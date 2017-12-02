車庫的替代方案：美觀實用的木棚

不是每個人都有足够的空間或預算，可以建造一座合適的車庫，但是我們都必須保護自家的愛車，讓我們的動產和不動產都能獲得基本的保障。倘若你家不適合蓋車庫，你可以考慮設置一座結構良好的開放式木棚，既可以有個美觀又實用的停車空間，成本又比車庫來得便宜。如果你請的木匠很有天份，他們還能為你打造出兼具個性化及創意的成品。現在就跟隨我們一起來參觀這些範例吧！
這麼可愛的小木屋，誰不會一眼就愛上呢？它看起來就像一座專為愛車設計的迷你小屋，上了顏色的木材，以及暗色瓷磚打造出來的屋頂，完美搭配出美麗的風格，經典款式永不過時！
如果你的住家設計和色彩運用頗為大膽，你可以把這樣的概念延伸到你的木製車棚，只要它們能夠搭配出完整的視覺觀感，就可發揮加乘的效果。像這款色彩明豔的屋頂，簡直就是大師級的美學手筆了！
如果你够幸運住在天氣非常溫和的地方，你可能根本不想要帶有屋頂的木棚。在這種情況下，一座時尚的花架應該更符合你的需要！這款造型不僅美麗大方，還非常實用，更棒的是不需要太多的維護工夫！
這款設計可說是大受市場歡迎！它不僅打造得極其堅固，挑高勻稱的身架，上方還可以全部打開來，平時則由密實的屋頂安全地保護起來！
喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！
這座車棚和住宅構成完美的搭配，一不小心，很可能就完全忽略了它的存在！與主體採用同一風格設計，無縫地與建物連接在一起。可以充作迎賓的場域，同時也緊臨著出入的門口，堪絕完美的設計！
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