重新裝修廚房：20 個你不得不看的絕佳範例

空間是設計裝潢時需要考量的因素之一。但任何大小都不會是問題！因為不同空間也有它適合的完美設計方案，更不會放過美學的設計！
廚房就是一個需要設計師打造的空間，在你成為家中名廚之前，要先規劃廚房動線，用你與設計師的一股熱情打造完美廚房，即便是小空間也可添加很多個性化元素，創造獨一無二的好案例！
在這本篇中，我們將向你展示20個小廚房，一定會加速你更新廚房！
如果你廚房裡的一切都是完美的組織，你已經有了完美的動線。無論廚房的大小如何，重要的是從外部佈局到抽屜內部，都能設計一套良好的儲藏空間和動線分配。
如果你的空間不規則，那麼就應該安排一位好的木匠進駐量身定製家具尺寸，讓這些家具完全符合該空間的形狀和尺寸，如此就不會浪費空間！
尋求專業的裝修師為你定制的家具就是解決方案。
當你決定給廚房帶來喜悅和個性的時候，勇敢的給家具中的一種賦予生動的色彩吧！如此就可增強空間的個性！。使用繽紛的顏色將可以將喜悅傳遞給所有的客人。
當你為小廚房家具選擇顏色時，協調的顏色可讓空間看起來更寬敞。在這個廚房裡，黑色就是給這個空間帶來優雅與質感。
最實用的烹飪方式之一，尤其是想要簡單的烹飪方式，就可選擇的U型的廚房設計，工作空間可被最大限度的利用。就像你在這個廚房看到的，滿足良好運作的需要。
如果你的廚房可用的空間允許，可安排設計一個小桌子，將會非常實用。你可搭配系統廚具的顏色，尋找你桌椅的色彩！
不管廚房的設計和分配如何，重要的是，你有足夠的存儲空間，來維持秩序。另外，如果廚房與其他房間（如餐廳或起居室）相互連接，那麼重要的是在維持秩序的同時，應始終保持清潔。
打破廚房的單調，就是採用個性化家具。在這個廚房裡，櫃子的門上有特色的圖畫。找到你喜歡的圖案，可以充分發揮你的想像力，並且讓廚房有個性！
空間雖然小，但只要很舒適，你就會忘記它的真正大小！
廚房的裝飾和設計必須傳達一些有趣的細節，比如壁紙或掛畫，這個例子的水槽也是超復古的！
這個廚房是一個15坪房子的一部分，已經是開放式設計，以增加空間感。除了所使用的材料之外，有趣的是，你看看使用的地板、牆、櫃面材料和顏色變化，可讓這個專屬的工作區域被劃分出來。
你應該已經知道、在設計中，白色可以創造視覺上更大的空間、清晰的房間、並且相當明亮！
還有白色也會創造一個非常舒適的氛圍，這真的是理想的小廚房！
在你的廚房裡，可以看到有趣的細節！包含牆上的黑板塗層，可將今晚的菜單與食譜寫上去，試看看用這個方式來跟家人有更多互動！
當前的趨勢之一是空間整合，不同功能的房間整合在一個開放空間！在這個廚房裡，空間與植物更加和諧，給環境帶來色彩和新鮮感。
打開櫥櫃與層架、你可以手動找到你日常所需使用的用品，也可保持廚房的秩序，對小廚房來說很加分。
現代剪裁的幾把椅子實用而且顏色很多，可以成為使你的廚房跳脫出來又有明亮的細節。很適合現代化的廚房！
如果小廚房是在一個 整合的空間，沙發和桌子將可做空間的完美延續。
廚房小的時候，設計像這樣的中島是非常實用的，作為日常工作的檯面和吃飯的地方，且牆壁還可作為儲藏空間。
照明和自然通風是小廚房的理想選擇，如果這些窗戶與外面的花園相通，則可以提供更大的視覺空間，和與大自然融為一體的愉悅感。