17 間含車庫、造型各異的郊區獨棟房

住在郊區的好處是生活空間比較大，不會過於擁擠，而空氣也比較清新。然而，如果說你住在郊區的話，交通比較不便捷，因此你也需要有車接送家人。對於有車家庭來說，有車庫的設計相當貼心便利。這次所要介紹的 17 間郊區獨棟房都規劃了車庫的區域，不管是半開放式的車棚，或者是密閉式的車庫，這些造型各異的郊區獨棟房的功能性都很高。

現在一起來看看這些獨棟房吧！