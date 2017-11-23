挑高客廳怎麼設計？18 個範例讓你一覽無遺

挑高客廳是許多人的最愛，畢竟這樣子的設計能夠讓室內空間看起來更為明亮通透，即使招待許多客人，也不會感到擁擠。挑高客廳要選什麼樣的材質以及家具與家飾品呢？什麼樣的風格的挑高客廳最適合你呢？
這本點子簿找到了 18 種挑高客廳，讓你直接看看要如何設計挑高客廳吧！
全白色系的牆面配上木頭的地板，搭配上典雅的米色沙發，這個挑高客廳讓人覺得非常放鬆。
同樣是使用白色系，這個挑高客廳的地板為磁磚地板，因此更有簡約的現代感。
大片的玻璃窗讓這個挑高客廳跟外頭的自然景觀結合在一起，超有通透感！
相較於石頭這樣的素材，木頭能夠成功營造出溫暖的感受。這間挑高客廳較為別緻，非常有家的感覺。
挑高的客廳裡頭沒有繁雜的設計，讓獨特的燈具成為焦點。
灰色系的挑高客廳裡頭擺放了精緻的設計傢俱，讓人以為置身在不同的國度。
雖然說顏色都是中性色系，但是這間挑高客廳用了石材以及白色磚牆，讓空間更有層次感。
中國風的座椅是屋主的珍藏物品，通常這樣風格的家具會讓空間有些擁擠，但是挑高的設計以及白色的牆面讓客廳依舊寬敞明亮～
不管是窗帘的選擇或是吊燈，這間挑高客廳都帶有古典風味。
大膽的用色非常適合挑高的客廳，不僅不會壓縮空間，反而讓你家變身咖啡廳！
飽和度低的挑高客廳在陽光的照射之下不顯生冷，木頭的家具則點亮空間。
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