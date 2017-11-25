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重新裝修廚房：20 個你不得不看的絕佳範例

Peggy Yu Peggy Yu
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空間是設計裝潢時需要考量的因素之一。但任何大小都不會是問題！因為不同空間也有它適合的完美設計方案，更不會放過美學的設計！

廚房就是一個需要設計師打造的空間，在你成為家中名廚之前，要先規劃廚房動線，用你與設計師的一股熱情打造完美廚房，即便是小空間也可添加很多個性化元素，創造獨一無二的好案例！

在這本篇中，我們將向你展示20個小廚房，一定會加速你更新廚房！ 

完美組織

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Ardes Arquitectos

Ardes Arquitectos
Ardes Arquitectos
Ardes Arquitectos

如果你廚房裡的一切都是完美的組織，你已經有了完美的動線。無論廚房的大小如何，重要的是從外部佈局到抽屜內部，都能設計一套良好的儲藏空間和動線分配。

客製化定製才更符合空間

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Línea 3 Cocinas Madrid

Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid
Línea 3 Cocinas Madrid

如果你的空間不規則，那麼就應該安排一位好的木匠進駐量身定製家具尺寸，讓這些家具完全符合該空間的形狀和尺寸，如此就不會浪費空間！

尋求專業的裝修師為你定制的家具就是解決方案。

具有不同的色調

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Estudio de Cocinas Musa

Estudio de Cocinas Musa
Estudio de Cocinas Musa
Estudio de Cocinas Musa

當你決定給廚房帶來喜悅和個性的時候，勇敢的給家具中的一種賦予生動的色彩吧！如此就可增強空間的個性！。使用繽紛的顏色將可以將喜悅傳遞給所有的客人。

廚房裡的色彩均勻

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jorge rangel interiors

Casa Moncada Barcelona

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當你為小廚房家具選擇顏色時，協調的顏色可讓空間看起來更寬敞。在這個廚房裡，黑色就是給這個空間帶來優雅與質感。

U形廚房

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Toolboxstudio

Toolboxstudio
Toolboxstudio
Toolboxstudio

最實用的烹飪方式之一，尤其是想要簡單的烹飪方式，就可選擇的U型的廚房設計，工作空間可被最大限度的利用。就像你在這個廚房看到的，滿足良好運作的需要。

白色和吃午飯的角落

GLASS WHITE, DISEÑO COCINA DISEÑO COCINA 現代廚房設計點子、靈感&圖片 玻璃 White
DISEÑO COCINA

DISEÑO COCINA
DISEÑO COCINA
DISEÑO COCINA

如果你的廚房可用的空間允許，可安排設計一個小桌子，將會非常實用。你可搭配系統廚具的顏色，尋找你桌椅的色彩！

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清潔和秩序

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Visaespais, reformas y rehabilitaciones en Tarragona

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不管廚房的設計和分配如何，重要的是，你有足夠的存儲空間，來維持秩序。另外，如果廚房與其他房間（如餐廳或起居室）相互連接，那麼重要的是在維持秩序的同時，應始終保持清潔。

定製家具

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MODOS HOGAR

MODOS HOGAR
MODOS HOGAR
MODOS HOGAR

打破廚房的單調，就是採用個性化家具。在這個廚房裡，櫃子的門上有特色的圖畫。找到你喜歡的圖案，可以充分發揮你的想像力，並且讓廚房有個性！

小而豐富的細節

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Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

空間雖然小，但只要很舒適，你就會忘記它的真正大小！

廚房的裝飾和設計必須傳達一些有趣的細節，比如壁紙或掛畫，這個例子的水槽也是超復古的！

小而迷人

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Reformmia

Reformmia
Reformmia
Reformmia

這個廚房是一個15坪房子的一部分，已經是開放式設計，以增加空間感。除了所使用的材料之外，有趣的是，你看看使用的地板、牆、櫃面材料和顏色變化，可讓這個專屬的工作區域被劃分出來。

使用白色來呈現和諧

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LAUTOKA URBANA

LAUTOKA URBANA
LAUTOKA URBANA
LAUTOKA URBANA

你應該已經知道、在設計中，白色可以創造視覺上更大的空間、清晰的房間、並且相當明亮！

還有白色也會創造一個非常舒適的氛圍，這真的是理想的小廚房！

具有個性的細節

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Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

在你的廚房裡，可以看到有趣的細節！包含牆上的黑板塗層，可將今晚的菜單與食譜寫上去，試看看用這個方式來跟家人有更多互動！

開放空間

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Gala Feng Shui Interiorismo online en Azpeitia

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當前的趨勢之一是空間整合，不同功能的房間整合在一個開放空間！在這個廚房裡，空間與植物更加和諧，給環境帶來色彩和新鮮感。

一切隨手可得

Stainless steel plate racks, The Plate Rack The Plate Rack 廚房收納櫃與書櫃
The Plate Rack

Stainless steel plate racks

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

打開櫥櫃與層架、你可以手動找到你日常所需使用的用品，也可保持廚房的秩序，對小廚房來說很加分。

有點繽紛

'Fog' Translucent kitchen/bar stool by Scab Design homify 廚房桌椅
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'Fog' Translucent kitchen/bar stool by Scab Design

homify
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現代剪裁的幾把椅子實用而且顏色很多，可以成為使你的廚房跳脫出來又有明亮的細節。很適合現代化的廚房

善用一扇窗

homify 小廚房
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如果你的廚房有一扇窗戶，那就是放置一個檯面的理想場所，這個檯面可以充當早餐吧台，大部份都是利用走廊盡頭的空間！

在一個整合的空間

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE 小廚房
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

如果小廚房是在一個 整合的空間，沙發和桌子將可做空間的完美延續。

廚房的中島

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

廚房小的時候，設計像這樣的中島是非常實用的，作為日常工作的檯面和吃飯的地方，且牆壁還可作為儲藏空間。

垂直框

homify 廚房室
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這個 抽屜設計以一種非常實用的方式，增加了存儲空間。上部的抽屜和內部的隔間便於餐具的擺放。

自然採光和通風

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Home Staging Sylt GmbH

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照明和自然通風是小廚房的理想選擇，如果這些窗戶與外面的花園相通，則可以提供更大的視覺空間，和與大自然融為一體的愉悅感。

看更多：25 間專屬於台灣公寓的絕美小廚房

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