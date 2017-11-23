挑高客廳怎麼設計？18 個範例讓你一覽無遺

挑高客廳是許多人的最愛，畢竟這樣子的設計能夠讓室內空間看起來更為明亮通透，即使招待許多客人，也不會感到擁擠。挑高客廳要選什麼樣的材質以及家具與家飾品呢？什麼樣的風格的挑高客廳最適合你呢？

這本點子簿找到了 18 種挑高客廳，讓你直接看看要如何設計挑高客廳吧！