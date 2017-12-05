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17 間含車庫、造型各異的郊區獨棟房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Ｉ邸, 有限会社 トータルエクステリアいしまる 有限会社 トータルエクステリアいしまる 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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住在郊區的好處是生活空間比較大，不會過於擁擠，而空氣也比較清新。然而，如果說你住在郊區的話，交通比較不便捷，因此你也需要有車接送家人。對於有車家庭來說，有車庫的設計相當貼心便利。這次所要介紹的 17 間郊區獨棟房都規劃了車庫的區域，不管是半開放式的車棚，或者是密閉式的車庫，這些造型各異的郊區獨棟房的功能性都很高。

現在一起來看看這些獨棟房吧！

1. 日式木屋

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三宅和彦／ミヤケ設計事務所

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日式獨棟房的外頭是半開放式的停車棚，同樣以木頭為主，因此外觀也很和諧。

2. 露天停車場

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接下來這間黑白相間的獨棟房有露天的停車場，寬敞的區域不僅可以讓客人也停車，還可以規劃成戶外烤肉區。這樣的設計特別適合不多雨的地區。

3. 獨立車棚的房子

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灰色系的獨棟房超沈穩，而車庫則是採用車棚的獨立車庫，顏色也很搭配。

4. 時尚外觀

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Casas inHAUS

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這間白色現代風獨棟房的車庫利用石頭打造而成，像積木一樣的造型非常獨特。

5. 石材的美麗

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展現了石材之美的這間獨棟房也規劃了密閉式的車庫，這樣子安全性更高。

6. 沈穩的風格

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米白色的外牆配上黑色的屋頂，非常有沈穩的個性。在戶外的車棚則是簡約又便宜。

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7. 大地色系的家

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大地色系的家散發鄉村風的質樸感，白色的車庫美則讓房子更為典雅。

8. 非常有個性

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獨棟房的線條很有個性，車庫也十分簡約卻有時尚感。

10. 耐看設計

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Première Interior Designs

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Première Interior Designs
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灰色的家與黑色的車庫門都給人穩重的感覺，是非常耐看的設計。

11. 不同層次

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ARQUIMAX ARQUITETURA

ARQUIMAX ARQUITETURA
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為了造出不同層次，專家利用了不同的大地色系，而車庫則為鋪上石子的露天車庫，因此愛車也可以成為裝飾品！

12. 好高雅！

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Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
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不管是混凝土外牆的顏色，或是石材的質感都非常高雅，再加上木頭車庫門，更有畫龍點睛的效果。

13. 度假風

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Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
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為了搭配散發度假氣息的房子，專家規劃了非常有度假村的風味的停車棚。

14. 質樸的味道

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株式会社　哲・Braveデザイン工房

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株式会社　哲・Braveデザイン工房
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在藍天的襯托之下，這間土色的房子更有質樸的味道。

15. 大器風範

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白色的建築體非常壯觀，配上深色的車庫門，更顯大器。

16. 純白優雅

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純白的房子以紅色的屋頂作為點綴，同樣是白色的車庫則更為優雅。

17. 善用空間

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J-M arquitectura

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最後一間現代風獨棟房的車庫就在延伸的屋頂下，是善用空間的好設計。

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