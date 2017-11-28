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樓梯下的小庭院：12 種省空間的可愛設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Santo Antonio de Lisboa, Baixo Impacto Arquitetura Ltda. Baixo Impacto Arquitetura Ltda. 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
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樓梯下的空間是最常被忽略的空間，然而只有花點心思，你可以在此打造一個室內小庭院，讓家裡生氣蓬勃！對於小空間來說，樓梯下的小庭院省空間又美觀。對於大房子來說，佔據很多面積的樓梯將可以成為另類的焦點～

我們今天整理了12種樓梯下的小庭院設計，不論是簡單地擺放盆栽，或者是以碎石以及泥土打造一個小花圃，專家都讓樓梯下的空間更有自然的氣息。

樓梯下空空如也嗎？那就來參考這 12 種美麗的設計吧！

1. 木頭的樓梯下以石子鋪成花圃，兩種元素的對比鮮明。

2. 鐵扶手的樓梯給人剛硬的感覺，在樓梯下方簡單地擺放喜歡的綠色植物，畫面立刻柔和起來！

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PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

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3. 預算有限的話，你不需要大刀闊斧蓋花圃，僅僅是放幾株造型可愛的植物，就能點亮樓梯下的區域。

Decoração de Apartamento | Jardim de Verssailles | Salvador-Ba, Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design 現代風玄關、走廊與階梯
Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design

Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design
Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design
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4. 你也可以在樓梯下鋪上白色鵝卵石，可以創造出不同的顏色對比。

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Ana Donadio Arquitetura

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5. 如果樓梯下的空間大，你可以鋪上泥土，將之打造成多彩多姿的小庭院。

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6. 這一個小庭院的設計十分隨性，讓簡約的居家空間多了一絲慵懶味道

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7. 不同大小與形狀的盆栽，加上造型各異的植物，樓梯下更有趣。

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MeyerCortez arquitetura &amp; design

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8. 植栽牆是點亮任何空間的絕佳方式，樓梯間也不例外。

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Estilo Homes

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9. 各種大型的熱帶植物，呼應木頭的樓梯間，讓人彷彿置身在叢林。

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Infinity Spaces

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10. 矮矮的植物十分可愛，也能配合樓梯的高度。

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Joana França

Joana França
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11. 白色的樓梯造型簡單，因此小庭院也呼應了樓梯的設計風格。

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Lu Andreolla Arquitetura

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此看更多樓梯的設計！

12. 鋪上泥土，種些植物，樓梯間立馬變身成為小庭院。

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Baixo Impacto Arquitetura Ltda.

Baixo Impacto Arquitetura Ltda.
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