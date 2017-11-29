6 間超級適合退隱養老的獨棟房

第一個要介紹的是一個單獨的樓層，從柱子墊起50公分的高度。開放性就是這個當代風格房屋的特色。

使用灰白色外牆裝飾，看起來很簡潔，但在石牆和柱子的正面，增添了獨特的外觀。

內部則是設備齊全，前方是一個寬敞的庭院作為起居區、或者可作為是一個多用途的院子。