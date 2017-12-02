8 間住宅用的貨櫃屋

如果我們講起貨櫃屋，你腦海中浮現的第一印象是什麼呢？或許是在貨櫃碼頭那一堆似山一樣高的鐵皮貨櫃吧？可是這並不是我們今天要介紹的東西呢！
今天要為大家介紹的8間貨櫃屋絕對能顛覆我們對住屋的既有印象，因為它們全都是新式住宅來的！你總會意想不到，貨櫃屋原來亦可以看起來那麼的時尚、那麼的實用！現在就讓我們一起參觀吧！
工業風室內設計很有個性，而且時尚度滿分，因此愈來愈受年輕人歡迎。而貨櫃屋利用鐵皮來做外牆，則進一步提升工業風設計的完整度，使房子無論是外表還是內部都能充滿著時尚的設計感。
一般我們最常見的貨櫃屋都是單層的，而我們眼前的這個設計卻有足足三層樓高！它們擁有深灰色拼白色的外牆，時尚度十足，而且看起來簡潔俐落。
貨櫃屋的施工期短，可塑性高，這也是其獨有的優點。有一些款式甚至被稱為「會移動的房子」，因為很容易就可以把整個貨櫃屋運到不同的地方去。
在花園裡打造出一個寬闊的、具有大量落地玻璃窗的貨櫃屋，亦不失為一個吸睛的設計點子呢！
這一個藍色貨櫃屋同樣建於山林之中，讓樹木的影子為房子遮陰，這樣子就可以減低房子裡的氣溫。雙層的設計提供了不少住居空間，門前還有一條鋪木迴廊讓人擺放一些花花草草，看起來非常可愛！
這個巨型的雙層貨櫃屋分為底部的玻璃屋部分，以及一樓的藍色鐵皮屋部分，看起來就好像是被放大的玩具一樣！底部通透的設計為大大增加房子的採光，二樓比較隱閉的部分則可以保護屋主的隱私，建築師設計得十分周到喔！
這一整棟的時尚貨貨櫃屋還設有地庫，是一個兼具工作室與起居空間的建築。醒目的橘紅色以及落地玻璃設計使它看起來非常搶眼喔！
如果你想參觀房子的內部，歡迎點入：現代共居生活：兼具工作室以及生活空間的時尚貨櫃屋
誰說貨櫃屋看起來一定是冰冰冷冷的？就好比說這個擁有綠屋頂的單層貨櫃屋，它看起來是不是多了很多生命力呢？