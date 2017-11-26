便宜的擴建方式：蓋一間充滿木質溫暖的低成本組合屋！

家裡多了新成員，住了好多年的房子已經不夠用了？但是如果要擴建的話，又擔心會花太多錢，因此十分困擾嗎？便宜且施工快速的組合屋是最佳的選擇！接下來我們要為大家介紹一個用低成本擴建的好方式，也就是蓋一間充滿木質溫暖的組合屋。這間單層樓的組合屋面積雖然不太大，但是廚房、浴室、公共領域、臥室… 等機能一應俱全，非常適合給家中剛新婚的小倆口入住。一般人對於組合屋的印象是外觀不美，然而這間組合屋不僅外觀可愛，室內裝潢也非常有小木屋的別緻溫馨感。
現在就一起前往欣賞更多細節吧～
接下來，讓我們進到屋子裡，看看專家如何妝點這間組合屋吧！
與外頭深色的木材相反，室內用上了讓人感到舒服自在的淺色木頭，搭配上混凝土，非常有現代別緻感～
像是燈具這種小細節也一點不輕忽，年輕的家庭絕對會喜歡這種有設計感的小物。
組合屋面積不大，因此專家想辦法增加收納的功能。例如臥室的電視牆櫃，可以收納許多生活用品，而可以摺疊的桌子，也讓屋主可以靈活運用空間。
臥室的窗戶造型呼應了組合屋的外觀，增添了可愛以及趣味感。
浴室以黑與白作為主色系，非常現代時尚。窗戶的形狀展現幾何美感，又可以讓浴室內洋溢自然光。
面積小，但是因為開放式設計與玻璃窗而顯得寬敞的公共領域擺放木頭家具，搭配復古燈具，非常有情調。
組合屋的兩端都設有玻璃拉門，因此十分有通透感！對於喜歡戶外生活的人來說，這樣的設計更是非常貼心～
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