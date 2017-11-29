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10 款舒適到讓你每天賴床的臥室設計

Genie Chien Genie Chien
Skyfall Austria, Architectural Interiors + Superyacht Photographer Architectural Interiors + Superyacht Photographer 臥室
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隨著天氣變冷，週末或放假時，窩在臥房裡舒適的床上，似乎變得更誘人了！問題是，你是否擁有這麼一處溫馨的小天地，讓你能夠盡享溫暖適意的冬日呢？室內設計師為你精選出 10 款超棒的設計，只要略施一些創意，臥室就會變得很有個人風格，並為你的私人空間平添精緻的美學。現在就來看看這些冬眠必備的潮元素吧！

1。迷戀格子！

Skyfall Bedroom Architectural Interiors + Superyacht Photographer 臥室
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Bedroom

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

這種格子狀的織物，用在床組上感覺最是美妙！它喚起了冬日裡火柴堆的溫暖印象，彷彿耳邊已聽到耶誕節的鈴聲響起！如此完美的床組，你能不迷戀嗎？

2。色彩就是王！

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Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

當你想要一間舒適的臥室，又希望擁有溫柔的質感，柔柔的粉彩色系會是最美妙的選擇！清新柔軟的感覺宛如一朵秋天的雲彩，讓這間臥室化身成天堂！

3。醉人的暖白！

Buckland Crescent, Living in Space Living in Space 臥室
Living in Space

Buckland Crescent

Living in Space
Living in Space
Living in Space

你以為白色會顯得過於冷清，創造不出舒適的感受嗎？看看照片中這一組，如此迷人的暖白色，不需要添加任何額外的色彩，就能讓你沈醉在其中～

4。燈光的魔力！

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Luis Vegas

Luis Vegas
Luis Vegas
Luis Vegas

看到這麼柔和的燈光，心中頓時就浮起一股暖和的感受。溫柔的情調正在向你招手，一起來共享浪漫的夜晚吧～

5。溫暖的木頭！

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木質原料是營造臥室舒適氛圍最有效的利器，特別是當你用它來當作空間裡的主要元素。從華麗的床座到漂亮的地板，木質散發出來的溫暖魅力最是無可匹敵！

6。床組與毛毯！

homify 臥室
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這間臥室採用了暗色系的色彩搭配，專家以床組和毛毯交融出柔軟的質感，加上柔和的燈光效果，讓人可以宅上一整天～

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7。冬日暖窩！

Cool Nordic Bedding Style TrueStuff 臥室布織品
TrueStuff

Cool Nordic Bedding Style

TrueStuff
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這間臥室採用中性色彩為主調，搭配質感柔軟的羽絨被、床組和枕頭，將它營造成一個舒適的暖窩！儘管窗外照進充沛的陽光，你大概也捨不得起床吧！

8。舒適的鮮綠！

Let's Surf Pixers 臥室 Multicolored posters,poster,palms,surf,sticker,poster,palms,surf,sticker
Pixers

Let's Surf

Pixers
Pixers
Pixers

利用植物來營造舒適的臥室是個很棒的主意，你可以藉此淨化空氣，還可以創造出鮮活的美感！植物很容易與各種元素混搭，和白色牆面搭襯的效果也極佳！

9。暖心的色調！

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Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
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如果你喜歡中性的色彩，但又覺得白色看來太冷清，不妨考慮柔和的米色、淺灰，或牛奶咖啡色調，暖暖柔柔的氛圍非常適合御宅族～

10。北歐風情！

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斯堪地納維亞的設計最是迷人，特別適合於打造舒適的臥室！毛茸茸的地毯、柔軟的床被、粉刷過的木頭，加上簡單的照明設計，如此舒適溫暖的北歐風臥室，你能不愛嗎？

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