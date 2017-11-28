樓梯下的小庭院：12 種省空間的可愛設計

樓梯下的空間是最常被忽略的空間，然而只有花點心思，你可以在此打造一個室內小庭院，讓家裡生氣蓬勃！對於小空間來說，樓梯下的小庭院省空間又美觀。對於大房子來說，佔據很多面積的樓梯將可以成為另類的焦點～

我們今天整理了12種樓梯下的小庭院設計，不論是簡單地擺放盆栽，或者是以碎石以及泥土打造一個小花圃，專家都讓樓梯下的空間更有自然的氣息。

樓梯下空空如也嗎？那就來參考這 12 種美麗的設計吧！