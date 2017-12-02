老屋翻新：5 個讓你瞠目結舌的改造案

相信身為忠實讀者的你，應該屢屢臣服於老屋翻新的魔力之下。只要對結構作修正，然後加點新潮的設計，原本看似要淘汰的老屋也能變成人人稱羨的時尚住宅。這一次的點子簿要介紹 5 個老屋翻新案，這些老房子改造之前都讓人聯想到爺爺奶奶的鄉下老家，除了設計過時之外，也讓人擔心房屋是否隨時要倒塌。在各國專家的搶救之下，這些老房子重展笑顏，成為讓人想要炫耀的美麗居所。

你家的老房子也急需改造嗎？跟著我們一塊找靈感吧！