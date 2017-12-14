老屋翻新: 6 個讓你大呼不可能的改造案

如果說你是東西舊了就想丟的人的話，今天一定要跟著我們一起見識老屋翻新的魅力。你的眼前將會出現 6 間讓人覺得
沒救了的老房子，這些老屋有些是外型過時，有些則是殘破不堪，讓人無法想像生活在這樣的房子裡頭是什麼滋味。這 8 間老屋的屋主決定找經驗豐富的專家進行改造，讓這些房子重展生命力!
想要改造家中老屋的話，不妨看看這 8 個案例，找尋實用的靈感吧!
這間日式的老房子改造之前結合了太多元素，因此外觀看起來非常繁雜，沒有重點也沒有美感可言!
改造後的顏色一致，比起改造之前的模樣更為吸引人。家中的門改為木頭的拉門，因此更有日式建築的質感。
這間泰國的兩層樓老房子改造之前結構沒有太大問題，然而也是風格太過時。專家將原本的色系換成了中性色調，因此看起來更有現代感! 已經老舊了的圍牆也上了新的油漆，整體畫面煥然一新~
這間兩層樓的老屋改造之前沒有什麼造型以及風格可言，雖然可以住，但就是感覺少了些什麼。
改造後的房子整體結構沒有太大的改變，然而光是換了顏色，以及改變陽台的造型，整間房子立刻散發著優雅的古典氣息!
藏在樹後方的老屋顏色黯淡，設計也很雜亂，沒有重點可言。
以混凝土搭配木頭，這間房子立刻變成鄰里間討論的時尚居所!
最後這間老房子位在葡萄牙，看起來其實十分可愛，但是過於傳統的樣貌卻不符合屋主的期待。因此專家賦予它現代的樣貌…
改造後的房子在原有的山型屋頂上做變化，開的窗戶也十分有幾何造型感，現代中帶有傳統的質樸味道。
改造前的老屋有不同的結構，用色也雜亂，缺乏整體感。