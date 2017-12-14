老屋翻新: 6 個讓你大呼不可能的改造案

如果說你是東西舊了就想丟的人的話，今天一定要跟著我們一起見識老屋翻新的魅力。你的眼前將會出現 6 間讓人覺得 沒救了 的老房子，這些老屋有些是外型過時，有些則是殘破不堪，讓人無法想像生活在這樣的房子裡頭是什麼滋味。這 8 間老屋的屋主決定找經驗豐富的專家進行改造，讓這些房子重展生命力!

想要改造家中老屋的話，不妨看看這 8 個案例，找尋實用的靈感吧!