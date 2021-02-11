DIY 油漆木製傢俱，簡單 7 步驟！

想要擁有漂亮的新傢俱，必然得要付出相對的代價。當荷包不是那麼寬裕，或是舊傢俱其實狀況並不太差時，與其付出高昂的成本去購買新品，不如自己動手 DIY 重新油漆傢俱，不僅省錢，還可以展現自己的創意才華！
在今天的點子簿中，我們要介紹給你重新油漆木製傢俱的方法，讓它們恢復容光煥發的面貌，再度展現昔日的顏值。如果你也對自己DIY油漆木製傢俱感興趣，如果你也希望通過自己動手，利用重新上油漆的方式改造你的傢俱，如果你也想利用這一種最簡單有效的方式讓家裡老舊的木製傢俱煥然一新，甚至獲得全新的外觀風格，那就一定不要錯過今天的點子簿喔，相信一定會給你帶來一些靈感！現在就立刻一起來看看吧！
就像其他家事一般，當你決心要自己油漆diy自家的木製傢俱時，你必須先對手上的材料和工具進行盤點然後再給木頭/木製傢俱上漆。一些基本的用材，包括：木料、修補用品、底漆、保護漆、滾輪、軟毛刷、抹布、報紙或塑膠手套、護目鏡等，是不是都到齊了呢？讓我們開始動手吧！
一旦你準備好了所有的材料和工具，第一件事就是把傢俱的表面打磨得光滑平整。先把舊的斑駁油漆去除，才能讓接下來的塗層上得完整，這是很重要的一個木製傢俱或者木頭上漆步驟。
將木製傢俱打磨好之後，你會發覺還留有一些缺陷。你必須先將它們修補好，像是使用填料把孔洞填好。完成後，你必須耐心等候填料乾燥，再一次把表面磨平，好讓它們呈現光滑均勻的外觀。
接下來，得把打磨和修復好的表面清洗乾淨，以免留下污垢痕迹。你不需要用上特殊的用品，只要以一塊浸濕的抹布除去灰塵和碎渣，不要用大量的水去沖洗，以免損壞木質材料。
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在為傢俱/木頭油漆之前，你得先為表面塗上保護漆。在理想的情况下，你至少要上兩層漆料，兩次之間得有足夠的時間，讓它們完全乾燥，否則便可能失去保護的功效。
接下來，就可以正式來上漆了。理想的情况下，最好要能塗上兩層油漆，如此才能保證效果持久。在此階段，你可以好好選擇自己喜歡的顏色，讓傢俱徹底改變原來的面貌。當然，你必須注意整體色調的平衡，避免上好新漆卻後悔莫及。
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最後這個階段，可以視個人需要決定要或不要。那就是為傢俱上一層帶有光澤的透明漆。這種材料可以進一步保護你的傢俱，為它們添加表面光澤，卻不會破壞到已經上好的塗料。
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