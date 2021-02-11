DIY 油漆木製傢俱，簡單 7 步驟！

想要擁有漂亮的新傢俱，必然得要付出相對的代價。當荷包不是那麼寬裕，或是舊傢俱其實狀況並不太差時，與其付出高昂的成本去購買新品，不如自己動手 DIY 重新油漆傢俱，不僅省錢，還可以展現自己的創意才華！

在今天的點子簿中，我們要介紹給你重新油漆木製傢俱的方法，讓它們恢復容光煥發的面貌，再度展現昔日的顏值。如果你也對自己DIY油漆木製傢俱感興趣，如果你也希望通過自己動手，利用重新上油漆的方式改造你的傢俱，如果你也想利用這一種最簡單有效的方式讓家裡老舊的木製傢俱煥然一新，甚至獲得全新的外觀風格，那就一定不要錯過今天的點子簿喔，相信一定會給你帶來一些靈感！現在就立刻一起來看看吧！