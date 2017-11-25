質樸的鄉間平房：一個有石頭圍牆、使用自然素材的現代居所

天天被高樓大廈包圍，實在好想要移居到美麗的鄉間，過著與自然共生的好日子。假如你有計畫到鄉間生活的話，質樸風味的平房是最理想的選擇了。試想看看，被木頭、磚頭、石頭等自然的元素包圍，並且可以擁有大片的戶外空間，是不是非常幸福呢？

接下來我們要帶你前往韓國的鄉間，欣賞一間有石頭圍牆、使用大量自然素材的鄉間平房。這間平房看起來很低調樸實，室內的裝潢卻別緻有巧思，並且很有現代感。

趕快一起看看專家的精心之作吧～