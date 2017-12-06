改造磚頭老屋：一間奶油色外牆、有大露臺的挑高別墅

老房子只要在經驗豐富的專家的改造之下，可以重展美麗的笑顏。這一本點子簿就要帶大家看看，一間用磚頭搭建的老房子，是如何變身成為有奶油色外牆、美麗庭院以及大露臺的挑高別墅。專家從外頭的造景開始就絲毫不馬虎，美麗的前院到挑高的室內，再到後方的露臺，每個角落都非常用心。

想要重新翻修你的老屋，讓它變成一間訪客會羨慕的別墅的話，就跟我們一起探索吧！