大坪數景觀別墅：散發濃厚洋風的純白古典風居所

台灣的自然景觀十分優美，尤其是那被綠意環繞的獨特山景，非常有療癒的效果。當你有幸可以在山中擁有一塊大坪數的腹地，那麼絕對不能浪費周遭的美景，而蓋一間與自然共存的景觀別墅，是非常夢幻的好選擇。
接下來我們要帶著你前往台灣的山中，欣賞一間有著純白樣貌，散發著古典氣質的景觀別墅。不管是別墅的外觀或是室內裝潢，都會讓你誤以為你身在國外的迷人莊園裡。
接著讓我們離開城市，前往這間古典風的景觀別墅放鬆吧…
居高臨下的景觀別墅披著白色的衣裳，在美麗的綠意之中有清新脫俗之感，而在別墅之下的是有池塘的美麗庭院。
緊鄰池塘的是呼應著別墅風格的小露臺區，想像在天氣舒爽的午後，在此喝杯下午茶，是不是非常愜意幸福呢？
走進了別墅裡頭的客廳，立刻被那美麗的白色天花板與柱子吸引。除此之外，落地窗外的綠意成為最美好的設計。坐在復古的沙發上，靜靜地享受這絕美的景色，應該根本不會想要接近高科技產品吧…
在這個愜意的角落，不論是籐製的座椅或是木質的茶几，都散發著濃濃的鄉村氣息。窗邊的輕質地布簾，更是增添了一絲浪漫的情調。
往另外一頭看，映入眼簾的是遠處的山與雲朵，看著那美麗的景緻，叫人忘記了時光的流逝…
古典鄉村風的吊燈與較為現代的吊燈形成絕佳對比，籐質的座椅以及深色的木頭儲櫃則非常有南歐莊園的味道。
寬敞的木頭露臺非常適合舉辦烤肉派對，與親朋好友一塊享受愉悅的戶外時光～
臥室的風格散發著淡淡的浪漫氣息，每一件傢俱都非常精緻，訴說著迷人的故事。
晚上的時候庭院裡的燈都亮了起來，讓戶外的露臺顯得更有氣氛，這時候，是該來杯美酒才是！
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