鄉下的絕佳居所：5 間有山形屋頂的景觀度假別墅

住在風光明媚的地區的話，怎能放過這得天獨厚的地理優勢呢？能夠讓窗外的美景變成另一個設計重點的景觀度假別墅是非常完美的選擇，你可以請專家規劃大片的玻璃窗，讓陽光進駐室內，身在屋內的人則可以慵懶地欣賞屋外風光。
這本點子簿為大家整理了 5 間有山形屋頂的景觀度假別墅，這幾間別墅裡頭都有挑高的天花板，因此非常通風透氣，採光也非常棒。除此之外，戶外的區域也與週遭的自然景觀作結合，讓人感到舒適放鬆。
現在就一塊欣賞這 5 間美麗的景觀度假別墅吧！
山形屋頂給人較為傳統的質樸感，為了要增添現代感，專家以黑色搭配白色，再加上大面積的玻璃落地窗，讓景觀度假別墅成為傳統與現代並存的居家空間。
純白的外牆是這間景觀別墅的一大亮點，在自然綠意的襯托之下，更顯優雅美麗。為了讓屋內洋溢自然光，每一個樓層都規劃了多扇玻璃窗。
灰色的屋瓦搭配上白色的外牆，這間山坡上的景觀別墅外觀十分經典。
同樣有山形屋頂與大片玻璃窗，這間景觀別墅最特別之處就是多了磚牆的設計。
不管是素材或是結構，這間景觀別墅都結合了傳統與現代的風格。
最後這間景觀別墅外牆雪白，給人非常高雅的第一印象。
屋子外頭設有簡單的石子露臺，讓人可以感受自然的洗禮。