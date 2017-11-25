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熨衣服好輕鬆！10 種你一定要知道的撇步

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房子不僅僅是休息的空間，要維持一個整潔的家，其實是要付出許多勞力的。從烹飪到清理灰塵、收納物品、清掃或擦窗戶，其實都是需要一些專業的小撇步，才能事半功倍。如果你有做家事的習慣的話，你絕對會清楚這不是一門簡單的學問。

想要每天光鮮亮麗的出門，熨衣服絕對是少不了的工作。穿著熨得筆直的西裝以及襯衫出門，給外人的印象更好。然而，如果你是初學者的話，想必不知道要如何在短時間內熨好衣服！接下來我們要為你介紹讓熨衣服變成一件輕鬆的差事的 10 種撇步，只要善加利用這些小技巧，你也能快速地把衣服熨好！

1. 注意防鐵鏽

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其實熨斗是會生鐵鏽的，而如果你一不注意的話，衣服就會沾上鐵鏽，超級不美觀！你可以用小蘇打粉以及布清潔長鐵鏽的熨斗，這樣一來你的衣服就不會沾上不該有的髒東西！

2. 洗衣間

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有洗衣間其實是可以縮短你熨衣服的時間的好辦法。除了洗衣機之外，你可以在此放置懸掛衣服以及熨板，這樣就可以立刻把東西找齊，非常迅速。

3. 掛起衣物

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Virginia Sánchez

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也許你覺得熨衣服實在很無趣，但是藉由一些小訣竅，事情會簡單許多。比方說，當你把烘乾的衣服拿出來的時候，可以立刻垂掛起來，這樣就不會產生過多的皺褶，熨燙衣物的時間也能縮短囉～

4. 不要在洗衣機裡堆積衣物

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想必大家都有把衣物堆積在洗衣機裡的經驗吧？有時候雖然衣服洗好了，但是你會想說，先喝杯咖啡吧，然後就拖延了曬衣服的時間。其實這樣子會讓衣物產生皺褶，而且還有異味產生，因此建議你衣服洗好之後，趕快拿出來抖一抖，這樣熨燙衣服的時間也能縮短喔！

5. 烘乾的時間

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烘乾旋轉的速度越快，其實你就要花更多時間熨燙衣服，所以如果想要縮短熨燙的時間的話，建議你要調整旋轉的時間，這樣就可以不用花那麼多時間整燙。

6. 醋

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想要減少皺褶的話，可以使用噴灑醋這個方法。雖然說一剛開始醋的味道會讓人受不了，但是它會隨著時間淡掉。

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7. 衣櫥

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即使有一個功能齊全的衣櫥，也不代表你的衣服就會完好無損。當你在存放衣物的時候，上方最好放最輕的物品。另外，如果是垂掛衣物的話，記得小心不要被折到，不然你的努力就白費了！

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8. 利用水蒸氣

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假如說你到外地旅行，但是苦無熨斗，最簡單的一個方法就是洗澡的時候，把想要熨燙的衣服垂掛起來。利用洗澡的時候產生的水蒸氣，衣服的皺褶會自動消除。

9. 節省電費

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想要節省電費的話，當你開啓了熨斗的時候，你可以利用等待它加熱的時間，用熱度熨比較不皺並且好熨燙的衣物。雖然說只是一點點的差別，但是累積起來也會是一筆大數目。

10. 交給專業人士！

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也許你目前的生活節奏很快，因此真的沒有時間投入在家事裡頭，那麼其實把熨燙衣服這件事情交給專業人士也無所謂。把珍貴的衣服交給乾洗店處理，這樣你可以節省寶貴的時間，其實也不失為一種方法！

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