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挑高客廳怎麼設計？18 個範例讓你一覽無遺

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
桃園大溪 自在居所, ACE 空間制作所 ACE 空間制作所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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挑高客廳是許多人的最愛，畢竟這樣子的設計能夠讓室內空間看起來更為明亮通透，即使招待許多客人，也不會感到擁擠。挑高客廳要選什麼樣的材質以及家具與家飾品呢？什麼樣的風格的挑高客廳最適合你呢？

這本點子簿找到了 18 種挑高客廳，讓你直接看看要如何設計挑高客廳吧！

1. 全白色系

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TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

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全白色系的牆面配上木頭的地板，搭配上典雅的米色沙發，這個挑高客廳讓人覺得非常放鬆。

2. 簡約設計

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同樣是使用白色系，這個挑高客廳的地板為磁磚地板，因此更有簡約的現代感。

3. 超有通透感

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大片的玻璃窗讓這個挑高客廳跟外頭的自然景觀結合在一起，超有通透感！

4. 自然素材

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大面積的高聳牆面使用了自然石材，整間挑高客廳因此有了不一樣的質感。

5. 木頭質感

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Anna Serafin Architektura Wnętrz

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相較於石頭這樣的素材，木頭能夠成功營造出溫暖的感受。這間挑高客廳較為別緻，非常有家的感覺。

6. 高貴的氣息

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米白色的弧形沙發、圓形的茶几以及紫色地毯，再加上木頭的地板，這間挑高客廳非常高貴優雅。

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7. 米色系

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挑高的客廳裡頭沒有繁雜的設計，讓獨特的燈具成為焦點。

8. 灰色調

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源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN

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灰色系的挑高客廳裡頭擺放了精緻的設計傢俱，讓人以為置身在不同的國度。

9. 牆面很重要

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雖然說顏色都是中性色系，但是這間挑高客廳用了石材以及白色磚牆，讓空間更有層次感。

10. 粉色與白色

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粉色系不是那麼常用在公共領域裡頭，但是搭配得宜的話，也能非常有現代感！

11. 中國風

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中國風的座椅是屋主的珍藏物品，通常這樣風格的家具會讓空間有些擁擠，但是挑高的設計以及白色的牆面讓客廳依舊寬敞明亮～

12. 現代古典風

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不管是窗帘的選擇或是吊燈，這間挑高客廳都帶有古典風味。

14. 歐洲風情

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古典的傢俱以及圍欄的小細節，都讓人以為來到了歐洲的城堡。

15. 深色的木頭

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尚展空間設計

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尚展空間設計
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深色系的木頭地板與樑柱與白色外牆搭配地完美無瑕，加上美麗的吊燈，挑高客廳更顯不同。

16. 大膽的用色

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大膽的用色非常適合挑高的客廳，不僅不會壓縮空間，反而讓你家變身咖啡廳！

17. 燈光的重要性

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隱藏的天花板照明讓挑高客廳更有情調。

18. 精緻的小細節

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在這間挑高的客廳裡頭，每個小細節都非常精緻，可以看出專家的用心。

19. 飽和度低

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飽和度低的挑高客廳在陽光的照射之下不顯生冷，木頭的家具則點亮空間。

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