你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

大坪數景觀別墅：散發濃厚洋風的純白古典風居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 客廳
Loading admin actions …

台灣的自然景觀十分優美，尤其是那被綠意環繞的獨特山景，非常有療癒的效果。當你有幸可以在山中擁有一塊大坪數的腹地，那麼絕對不能浪費周遭的美景，而蓋一間與自然共存的景觀別墅，是非常夢幻的好選擇。

接下來我們要帶著你前往台灣的山中，欣賞一間有著純白樣貌，散發著古典氣質的景觀別墅。不管是別墅的外觀或是室內裝潢，都會讓你誤以為你身在國外的迷人莊園裡。

接著讓我們離開城市，前往這間古典風的景觀別墅放鬆吧…

那庭院！

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 庭院池塘 水,植物,天空,建造,自然,树,植物学,自然景观,窗户,植被
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

居高臨下的景觀別墅披著白色的衣裳，在美麗的綠意之中有清新脫俗之感，而在別墅之下的是有池塘的美麗庭院

緊鄰池塘的是呼應著別墅風格的小露臺區，想像在天氣舒爽的午後，在此喝杯下午茶，是不是非常愜意幸福呢？

從別墅俯瞰庭院，水池的弧度讓人聯想到大自然中的溪流，非常有生命力…

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 庭院
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

通透的公共領域

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 客廳
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

走進了別墅裡頭的客廳，立刻被那美麗的白色天花板與柱子吸引。除此之外，落地窗外的綠意成為最美好的設計。坐在復古的沙發上，靜靜地享受這絕美的景色，應該根本不會想要接近高科技產品吧…

鄉村風的氣息

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 臥室
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

在這個愜意的角落，不論是籐製的座椅或是木質的茶几，都散發著濃濃的鄉村氣息。窗邊的輕質地布簾，更是增添了一絲浪漫的情調。

那美景！

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 露臺
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

往另外一頭看，映入眼簾的是遠處的山與雲朵，看著那美麗的景緻，叫人忘記了時光的流逝…

混搭風格

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 客廳
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

古典鄉村風的吊燈與較為現代的吊燈形成絕佳對比，籐質的座椅以及深色的木頭儲櫃則非常有南歐莊園的味道。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

露臺

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 平屋頂
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

寬敞的木頭露臺非常適合舉辦烤肉派對，與親朋好友一塊享受愉悅的戶外時光～

臥室

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 臥室梳妝台
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

臥室的風格散發著淡淡的浪漫氣息，每一件傢俱都非常精緻，訴說著迷人的故事。

美麗的燈光照明

VilaVilla, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 庭院池塘
Co*Good Design Co. Ltd.

VilaVilla

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

晚上的時候庭院裡的燈都亮了起來，讓戶外的露臺顯得更有氣氛，這時候，是該來杯美酒才是！

延伸閱讀：

採光超好的夢想住家: 占地 136 坪的絕美湖畔景觀別墅

10 間你也負擔得起的郊區別墅

玄關設計: 8 種讓你運勢超旺的寬敞空間

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了