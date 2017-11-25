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質樸的鄉間平房：一個有石頭圍牆、使用自然素材的現代居所

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天天被高樓大廈包圍，實在好想要移居到美麗的鄉間，過著與自然共生的好日子。假如你有計畫到鄉間生活的話，質樸風味的平房是最理想的選擇了。試想看看，被木頭、磚頭、石頭等自然的元素包圍，並且可以擁有大片的戶外空間，是不是非常幸福呢？

接下來我們要帶你前往韓國的鄉間，欣賞一間有石頭圍牆、使用大量自然素材的鄉間平房。這間平房看起來很低調樸實，室內的裝潢卻別緻有巧思，並且很有現代感。

趕快一起看看專家的精心之作吧～

歡迎回家！

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石頭的圍欄加上木頭的大門，這兩種天然的元素歡迎你回家，是不是很溫馨呢？

石頭步道

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碎石上鋪設了石頭的步道，引領你回到家的溫暖懷抱中。

大片的戶外空間

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兩個建築體中間是大片的戶外空間，鄉村風的露臺區只要放上戶外餐桌椅，你就能在陽光與微風之中，喝茶聊天。

進屋去吧！

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走進屋子裡，一點也沒有傳統平房給人的壓迫感。兩邊的窗戶讓室內流溢著溫暖的陽光，光亮的石材地板與木頭樑柱形成對比。仔細一看，每一件家具都有自己的個性，絲毫不平凡！

磚頭牆面

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磚頭的牆面讓居家空間有個不一樣的亮點，並且還可以帶來質樸氣息。垂掛的燈具非常有現代感，混搭風格的方式值得偷學～

寬敞的臥室

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臥室的面積十分寬敞，利用木頭的層架，增加臥室裡頭的機能。

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用餐區與廚房

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用餐區與廚房結合在一塊，讓彼此的連結更為緊密。拼湊木塊的長餐桌十分有手作感，也讓整個空間更有重點。

開放式的格局

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開放式的格局最適合現代家庭，並且可以讓整體居家空間更流暢。

大片落地窗

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大片的落地窗讓你在看書的時後，也能享受屋外的綠意。

浴室

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使用不同磁磚與磚頭的浴室很有味道～

屋外的露臺

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露臺區的紅土磁磚地板非常有質樸的鄉村風味，再加上不規則的石牆與木頭門，自然的氣息非常濃厚。

另外一間廚房

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另外一間廚房色系較暗，帶有現代鄉村風的味道～

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