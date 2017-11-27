鄉下的絕佳居所：5 間有山形屋頂的景觀度假別墅

住在風光明媚的地區的話，怎能放過這得天獨厚的地理優勢呢？能夠讓窗外的美景變成另一個設計重點的景觀度假別墅是非常完美的選擇，你可以請專家規劃大片的玻璃窗，讓陽光進駐室內，身在屋內的人則可以慵懶地欣賞屋外風光。

這本點子簿為大家整理了 5 間有山形屋頂的景觀度假別墅，這幾間別墅裡頭都有挑高的天花板，因此非常通風透氣，採光也非常棒。除此之外，戶外的區域也與週遭的自然景觀作結合，讓人感到舒適放鬆。

現在就一塊欣賞這 5 間美麗的景觀度假別墅吧！