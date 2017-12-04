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別再花冤枉錢！7 個讓你的電費單加倍的錯誤習慣

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收到電費單的時候，你有曾經驚訝過到底為什麼用電量與金額會這麼高嗎？其實關鍵就在於許多日常生活的小細節之中！你可別要小看這些看起來無關痛癢的小動作喔，它們可是會積小成多，讓你繳出比預期中多很多的電費！除此以外，浪費用電也是一種極不環保而又沒有美德的事，所以無論你的目的是省錢與否，也應該好好避免以下7個常見的錯誤！

現在就讓我們馬上來檢視一些自己到底有沒有犯錯吧！

​1. 過多電視機

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B2RN Architecture

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一個沒有電視機等娛樂設備的家，沒錯，這很單調、很沉悶。然而如果你有愈多部的電視機，比如說客廳一部、餐廳一部、各個臥室又一部等等，這就代表整體用電量愈高！而且很多時候我們開了電視後，就算我們沒在看都還是不會把電視關上，這是何等的浪費啊！

如果你的家庭屬於中小型的，那麼其實一部電視就夠了，而且大家一起看更是個共享天倫之樂的時刻呢！

​2. 入口處的電子設備

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房子的入口的確能夠盡屋主的個人風格，我們也明白有些關係到保安的電器不能省，比如說閉路電視跟防盜器等。可是，大家真的有必須裝設那麼多的燈具來當裝飾嗎，特別是一些晚上會長開的照明，這樣子真的會太浪費電了！你應該檢視一下有哪些不必要的電子設備可以省略掉，或者是選用一些具感應式設計的省電門燈。

​3. 電子壁爐雖美，可是‥‥‥

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我們這邊講到的並不是傳統燒柴木的壁爐，而是近年新興的電子壁爐。這一種壁爐利用電源來營造出像是火光一樣的效果，有些設計還設有加熱模式，彷照傳統的火爐功能。然而，這一種好看的產品用電量可是驚為天人，而且加熱的範圍不大，實在不符合能源效益喔！

​4. 使用非節能電燈泡

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照明一向都是室內設計的重要一環，而近年興起的工業風吊燈或者北歐風吊燈都擁有刻意展示電燈泡的設計。市面上有多種類型的燈泡可供選擇，比如說鎢絲燈泡、螢光燈泡以及金屬鹵素燈泡等等，可是如果要選一種在省電力、照明能力以及價錢上都佔優的款式就一定是LED燈泡！如果你還是使用比如說舊式的鎢絲燈泡，那麼趕快把它換成新的LED吧！

​5. 大型枝型吊燈

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枝型吊燈沒錯是很具氣派及美感，比如說高貴水晶吊燈。可是你想想看，一盞這樣子大型的燈要用上多少個燈泡？其實市面上有很多具有個性設計感的燈具可供選擇，而且也不必用到這麼多的燈泡。

​6. 舊冷氣舊冰箱

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什麼？你的家還在十幾年前買下的舊冷氣、舊冰箱？那麼趕緊換成一些新的節能電器吧！

以前台灣並未推行節能標章，因此許多舊式電器的能源效益都未被評級。而節能省電的設計都是這十年才開始愈變流行，所以你的舊電器其實一般都非常耗電！

​7. 沒有窗戶的房間

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為什麼沒有窗戶的房間跟浪費電又會扯上關係呢？原因很顯而易見——沒有窗戶的房間代表沒法從室外引入自然光，因此室內的燈就要長開。而且如果想要增加房間空間流通，你就必須要用到抽氣扇，這樣一來又多了一樣電器用電了！因此，我們建議你應該請專家來盡量加裝窗戶數目來解問題！

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