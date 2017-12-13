養老必備! 14 間超級質樸舒適的平房

經過每個繁忙的工作天，回到家的時候，你是否會編織著理想中的養老之家呢? 如果說你的個性簡單，只追求質樸的生活的話，那麼在鄉間的平房是最適合你的了! 這一次的點子簿將要為你提供 14 間質樸舒適的平房，對於已經開始籌畫以後退休養老用的房子的你，一定會激發許多不同的靈感。
現在一塊看看專家們所設計的平房吧!
這間平房乍看之下非常純樸，白色的外牆加上紅瓦屋頂，在綠意中更顯美麗。走進室內後，裡頭時尚別致的裝潢更讓人眼睛一亮，也很佩服專家的用心。
飽和度低的平房沒有任何繁雜的設計，房子裡頭的無障礙設計非常適合養老的生活~
有各個大開口的平房讓室內外更緊密連結，對於喜歡戶外生活的人來說，是間非常理想的養老平房。
粉色系的平房讓人一看就感到神清氣爽，而專家也規劃了玻璃拉門與多扇窗戶，讓室內的通風與採光都很棒。
接下來這間被草坪包圍的平房外觀讓人聯想到藍天白雲，而屋頂上加裝了太陽能電板，是間讓人可以愜意生活，又對地球友善的平房。
看似平凡，但是這間平房使用了不同的自然素材，而裡頭的面積非常寬敞，適合大家族一起居住!
灰色的屋頂加上白色的外牆看似簡單，然而搭配上木頭之後，有畫龍點睛的效果。
使用柔和色系的這間平房非常有歐式的風情，給人一種悠閒度假的感覺。
使用石材與混凝土的平房面積 104 平方米，室內的用色一改外觀使用的中性色，明亮活潑的樣貌讓人驚喜~
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日本人最愛木頭這種天然素材，而這間平房也盡展木頭的美麗質感，搭配上玻璃拉門後，傳統又有現代感。
最後這間平房外觀非常低調，以白與黑編織出質樸卻有個性的樣貌，非常適合喜歡簡單過生活的你。
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