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便宜的擴建方式：蓋一間充滿木質溫暖的低成本組合屋！

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家裡多了新成員，住了好多年的房子已經不夠用了？但是如果要擴建的話，又擔心會花太多錢，因此十分困擾嗎？便宜且施工快速的組合屋是最佳的選擇！接下來我們要為大家介紹一個用低成本擴建的好方式，也就是蓋一間充滿木質溫暖的組合屋。這間單層樓的組合屋面積雖然不太大，但是廚房、浴室、公共領域、臥室… 等機能一應俱全，非常適合給家中剛新婚的小倆口入住。一般人對於組合屋的印象是外觀不美，然而這間組合屋不僅外觀可愛，室內裝潢也非常有小木屋的別緻溫馨感。

現在就一起前往欣賞更多細節吧～

動工摟！依照設計圖，從地基開始做起，扎下堅固的根基，這樣子組合屋的使用壽命更長

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鋪好了堅固的地基，接下來就要蓋起建築體主要的結構了

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主結構以蓋好，屋頂也以鋪設好，接下來就要一步一步進行美化工作

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加強屋頂的防水功能

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尚未裝潢的屋內樣貌

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完工摟！是不是很期待看到這間組合屋的真面目呢？

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專家在外牆鋪上了木板，因此跟一般的小木屋幾乎一模一樣。

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看看這山形的屋頂，搭配上不規則的窗戶，是不是很有個性，推翻你對組合屋的既定印象呢？

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深色的木材與屋頂讓這間組合屋看起來質感滿點！

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玻璃拉門的設計，更是非常符合現代人的喜好。

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接下來，讓我們進到屋子裡，看看專家如何妝點這間組合屋吧！

太別緻了！

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與外頭深色的木材相反，室內用上了讓人感到舒服自在的淺色木頭，搭配上混凝土，非常有現代別緻感～

小細節

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像是燈具這種小細節也一點不輕忽，年輕的家庭絕對會喜歡這種有設計感的小物。

完美機能

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組合屋面積不大，因此專家想辦法增加收納的功能。例如臥室的電視牆櫃，可以收納許多生活用品，而可以摺疊的桌子，也讓屋主可以靈活運用空間。

大小不一電視櫃收納功能很強

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可愛的窗戶

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臥室的窗戶造型呼應了組合屋的外觀，增添了可愛以及趣味感。

浴室

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浴室以黑與白作為主色系，非常現代時尚。窗戶的形狀展現幾何美感，又可以讓浴室內洋溢自然光。

晚上的浴室更有情調～

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公共領域

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面積小，但是因為開放式設計與玻璃窗而顯得寬敞的公共領域擺放木頭家具，搭配復古燈具，非常有情調。

通透感

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組合屋的兩端都設有玻璃拉門，因此十分有通透感！對於喜歡戶外生活的人來說，這樣的設計更是非常貼心～

延伸閱讀：

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