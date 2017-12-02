老屋翻新：5 個讓你瞠目結舌的改造案

相信身為忠實讀者的你，應該屢屢臣服於老屋翻新的魔力之下。只要對結構作修正，然後加點新潮的設計，原本看似要淘汰的老屋也能變成人人稱羨的時尚住宅。這一次的點子簿要介紹 5 個老屋翻新案，這些老房子改造之前都讓人聯想到爺爺奶奶的鄉下老家，除了設計過時之外，也讓人擔心房屋是否隨時要倒塌。在各國專家的搶救之下，這些老房子重展笑顏，成為讓人想要炫耀的美麗居所。
你家的老房子也急需改造嗎？跟著我們一塊找靈感吧！
在樹後方的老房子看起來非常黯淡，奇怪的顏色搭配讓住家的門面一點也不吸引人，再加上使用時間太長，因此外牆已經沾上了髒污，急需翻新！
明明都是同個位子，但這下房子居然比前面的樹木還要搶眼！
簡約的設計感，加上混凝土與木頭，還有棚子下的多樣植物，誰能不愛上這亮眼的時尚住宅呢？
這間老房子改造前結構沒什麼太大的問題，然而不管是外牆的顏色或是後來搭建的屋頂都太過時，讓人感受不到舒適的氛圍。
改造後的房子換上米白色的外牆，搭配石材牆面，立刻有了度假氣息。
第四間老屋改造之前狀態太糟，地板已經剝落，鐵門也很難使用。
專家將鐵門重新整修，並且加入現代的元素，讓房子一展迷人魅力！
最後這間位在泰國的老房子，改造前毫無風格可言。不管是鐵門、圍牆或是房屋本身質感都不好，需要徹底改造。
改造後的各個區域都大變身！不管是圍牆或是柵欄，甚至是房屋本身都換上新面貌。
專家使用中性的色系，房子本身則為現代的結構，為屋主打造出舒適的生活空間～
點此看更多細節：改造鄉下爺奶的老家! 一個有大草坪與圍欄的兩層樓獨棟房