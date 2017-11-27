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圓夢吧！12 種讓你靈感爆發的現代風獨棟房

Genie Chien Genie Chien
Casa Ponta, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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如果你正打算建造心目中夢想已久的自有住家，你一定要來參觀今天我們為你準備的 12 座現代風的獨棟房，它們的造型和外觀充滿了創意，絕對可以啟發你設計的點子！門面是一個家的名片，是主人對外風格的展現，這些採用精選材質和技術打造出來的住家門面，不僅具有十足的個性，更兼具了相當實用的功能。現在就一起來參觀！

1. 格柵設計外門

homify 房子 磚塊 White
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這座現代化住家的外牆設計了許多玻璃窗，前面還有寬敞的庭院。為了讓住家享有安全感和保護性，庭院前還設計了格柵式的外門，既可洞穿外界動態，也不會過於封閉。

2. 三層造型

FOTOGRAFÍA CASA EN LA RIOJA, ECKEN virtual spaces ECKEN virtual spaces 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ECKEN virtual spaces

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這座房子位於略微傾斜的坡地上，底下較低的一層設計為通往車庫的道路，專家則將上面規劃為雙層住家。門面採用雙色調咖啡色系設計，淺色與暗色相搭，構成很美的觀感。

3. 典雅風

RECORRIDO VIRTUAL Y SESIÓN FOTOGRÁFICA - LA TOSCANA - , ECKEN virtual spaces ECKEN virtual spaces 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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牆面上開出帶有框架的窗戶，創造出透明的視覺美感。除了灰白主調之外，還飾以木質及石材作為外門牆飾，呈現出典雅的氣質。

4. 隱秘款

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POCHE ARQUITETURA

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外牆上只有兩扇小型窗戶，可以阻絕外界窺視的眼光，嚴密保護起家庭的隱私性。地面層擁有寬廣的屋頂設計，構成一個可以遮風避雨的車庫空間。

5. 玻璃長窗

Residência Santa Cruz do Sul - RS, d´ Ornellas Arquitetura e Construção d´ Ornellas Arquitetura e Construção 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

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d´ Ornellas Arquitetura e Construção
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由門口的小徑通往木製的門口，穿過右側的透明玻璃長窗，可以見到一道轉折式樓梯，引著來客進入內室。左側一樓設計為停車場，上方則是帶陽台的起居空間。

6. 簡約風

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Skandella Architektur Innenarchitektur

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以白色為主體，飾以黑色的邊框，這座門面乍看之下相當簡約，卻蘊藏著無限的魅力～

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7. 美麗的門廊

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SBARDELOTTO ARQUITETURA

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二層樓的住家，門口自帶一處漂亮的綠毯花園。寬廣的門廊空間，讓人感受到生活的自在悠閒。

8. 倒 L 形設計

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
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這座建物的外觀採用倒 L 形的門牆，入口處安裝了木造門面，與門口的兩張座椅互為搭襯。

9. 混搭風

Residencia Cellebration , Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
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大門處採用不同的建材混搭，創造出很吸睛的紋理和色彩，具有層次感的門牆設計，讓房子顯得格外有內涵。

10. 有坡度的屋頂

Casa Ponta, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Biazus Arquitetura e Design

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Biazus Arquitetura e Design
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這座建物有兩個獨特的細節，一個是帶有明顯傾斜度的屋頂，提供了良好的遮蔽功能。另一個則是正門的設計，雙倍高度讓視覺上得以延伸，氣派而不奢華。

11. 照明裝置

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

燈光在門面上扮演著重要的角色。這座住家的內部空間和外部牆面，都裝置了柔和的照明裝置，與玻璃窗格交映出另種美感。

12. 雙色裝潢

CASA JN, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
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這座現代化的住家外觀採用雙色裝潢，幾何型的構造彼此緊密聯繫，予人堅實牢固感。具有紋理色彩的門廊區塊，可供泊車和多種戶外活動。

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