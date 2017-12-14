你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老屋翻新: 6 個讓你大呼不可能的改造案

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Moradia T4 em Lisboa, land2build land2build
Loading admin actions …

如果說你是東西舊了就想丟的人的話，今天一定要跟著我們一起見識老屋翻新的魅力。你的眼前將會出現 6 間讓人覺得沒救了的老房子，這些老屋有些是外型過時，有些則是殘破不堪，讓人無法想像生活在這樣的房子裡頭是什麼滋味。這 8 間老屋的屋主決定找經驗豐富的專家進行改造，讓這些房子重展生命力!

想要改造家中老屋的話，不妨看看這 8 個案例，找尋實用的靈感吧!

1. 日式老房子

築39年の我が家に後30年快適に住まう！（リフォーム）, （株）ハウスインフォ （株）ハウスインフォ 房子
（株）ハウスインフォ

（株）ハウスインフォ
（株）ハウスインフォ
（株）ハウスインフォ

這間日式的老房子改造之前結合了太多元素，因此外觀看起來非常繁雜，沒有重點也沒有美感可言!

改造後

築39年の我が家に後30年快適に住まう！（リフォーム）, （株）ハウスインフォ （株）ハウスインフォ 房子
（株）ハウスインフォ

（株）ハウスインフォ
（株）ハウスインフォ
（株）ハウスインフォ

改造後的顏色一致，比起改造之前的模樣更為吸引人。家中的門改為木頭的拉門，因此更有日式建築的質感。

2. 有圍牆的老屋

Renovate บ้านย่านวัชรพล หมู่บ้านชัยพฤษ, สเตเบิลพรอพเพอร์ตี้จำกัด สเตเบิลพรอพเพอร์ตี้จำกัด
สเตเบิลพรอพเพอร์ตี้จำกัด

สเตเบิลพรอพเพอร์ตี้จำกัด
สเตเบิลพรอพเพอร์ตี้จำกัด
สเตเบิลพรอพเพอร์ตี้จำกัด

這間泰國的兩層樓老房子改造之前結構沒有太大問題，然而也是風格太過時。專家將原本的色系換成了中性色調，因此看起來更有現代感! 已經老舊了的圍牆也上了新的油漆，整體畫面煥然一新~

3. 沒有風格的老屋

Se puoi pensarla, puoi farla!, Studio Tecnico Associato Rando Studio Tecnico Associato Rando
Studio Tecnico Associato Rando

Studio Tecnico Associato Rando
Studio Tecnico Associato Rando
Studio Tecnico Associato Rando

這間兩層樓的老屋改造之前沒有什麼造型以及風格可言，雖然可以住，但就是感覺少了些什麼。

Se puoi pensarla, puoi farla!, Studio Tecnico Associato Rando Studio Tecnico Associato Rando
Studio Tecnico Associato Rando

Studio Tecnico Associato Rando
Studio Tecnico Associato Rando
Studio Tecnico Associato Rando

改造後的房子整體結構沒有太大的改變，然而光是換了顏色，以及改變陽台的造型，整間房子立刻散發著優雅的古典氣息!

4. 黯淡的老屋

Casa Coyoacán / Remodelación, AWA arquitectos AWA arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 Blue
AWA arquitectos

AWA arquitectos
AWA arquitectos
AWA arquitectos

藏在樹後方的老屋顏色黯淡，設計也很雜亂，沒有重點可言。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

Casa Coyoacán / Remodelación, AWA arquitectos AWA arquitectos 獨棟房 木頭 Multicolored
AWA arquitectos

AWA arquitectos
AWA arquitectos
AWA arquitectos

以混凝土搭配木頭，這間房子立刻變成鄰里間討論的時尚居所!

5. 畫面凌亂

Remodelación Izcalli, Arkisav Arkisav
Arkisav

Arkisav
Arkisav
Arkisav

改造前的老屋有不同的結構，用色也雜亂，缺乏整體感。

Remodelación Izcalli, Arkisav Arkisav
Arkisav

Arkisav
Arkisav
Arkisav

改造後選用相同的色系，整體結構也更為一致。

6. 傳統老屋

Moradia T4 em Lisboa, land2build land2build
land2build

land2build
land2build
land2build

最後這間老房子位在葡萄牙，看起來其實十分可愛，但是過於傳統的樣貌卻不符合屋主的期待。因此專家賦予它現代的樣貌…

Moradia T4 em Lisboa, land2build land2build
land2build

land2build
land2build
land2build

改造後的房子在原有的山型屋頂上做變化，開的窗戶也十分有幾何造型感，現代中帶有傳統的質樸味道。

5. 畫面凌亂

Moradia T4 em Lisboa, land2build land2build
land2build

land2build
land2build
land2build

改造前的老屋有不同的結構，用色也雜亂，缺乏整體感。

2 棟風格不同卻讓你都想擁有的低成本組合屋
你最喜歡哪個改造案?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了