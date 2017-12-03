愜意的家庭生活：一所充有雙車庫跟大露臺的獨棟別墅

從大閘進了門以後，我們會來到一條水泥階梯這邊。在這裡我們可以看到部分的外牆鋪有戶外木板，一旁還設有一個簡約風前院，為入口處增加了不少大自然氣息。另外，前院還鋪有一條由方型水泥板打造而成的步道，用來連接前院與後花園兩個部分。
前面採用具氣派的雙木門設計，並鋪設了戶外木地板，使得這個入口看起來自然又簡約。門前有一處像是迴廊一樣的遮陽處，讓人閒時都可以坐在這邊休息，或者是跟家人朋友坐著聊聊天。
花園屬於長型空間設計，因此設計師以一個長方型的泳池來配合。而花園整體的設計亦以簡潔俐落為主，讓人能在此盡情地放鬆身心。
泳池旁邊設有一處戶外用餐區，木製的傢俱配搭太陽傘的組合看起來還甚有悠閒的度假風味呢！
此外，我們也可以看到二樓兩個不同的房間都分別設有一個小小的陽台。對於年輕夫妻來說，就算跟公婆同住也至少可以擁有各自獨立的空間，這可是很重要的一點喔！
泳池一旁的牆是水泥高牆，提供良好的隱私，那麼就算是跟家人朋友開泳池派對也不怕街上陌生人的目光！
更棒的一點是泳池跟房子本身緊緊相連，意思就是說只要把客廳那邊的落地玻璃門打開，就可以直接跳進水裡了！
這個房子另外一個特別之處就是設有一個室內魚池，用來養極具觀賞價值的錦鯉魚。此外，這一個魚池就好像是其他的中庭花園一樣，為房子其他部分引進更多的自然光。
從設計圖上我們可以看到房子所佔的面積可不少呢！這一個洋房的房型比較多樣，並設有現代風設計中常見的雙坡屋頂。
房子的配色亦同樣走現代風路線，灰色的屋頂搭配白色與灰色組合而成的牆身，這種配搭看起來非常和諧。
在這邊我們也看到了停車間、露臺以及花園等部分，那麼現在就讓我們來看實物吧！
衛浴間主要以大地色系的石材打造而成，洗手台這邊的牆身以及淋浴間的天花板則鋪設了防水木板，增加了設計的質次感。
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