圓夢吧！12 種讓你靈感爆發的現代風獨棟房

如果你正打算建造心目中夢想已久的自有住家，你一定要來參觀今天我們為你準備的 12 座現代風的獨棟房，它們的造型和外觀充滿了創意，絕對可以啟發你設計的點子！門面是一個家的名片，是主人對外風格的展現，這些採用精選材質和技術打造出來的住家門面，不僅具有十足的個性，更兼具了相當實用的功能。現在就一起來參觀！
這座房子位於略微傾斜的坡地上，底下較低的一層設計為通往車庫的道路，專家則將上面規劃為雙層住家。門面採用雙色調咖啡色系設計，淺色與暗色相搭，構成很美的觀感。
牆面上開出帶有框架的窗戶，創造出透明的視覺美感。除了灰白主調之外，還飾以木質及石材作為外門牆飾，呈現出典雅的氣質。
外牆上只有兩扇小型窗戶，可以阻絕外界窺視的眼光，嚴密保護起家庭的隱私性。地面層擁有寬廣的屋頂設計，構成一個可以遮風避雨的車庫空間。
由門口的小徑通往木製的門口，穿過右側的透明玻璃長窗，可以見到一道轉折式樓梯，引著來客進入內室。左側一樓設計為停車場，上方則是帶陽台的起居空間。
以白色為主體，飾以黑色的邊框，這座門面乍看之下相當簡約，卻蘊藏著無限的魅力～
二層樓的住家，門口自帶一處漂亮的綠毯花園。寬廣的門廊空間，讓人感受到生活的自在悠閒。
這座建物的外觀採用倒 L 形的門牆，入口處安裝了木造門面，與門口的兩張座椅互為搭襯。
大門處採用不同的建材混搭，創造出很吸睛的紋理和色彩，具有層次感的門牆設計，讓房子顯得格外有內涵。
這座建物有兩個獨特的細節，一個是帶有明顯傾斜度的屋頂，提供了良好的遮蔽功能。另一個則是正門的設計，雙倍高度讓視覺上得以延伸，氣派而不奢華。
燈光在門面上扮演著重要的角色。這座住家的內部空間和外部牆面，都裝置了柔和的照明裝置，與玻璃窗格交映出另種美感。
這座現代化的住家外觀採用雙色裝潢，幾何型的構造彼此緊密聯繫，予人堅實牢固感。具有紋理色彩的門廊區塊，可供泊車和多種戶外活動。
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