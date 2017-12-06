改造磚頭老屋：一間奶油色外牆、有大露臺的挑高別墅

老房子只要在經驗豐富的專家的改造之下，可以重展美麗的笑顏。這一本點子簿就要帶大家看看，一間用磚頭搭建的老房子，是如何變身成為有奶油色外牆、美麗庭院以及大露臺的挑高別墅。專家從外頭的造景開始就絲毫不馬虎，美麗的前院到挑高的室內，再到後方的露臺，每個角落都非常用心。
想要重新翻修你的老屋，讓它變成一間訪客會羨慕的別墅的話，就跟我們一起探索吧！
改造前的天花板不低，但沒有挑高，專家將會重整格局，讓老屋變成通透的挑高空間。
不僅如此，專家也重整了房屋的結構，讓別墅更為堅固扎實。
改造後的別墅從柵門開始就非比尋常，專家使用有一致性的中性色調，讓別墅有安全性卻不會拒人於千里之外。
尤其是通往家中的走道，植物的規劃以及照明的設計，無不讓人感受到專家的用心。
庭院種植了多種花草，更襯托出奶油色外牆的柔和美感。
走進屋內，米白色的外牆搭配上白色牆面，公共領域顯得寬敞且典雅。傢俱的選擇帶有古典風味，非常精緻。
公用領域皆鋪上了木頭地板，這間別墅的室內空間非常有溫度。
為了讓中性色系的空間更有深度，專家選擇了黑色的餐桌椅，因此整體空間不會過輕。
身兼吧臺的中島實用性非常高，而洗手台上方則開了窗，煮飯的時候非常明亮！
戶外的露臺搭了遮陽棚，不會過於炙熱。擺放了白色餐桌，就成為美麗有情調的用餐區。
與公共領域使用同樣的色系，臥室讓人感到放鬆自在。牆面擺放各種形狀與風格的相框，是省錢的佈置好創意。
孩子的臥室尊重小孩的喜好，簡單卻溫馨有個性。
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