L 型的獨棟房：一間含車庫的超個性時尚居所

近年來崇尚自然質樸風的住家設計，儼然已成為建築界的主流之一。想要創建出具有生態平衡意識，同時還為家人保留起良好活動空間，尤其需要建築師的巧思。韓國建築專家 GIP Architecture 發揮他們的專長，設計出一座名為 KITCHEN WING 的宅第，不僅善用空間規劃，創造出與環境共容的建築，更保留起相當大片的綠地，讓住戶能夠享受絕佳的生活場域。現在就一起來參觀他們的作品！