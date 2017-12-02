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老屋翻新：5 個讓你瞠目結舌的改造案

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
รีโนเวทบ้านมือสอง ให้เหมือนบ้านใหม่ใจกลางกรุง, สายรุ้งรีโนเวท สายรุ้งรีโนเวท
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相信身為忠實讀者的你，應該屢屢臣服於老屋翻新的魔力之下。只要對結構作修正，然後加點新潮的設計，原本看似要淘汰的老屋也能變成人人稱羨的時尚住宅。這一次的點子簿要介紹 5 個老屋翻新案，這些老房子改造之前都讓人聯想到爺爺奶奶的鄉下老家，除了設計過時之外，也讓人擔心房屋是否隨時要倒塌。在各國專家的搶救之下，這些老房子重展笑顏，成為讓人想要炫耀的美麗居所。

你家的老房子也急需改造嗎？跟著我們一塊找靈感吧！

1. 外牆的顏色要翻新！

Remodelación Izcalli, Arkisav Arkisav
Arkisav

Arkisav
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第一間看到的老屋的結構其實還ok，但是外牆的顏色以及鐵門的狀態讓人覺得很跟不上時代。粉藍色是非常迷人的顏色，然而跟紅色屋瓦卻一點也不搭。

改造後！

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改造後的外觀顏色和諧許多，專家利用石材以及簡約的線條，打造出既有傳統元素，又有現代美感的家。

2. 黯淡無光

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AWA arquitectos

AWA arquitectos
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在樹後方的老房子看起來非常黯淡，奇怪的顏色搭配讓住家的門面一點也不吸引人，再加上使用時間太長，因此外牆已經沾上了髒污，急需翻新！

改造後太有現代感！

Casa Coyoacán / Remodelación, AWA arquitectos AWA arquitectos 獨棟房 木頭 Multicolored
AWA arquitectos

AWA arquitectos
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明明都是同個位子，但這下房子居然比前面的樹木還要搶眼！

簡約的設計感，加上混凝土與木頭，還有棚子下的多樣植物，誰能不愛上這亮眼的時尚住宅呢？

3. 風格過時

Casa Brizio, Estudio Victoria Suriguez Estudio Victoria Suriguez
Estudio Victoria Suriguez

Estudio Victoria Suriguez
Estudio Victoria Suriguez
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這間老房子改造前結構沒什麼太大的問題，然而不管是外牆的顏色或是後來搭建的屋頂都太過時，讓人感受不到舒適的氛圍。

亮了起來！

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Estudio Victoria Suriguez

Estudio Victoria Suriguez
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改造後的房子換上米白色的外牆，搭配石材牆面，立刻有了度假氣息。

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4. 改造前後大不同！

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第四間老屋改造之前狀態太糟，地板已經剝落，鐵門也很難使用。

專家將鐵門重新整修，並且加入現代的元素，讓房子一展迷人魅力！

5. 沒有風格

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最後這間位在泰國的老房子，改造前毫無風格可言。不管是鐵門、圍牆或是房屋本身質感都不好，需要徹底改造。

現代感十足

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改造後的各個區域都大變身！不管是圍牆或是柵欄，甚至是房屋本身都換上新面貌。

專家使用中性的色系，房子本身則為現代的結構，為屋主打造出舒適的生活空間～

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