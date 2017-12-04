別再花冤枉錢！7 個讓你的電費單加倍的錯誤習慣

收到電費單的時候，你有曾經驚訝過到底為什麼用電量與金額會這麼高嗎？其實關鍵就在於許多日常生活的小細節之中！你可別要小看這些看起來無關痛癢的小動作喔，它們可是會積小成多，讓你繳出比預期中多很多的電費！除此以外，浪費用電也是一種極不環保而又沒有美德的事，所以無論你的目的是省錢與否，也應該好好避免以下7個常見的錯誤！

現在就讓我們馬上來檢視一些自己到底有沒有犯錯吧！