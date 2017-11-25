現代風廚房設計：這 10 種你絕對想擁有！

不論你是住在大城市或偏遠鄉間，你家總會有座廚房。不論你的廚房是大是小，總有一些細節可以融入到空間的設計中，讓它增添更多的魅力和功能。隨著空間設計不斷進步，現在市面上有著多樣化的創意款式，可以將美學與功能性結合為一，創造出讓你愛到心坎裡的烹飪天地。今天我們要介紹給你 10 款會激發你複製欲望的設計，一起來參觀吧！