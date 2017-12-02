8 間住宅用的貨櫃屋

如果我們講起貨櫃屋，你腦海中浮現的第一印象是什麼呢？或許是在貨櫃碼頭那一堆似山一樣高的鐵皮貨櫃吧？可是這並不是我們今天要介紹的東西呢！

今天要為大家介紹的8間貨櫃屋絕對能顛覆我們對住屋的既有印象，因為它們全都是新式住宅來的！你總會意想不到，貨櫃屋原來亦可以看起來那麼的時尚、那麼的實用！現在就讓我們一起參觀吧！