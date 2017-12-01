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L 型的獨棟房：一間含車庫的超個性時尚居所

Genie Chien Genie Chien
KITCHEN WING, GIP GIP 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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近年來崇尚自然質樸風的住家設計，儼然已成為建築界的主流之一。想要創建出具有生態平衡意識，同時還為家人保留起良好活動空間，尤其需要建築師的巧思。韓國建築專家 GIP Architecture 發揮他們的專長，設計出一座名為 KITCHEN WING 的宅第，不僅善用空間規劃，創造出與環境共容的建築，更保留起相當大片的綠地，讓住戶能夠享受絕佳的生活場域。現在就一起來參觀他們的作品！

建築外觀

KITCHEN WING, GIP GIP 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
GIP

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先來參觀這座建築物的外觀。在這片空間還算方正的土地上，建築師設計出 L 型的相連建築物。一黑一白，外觀顯得相當醒目，更與保留下來的大片綠地構成絕佳的對比。看到如此開闊的戶外空間，不禁令人感到心嚮往之～

房子另一側

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GIP

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繞到這一側來看，可以看見設計師將緊鄰道路的這面設計得頗具隱私感。除了門牆上開了多個小窗，與外界維持連繫外，出入口和車庫都採取封閉式設計，讓外界的眼光無法直接窺視到內部的活動。

入口門庭

KITCHEN WING, GIP GIP 現代風玄關、走廊與階梯
GIP

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打開這道門，你可以登堂入室一觀。設計得低調樸實的門庭，採用棕色系列呈現出主人沈穩的氣質。大片的方塊地磚，搭襯木頭天花板，與門牆上的紋理貼磚相配，完美到令人無法挑剔。

停車場

KITCHEN WING, GIP GIP 現代風玄關、走廊與階梯
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從室內的走廊可以直通到車庫，這裡的空間保留得相當寬敞，足供兩部房車同時停放。內部採用混凝土及磚牆打造，結構堅實，予人安全之感。

內部空間

KITCHEN WING, GIP GIP 現代風玄關、走廊與階梯
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繞到這個角度來看，可以見到溫馨感的內部裝潢設計。地板上採用灰、黑、白三色六角瓷磚鋪設，傍著木作柵狀牆面，延伸到通往二樓的階梯。盡頭的牆面飾以垂掛式植物，創造出另類的室內風景。

另一側廊道

KITCHEN WING, GIP GIP 現代風玄關、走廊與階梯
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鏡頭再轉到另一邊的廊道，在通往停車場的空間，右側設計起一排儲藏室，天花板上垂掛著古意盎然的吊燈，與下方隱藏式燈光交相輝映，讓廊道顯得光亮不暗沈。

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