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愜意的家庭生活：一所充有雙車庫跟大露臺的獨棟別墅

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今天homify360要帶大家參觀的是一所位於印尼的雙層家庭洋房，由當地的建築設計公司SONY ARCHITECT STUDIO所打造。

建案的出發點是以家庭需要為主，因此我們不能發現一些適合中型家庭的建設，比如說一個足夠容納兩部的車庫、數個獨立的陽台和露臺以及一個中型又實的花園連泳池

如果你也正在尋找一些專為家庭而設計的時尚房子，那麼就趕快來一起看看吧～

​前院

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從大閘進了門以後，我們會來到一條水泥階梯這邊。在這裡我們可以看到部分的外牆鋪有戶外木板，一旁還設有一個簡約風前院，為入口處增加了不少大自然氣息。另外，前院還鋪有一條由方型水泥板打造而成的步道，用來連接前院與後花園兩個部分。

​入口

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前面採用具氣派的雙木門設計，並鋪設了戶外木地板，使得這個入口看起來自然又簡約。門前有一處像是迴廊一樣的遮陽處，讓人閒時都可以坐在這邊休息，或者是跟家人朋友坐著聊聊天。

​花園

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花園屬於長型空間設計，因此設計師以一個長方型的泳池來配合。而花園整體的設計亦以簡潔俐落為主，讓人能在此盡情地放鬆身心。

泳池旁邊設有一處戶外用餐區，木製的傢俱配搭太陽傘的組合看起來還甚有悠閒的度假風味呢！

此外，我們也可以看到二樓兩個不同的房間都分別設有一個小小的陽台。對於年輕夫妻來說，就算跟公婆同住也至少可以擁有各自獨立的空間，這可是很重要的一點喔！

​泳池

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泳池一旁的牆是水泥高牆，提供良好的隱私，那麼就算是跟家人朋友開泳池派對也不怕街上陌生人的目光！

更棒的一點是泳池跟房子本身緊緊相連，意思就是說只要把客廳那邊的落地玻璃門打開，就可以直接跳進水裡了！

​室內魚池

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這個房子另外一個特別之處就是設有一個室內魚池，用來養極具觀賞價值的錦鯉魚。此外，這一個魚池就好像是其他的中庭花園一樣，為房子其他部分引進更多的自然光。

​客廳

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寬闊的客廳給人一種額外的鄉村純樸感，牆身及地板都是選用了和諧的米色，給人一種既溫馨又熟悉的家的感覺。

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​設計圖

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從設計圖上我們可以看到房子所佔的面積可不少呢！這一個洋房的房型比較多樣，並設有現代風設計中常見的雙坡屋頂。

房子的配色亦同樣走現代風路線，灰色的屋頂搭配白色與灰色組合而成的牆身，這種配搭看起來非常和諧。

在這邊我們也看到了停車間、露臺以及花園等部分，那麼現在就讓我們來看實物吧！

​衛浴間

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衛浴間主要以大地色系的石材打造而成，洗手台這邊的牆身以及淋浴間的天花板則鋪設了防水木板，增加了設計的質次感。

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