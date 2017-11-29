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6 間超級適合退隱養老的獨棟房

Peggy Yu Peggy Yu
ผลงานของบริษัท, Litahouse design and building Litahouse design and building
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你在找一個漂亮的房子嗎？ 像是別墅、組合屋、獨棟平房、還是度假必去的小木屋

本篇帶你到泰國看看當地的小屋，看看有什麼特色？本篇使用3D圖片，讓你看空間如何從無到有！相信會讓你印象深刻！

1.一層樓的房子

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第一個要介紹的是一個單獨的樓層，從柱子墊起50公分的高度。開放性就是這個當代風格房屋的特色。

使用灰白色外牆裝飾，看起來很簡潔，但在石牆和柱子的正面，增添了獨特的外觀。

內部則是設備齊全，前方是一個寬敞的庭院作為起居區、或者可作為是一個多用途的院子。

2.迷人的小屋。

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看起來像是兩層樓的現代家居風格屋，但其實是一個混合風格的家。

前廳是一個挑高屋頂閣樓式的大廳。第二個房子是一個兩層的建築。

這房子是從設計前後區分。石牆以玻璃格子裝飾。後牆則是採用砂岩裝飾。

房子的前後兩個部分看起來不同，連接房子前後的棕色設計能讓空間看起來更和諧。詢問看看台灣建築師能給你哪些建議？

3.屋頂有特色的現代風格房屋

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這是一個獨特的屋子。一個現代、幾何、擁有平坦屋簷的屋子，它是由建築師設計的一個平屋頂。

美麗的扁平屋頂，這將有助於減少家中的熱量。因為熱量會飄浮到高處。與此同時，房子的玻璃門、窗戶設計。都可讓空氣在屋內流通。

看更多：自地自建：16 間適合家庭入住的兩層樓住宅

4.獨特的灰色房子。

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第四個案例是一個現代風格的家。以白灰色扁平的屋頂作為最大的設計特點

深灰色則是使用在不同的部分，像是房子的牆壁、外面以深灰色的石頭裝飾，而線條也十分清晰。使房子看起來像一條黑色的線切割屋頂。門框與金屬板線條構成停車場。

所有的部分都很協調的組合在一起。

5.令人喜愛有露台的房子

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第五個案例這是一個兩層房屋。以棕色木材裝飾的色調相當溫暖。一樓的牆壁有很多玻璃、窗戶和推拉門。看起來就和諧。

這房子的另一個有趣的特點是前廊圍繞房子的兩側，開放空間 一樓有不少小花盆跟盆栽，綠意盎然使它看起來更可愛。

6.有游泳池的兩層屋

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最後來看一間更豪華的房子。兩層樓的房子裡裝滿了玻璃門窗。房子用白色裝飾的重點明確。

外面的棕色牆讓它變得有趣。房屋配備了兩個車庫、房子的另一邊是一個等長的游泳池。銜接處有一個陽台，將游泳池和房子連接在一起。

看更多：12 間含開放式車庫，風格各異的獨棟住宅

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