重新裝修廚房：20 個你不得不看的絕佳範例

空間是設計裝潢時需要考量的因素之一。但任何大小都不會是問題！因為不同空間也有它適合的完美設計方案，更不會放過美學的設計！

廚房就是一個需要設計師打造的空間，在你成為家中名廚之前，要先規劃廚房動線，用你與設計師的一股熱情打造完美廚房，即便是小空間也可添加很多個性化元素，創造獨一無二的好案例！

在這本篇中，我們將向你展示20個小廚房，一定會加速你更新廚房！