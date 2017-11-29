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低預算也能自地自建! 開放式設計的挑高組合屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Nightingale Road, The Chase Architecture The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
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組合屋的發展越來越進步，除了可以加裝汙水處理以及水電設備，防熱與隔音的功能也不會少!現代的建築技術日新月異，因此專家們也發明了可以取代混凝土的材料，提供屋主更多快速蓋屋的低預算好選擇。組合屋由於是在工廠先建造零件，運送到基地後只要組裝，因此施工時間縮短了非常多。組合屋發展越來越好，因此也能提供一般傳統房屋的抗熱以及隔音的功能。

如果你對這樣的房屋有興趣的話，你可以欣賞今天我們要介紹的開放式的挑高組合屋。我們將帶你從開始施工的第一步，欣賞到完工的階段。這間房子裡外都非常吸引人，絕對會打破你對組合屋的印象!

準備施工了!

Pre delivery slab The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
The Chase Architecture

Pre delivery slab

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

在規畫好的建地上鋪設水泥，接著就要開始作業了! 設置地面是組合屋安裝中最困難的部分。 要先開挖，然後把地面用平整，規劃已經安裝好排水系統。而鋪設電線和管道，以及混凝土板都在這個階段完成。 由於房子有堅實的地基非常重要，所以需要好好進行這項工作。

運送組件

Delivery of house The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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Delivery of house

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

如同我們剛開始所提到的，組合屋是先在工廠進行作業，製造組件，然後專家只需要把這些組件用卡車運送到基地，進行組裝的工作。

依照房子的大小，你可能需要獲得特殊的運輸許可證。 在下訂單之前，調查所有這些細節是非常重要的。 另外，在談論價格時，確保運輸的成本包含在價格中，否則你可能會有額外的花費。

開始子組裝

Construction day 1 The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
The Chase Architecture

Construction day 1

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

利用起重機，將原本已經做好的組件在此組裝。 安裝過程中可能需要採取各種隔熱措施，而你應該會事先跟公司討論到這些問題。一天以內就可以完成搭建組合屋的牆壁。

安裝牆壁

Construction day 3 The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
The Chase Architecture

Construction day 3

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

在安裝牆壁時，房屋承載系統以相同的方式安裝。 

準確測量

Construction day 4 The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
The Chase Architecture

Construction day 4

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

由於家裡的門窗都是在工廠製造的，只須要組裝就可以了。專家會經過仔細測量，讓結果更為準確。

屋頂

Construction day 4 The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
The Chase Architecture

Construction day 4

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

屋頂的組裝也由組合屋公司一手包辦，在此要注意塗層等細節，才能確保之後不會有漏水等問題。

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完工！

Rear Elevation The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
The Chase Architecture

Rear Elevation

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

房子完工了！美麗的樣貌是不是打破了你對組合屋的偏見呢？接下來你可以選擇組合屋公司提供的室內裝潢，或是自行請設計師裝潢，讓生活空間更美麗！

家中裝潢

Staircase The Chase Architecture 現代風玄關、走廊與階梯
The Chase Architecture

Staircase

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

家中裝潢以白色為主色系，搭配木頭元素，十分別緻！

挑高的客廳

Double height living room The Chase Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 皮革
The Chase Architecture

Double height living room

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

大片的玻璃落地窗都是事先在工廠完成的，組裝起來卻跟傳統房屋沒有差異。木頭的地板，加上設計師座椅，是不是很溫馨呢？

開放式的餐廳與廚房

Dining room The Chase Architecture 餐廳 複合木地板 White
The Chase Architecture

Dining room

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

現代人喜歡通透的空間，而屋主選擇開放式設計，讓公共領域各個角落緊密連結。

中島廚房

Kitchen The Chase Architecture 現代廚房設計點子、靈感&圖片
The Chase Architecture

Kitchen

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

中島廚房讓煮菜更便利！各種齊全的廚房家電，更是滿足所有愛煮飯的人的心願。

臥室

Master Bed room The Chase Architecture 臥室
The Chase Architecture

Master Bed room

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

臥室也有大片落地窗，整個空間通風與採光都很棒。

閣樓

Study The Chase Architecture 書房/辦公室
The Chase Architecture

Study

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

利用屋頂的結構，設計出閣樓的區域。這裡可以當成小書房，並且利用天窗注入光線。

延伸閱讀：

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