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車庫的替代方案：美觀實用的木棚

Genie Chien Genie Chien
Wiaty garażowe, Ogrodolandia Ogrodolandia 組合式車庫
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不是每個人都有足够的空間或預算，可以建造一座合適的車庫，但是我們都必須保護自家的愛車，讓我們的動產和不動產都能獲得基本的保障。倘若你家不適合蓋車庫，你可以考慮設置一座結構良好的開放式木棚，既可以有個美觀又實用的停車空間，成本又比車庫來得便宜。如果你請的木匠很有天份，他們還能為你打造出兼具個性化及創意的成品。現在就跟隨我們一起來參觀這些範例吧！

1。經典造型

Wiaty garażowe, Ogrodolandia Ogrodolandia 組合式車庫
Ogrodolandia

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這麼可愛的小木屋，誰不會一眼就愛上呢？它看起來就像一座專為愛車設計的迷你小屋，上了顏色的木材，以及暗色瓷磚打造出來的屋頂，完美搭配出美麗的風格，經典款式永不過時！

2。明豔的屋頂

Wiaty garażowe, Ogrodolandia Ogrodolandia 組合式車庫
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如果你的住家設計和色彩運用頗為大膽，你可以把這樣的概念延伸到你的木製車棚，只要它們能夠搭配出完整的視覺觀感，就可發揮加乘的效果。像這款色彩明豔的屋頂，簡直就是大師級的美學手筆了！

3。漂亮的花架

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO 庭院
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
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如果你够幸運住在天氣非常溫和的地方，你可能根本不想要帶有屋頂的木棚。在這種情況下，一座時尚的花架應該更符合你的需要！這款造型不僅美麗大方，還非常實用，更棒的是不需要太多的維護工夫！

4。超級堅固的開頂設計

Carport "Kirn", Karibu Holztechnik GmbH Karibu Holztechnik GmbH 車庫/遮陽棚
Karibu Holztechnik GmbH

Karibu Holztechnik GmbH
Karibu Holztechnik GmbH
Karibu Holztechnik GmbH

這款設計可說是大受市場歡迎！它不僅打造得極其堅固，挑高勻稱的身架，上方還可以全部打開來，平時則由密實的屋頂安全地保護起來！

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

5。添加儲藏室

homify 倉庫/儲藏間
homify

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標準的車庫能夠搭配什麼樣的配備呢？這款設計給你最好的答案！在你停車的木棚旁邊，可以打造出一個儲藏室，用來存放所有修車需要的工具，甚至還可以放置割草機！

6。完美融合為一

PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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這座車棚和住宅構成完美的搭配，一不小心，很可能就完全忽略了它的存在！與主體採用同一風格設計，無縫地與建物連接在一起。可以充作迎賓的場域，同時也緊臨著出入的門口，堪絕完美的設計！

如果你正在尋找含車庫的住宅設計，一定不能錯過以下文章：

兩層樓獨棟住宅： 12 種含車庫的完美居所

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6 座可以替代車庫的木棚設計，你最想要哪一款呢？留言分享吧！

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