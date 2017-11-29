10 款舒適到讓你每天賴床的臥室設計

隨著天氣變冷，週末或放假時，窩在臥房裡舒適的床上，似乎變得更誘人了！問題是，你是否擁有這麼一處溫馨的小天地，讓你能夠盡享溫暖適意的冬日呢？室內設計師為你精選出 10 款超棒的設計，只要略施一些創意，臥室就會變得很有個人風格，並為你的私人空間平添精緻的美學。現在就來看看這些冬眠必備的潮元素吧！