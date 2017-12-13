養老必備! 14 間超級質樸舒適的平房

經過每個繁忙的工作天，回到家的時候，你是否會編織著理想中的養老之家呢? 如果說你的個性簡單，只追求質樸的生活的話，那麼在鄉間的平房是最適合你的了! 這一次的點子簿將要為你提供 14 間質樸舒適的平房，對於已經開始籌畫以後退休養老用的房子的你，一定會激發許多不同的靈感。

現在一塊看看專家們所設計的平房吧!