低預算也能自地自建! 開放式設計的挑高組合屋

組合屋的發展越來越進步，除了可以加裝汙水處理以及水電設備，防熱與隔音的功能也不會少!現代的建築技術日新月異，因此專家們也發明了可以取代混凝土的材料，提供屋主更多快速蓋屋的低預算好選擇。組合屋由於是在工廠先建造零件，運送到基地後只要組裝，因此施工時間縮短了非常多。組合屋發展越來越好，因此也能提供一般傳統房屋的抗熱以及隔音的功能。
如果你對這樣的房屋有興趣的話，你可以欣賞今天我們要介紹的開放式的挑高組合屋。我們將帶你從開始施工的第一步，欣賞到完工的階段。這間房子裡外都非常吸引人，絕對會打破你對組合屋的印象!
在規畫好的建地上鋪設水泥，接著就要開始作業了! 設置地面是組合屋安裝中最困難的部分。 要先開挖，然後把地面用平整，規劃已經安裝好排水系統。而鋪設電線和管道，以及混凝土板都在這個階段完成。 由於房子有堅實的地基非常重要，所以需要好好進行這項工作。
如同我們剛開始所提到的，組合屋是先在工廠進行作業，製造組件，然後專家只需要把這些組件用卡車運送到基地，進行組裝的工作。
依照房子的大小，你可能需要獲得特殊的運輸許可證。 在下訂單之前，調查所有這些細節是非常重要的。 另外，在談論價格時，確保運輸的成本包含在價格中，否則你可能會有額外的花費。
利用起重機，將原本已經做好的組件在此組裝。 安裝過程中可能需要採取各種隔熱措施，而你應該會事先跟公司討論到這些問題。一天以內就可以完成搭建組合屋的牆壁。
在安裝牆壁時，房屋承載系統以相同的方式安裝。
由於家裡的門窗都是在工廠製造的，只須要組裝就可以了。專家會經過仔細測量，讓結果更為準確。
屋頂的組裝也由組合屋公司一手包辦，在此要注意塗層等細節，才能確保之後不會有漏水等問題。
房子完工了！美麗的樣貌是不是打破了你對組合屋的偏見呢？接下來你可以選擇組合屋公司提供的室內裝潢，或是自行請設計師裝潢，讓生活空間更美麗！
家中裝潢以白色為主色系，搭配木頭元素，十分別緻！
大片的玻璃落地窗都是事先在工廠完成的，組裝起來卻跟傳統房屋沒有差異。木頭的地板，加上設計師座椅，是不是很溫馨呢？
現代人喜歡通透的空間，而屋主選擇開放式設計，讓公共領域各個角落緊密連結。
中島廚房讓煮菜更便利！各種齊全的廚房家電，更是滿足所有愛煮飯的人的心願。
臥室也有大片落地窗，整個空間通風與採光都很棒。
利用屋頂的結構，設計出閣樓的區域。這裡可以當成小書房，並且利用天窗注入光線。
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