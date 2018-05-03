大坪數景觀別墅：散發濃厚洋風的純白古典風居所

台灣的自然景觀十分優美，尤其是那被綠意環繞的獨特山景，非常有療癒的效果。當你有幸可以在山中擁有一塊大坪數的腹地，那麼絕對不能浪費周遭的美景，而蓋一間與自然共存的景觀別墅，是非常夢幻的好選擇。

接下來我們要帶著你前往台灣的山中，欣賞一間有著純白樣貌，散發著古典氣質的景觀別墅。不管是別墅的外觀或是室內裝潢，都會讓你誤以為你身在國外的迷人莊園裡。

接著讓我們離開城市，前往這間古典風的景觀別墅放鬆吧…