房嗎？讓專家協助你吧！
在廚房裡打造出這麼一面垂直的花園，想要在菜色中加些香草時，只要隨手一探便可取得，同時也讓廚房空間添加了多姿的色彩，鮮活的裝飾讓心情都美了起來！
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