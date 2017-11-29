低預算也能自地自建! 開放式設計的挑高組合屋

組合屋的發展越來越進步，除了可以加裝汙水處理以及水電設備，防熱與隔音的功能也不會少!現代的建築技術日新月異，因此專家們也發明了可以取代混凝土的材料，提供屋主更多快速蓋屋的低預算好選擇。組合屋由於是在工廠先建造零件，運送到基地後只要組裝，因此施工時間縮短了非常多。組合屋發展越來越好，因此也能提供一般傳統房屋的抗熱以及隔音的功能。

如果你對這樣的房屋有興趣的話，你可以欣賞今天我們要介紹的開放式的挑高組合屋。我們將帶你從開始施工的第一步，欣賞到完工的階段。這間房子裡外都非常吸引人，絕對會打破你對組合屋的印象!