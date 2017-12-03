愜意的家庭生活：一所充有雙車庫跟大露臺的獨棟別墅

花園屬於長型空間設計，因此設計師以一個長方型的泳池來配合。而花園整體的設計亦以簡潔俐落為主，讓人能在此盡情地放鬆身心。

泳池旁邊設有一處戶外用餐區，木製的傢俱配搭太陽傘的組合看起來還甚有悠閒的度假風味呢！

此外，我們也可以看到二樓兩個不同的房間都分別設有一個小小的陽台。對於年輕夫妻來說，就算跟公婆同住也至少可以擁有各自獨立的空間，這可是很重要的一點喔！