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8 間住宅用的貨櫃屋

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如果我們講起貨櫃屋，你腦海中浮現的第一印象是什麼呢？或許是在貨櫃碼頭那一堆似山一樣高的鐵皮貨櫃吧？可是這並不是我們今天要介紹的東西呢！

今天要為大家介紹的8間貨櫃屋絕對能顛覆我們對住屋的既有印象，因為它們全都是新式住宅來的！你總會意想不到，貨櫃屋原來亦可以看起來那麼的時尚、那麼的實用！現在就讓我們一起參觀吧！

​1. 三層貨櫃屋

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工業風室內設計很有個性，而且時尚度滿分，因此愈來愈受年輕人歡迎。而貨櫃屋利用鐵皮來做外牆，則進一步提升工業風設計的完整度，使房子無論是外表還是內部都能充滿著時尚的設計感。

一般我們最常見的貨櫃屋都是單層的，而我們眼前的這個設計卻有足足三層樓高！它們擁有深灰色拼白色的外牆，時尚度十足，而且看起來簡潔俐落。

​2. 自成一角的環保貨櫃屋

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貨櫃屋的施工期短，可塑性高，這也是其獨有的優點。有一些款式甚至被稱為「會移動的房子」，因為很容易就可以把整個貨櫃屋運到不同的地方去。

花園裡打造出一個寬闊的、具有大量落地玻璃窗的貨櫃屋，亦不失為一個吸睛的設計點子呢！

​3. 添加木質元素的貨櫃屋

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一般的貨櫃屋會跟工業風聯在一起，然而這一個設計卻告訴你，貨櫃屋亦可以與大自然融合、呈現出自然風的木質質感！

這個設計另一處值得留意的地方就是它擁有充足的對外開放式空間，比如說是一樓的陽台以及地下的露臺

​4. 山林裡的藍屋

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這一個藍色貨櫃屋同樣建於山林之中，讓樹木的影子為房子遮陰，這樣子就可以減低房子裡的氣溫。雙層的設計提供了不少住居空間，門前還有一條鋪木迴廊讓人擺放一些花花草草，看起來非常可愛！

​5. 令人讚嘆的巨型貨櫃屋

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這個巨型的雙層貨櫃屋分為底部的玻璃屋部分，以及一樓的藍色鐵皮屋部分，看起來就好像是被放大的玩具一樣！底部通透的設計為大大增加房子的採光，二樓比較隱閉的部分則可以保護屋主的隱私，建築師設計得十分周到喔！

​6. 時尚共居貨櫃屋

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這一整棟的時尚貨貨櫃屋還設有地庫，是一個兼具工作室與起居空間的建築。醒目的橘紅色以及落地玻璃設計使它看起來非常搶眼喔！

如果你想參觀房子的內部，歡迎點入：現代共居生活：兼具工作室以及生活空間的時尚貨櫃屋

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​7. 綠化貨櫃屋

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誰說貨櫃屋看起來一定是冰冰冷冷的？就好比說這個擁有綠屋頂的單層貨櫃屋，它看起來是不是多了很多生命力呢？

​8. 冬暖夏涼的貨櫃屋

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貨櫃屋的間隔很簡單直接，少了一般房子的邊邊角角，因此很適合讓孩子們在屋內跑跑跳跳。而這一個貨櫃屋的牆身以碎木鋪成，能有效使房子「呼吸」——它可具有隔熱以調節室溫的功能呢！

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