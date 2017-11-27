你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

鄉下的絕佳居所：5 間有山形屋頂的景觀度假別墅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Traum-Alterswohnsitz im Westerwald, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 庭院
Loading admin actions …

住在風光明媚的地區的話，怎能放過這得天獨厚的地理優勢呢？能夠讓窗外的美景變成另一個設計重點的景觀度假別墅是非常完美的選擇，你可以請專家規劃大片的玻璃窗，讓陽光進駐室內，身在屋內的人則可以慵懶地欣賞屋外風光。

這本點子簿為大家整理了 5 間有山形屋頂的景觀度假別墅，這幾間別墅裡頭都有挑高的天花板，因此非常通風透氣，採光也非常棒。除此之外，戶外的區域也與週遭的自然景觀作結合，讓人感到舒適放鬆。

現在就一塊欣賞這 5 間美麗的景觀度假別墅吧！

1. 黑色與白色

Traum-Alterswohnsitz im Westerwald, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

山形屋頂給人較為傳統的質樸感，為了要增添現代感，專家以黑色搭配白色，再加上大面積的玻璃落地窗，讓景觀度假別墅成為傳統與現代並存的居家空間。

石頭的露臺與屋外的庭院做連結，在此可以享受悠閒的戶外時光。

Traum-Alterswohnsitz im Westerwald, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 庭院
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

屋內延續白與黑的主題，搭配別緻的家具，個性中帶有柔和感。

Traum-Alterswohnsitz im Westerwald, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

2. 純白的別墅

Luxus-Glashaus im Sauerland, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

純白的外牆是這間景觀別墅的一大亮點，在自然綠意的襯托之下，更顯優雅美麗。為了讓屋內洋溢自然光，每一個樓層都規劃了多扇玻璃窗。

屋子的窗戶形成了有趣的方格，呈現幾何的美感。

Luxus-Glashaus im Sauerland, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

屋子裡頭的結構開放又帶有獨立性，純白的空間裡頭選用深色的家具，因此不會太“輕盈”。

Luxus-Glashaus im Sauerland, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

3. 山坡上的別墅

Panoramalage im Siebengebierge, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 房子
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

灰色的屋瓦搭配上白色的外牆，這間山坡上的景觀別墅外觀十分經典。

屋外的庭院面積非常大，利用流水與石子，讓家中的景觀與大自然作結合。

Panoramalage im Siebengebierge, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 露臺
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

室內的裝潢走現代風的路線，每一個物品都非常精緻。

Panoramalage im Siebengebierge, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 客廳
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

4. 紅色磚牆

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

同樣有山形屋頂與大片玻璃窗，這間景觀別墅最特別之處就是多了磚牆的設計。

不管是素材或是結構，這間景觀別墅都結合了傳統與現代的風格。

夜間時分，燈光亮起，景觀別墅在平地中閃閃發亮，非常迷人。

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

屋內的各個領域完美結合，而木頭的元素則讓空間更有溫度。

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 餐廳
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS – a House for Lovers of Nature and Nobility

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

5. 高雅的風格

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

最後這間景觀別墅外牆雪白，給人非常高雅的第一印象。

屋子外頭設有簡單的石子露臺，讓人可以感受自然的洗禮。

屋子的後方還有寬敞的泳池，不用出門就能活動身軀！

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

純白的室內裝潢太別緻了！看電視的時候，還能望向屋外的綠意，非常幸福～

Realer Wohntraum am Niederrhein, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

延伸閱讀：

買地自建:17 間超完美的兩層樓獨棟別墅

單層郊區別墅：結合鄉村風與現代風的超別緻居所

用石材佈置大廳的 10 種方法 （你會超驚艷！）
你最愛哪間景觀度假別墅？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了