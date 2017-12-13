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養老必備! 14 間超級質樸舒適的平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
HSE Venter/Dilks, CA Architects CA Architects 房子
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經過每個繁忙的工作天，回到家的時候，你是否會編織著理想中的養老之家呢? 如果說你的個性簡單，只追求質樸的生活的話，那麼在鄉間的平房是最適合你的了! 這一次的點子簿將要為你提供 14 間質樸舒適的平房，對於已經開始籌畫以後退休養老用的房子的你，一定會激發許多不同的靈感。

現在一塊看看專家們所設計的平房吧!

1. 無欲則剛

제주 studio 13, studio13 studio13 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
studio13

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第一間平房可以用無欲則剛這四個字形容。傳統的山形屋頂加上混凝土的外牆，簡單的造型與周遭環境完美融合，非常適合想要過著清心寡慾的鄉間生活的你~

2. 木屋

Норд, Naturi Naturi 房子
Naturi

Naturi
Naturi
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接下來這間以木頭為主要素材的平房非常有自然的味道，搭配上半戶外的車棚，便利性更高!

3. 純白的時尚平房

Countryside Villa, Officina29_ARCHITETTI Officina29_ARCHITETTI 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Officina29_ARCHITETTI

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Officina29_ARCHITETTI
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這間平房乍看之下非常純樸，白色的外牆加上紅瓦屋頂，在綠意中更顯美麗。走進室內後，裡頭時尚別致的裝潢更讓人眼睛一亮，也很佩服專家的用心。

4.日式平房

白い家, エグチデザインオフィス エグチデザインオフィス
エグチデザインオフィス

エグチデザインオフィス
エグチデザインオフィス
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飽和度低的平房沒有任何繁雜的設計，房子裡頭的無障礙設計非常適合養老的生活~

5. 愜意悠閒

煙が好きで、火が好きで、酒が好きだを、家にする。, （株）独楽蔵 KOMAGURA （株）独楽蔵 KOMAGURA 露臺
（株）独楽蔵　KOMAGURA

（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA

有各個大開口的平房讓室內外更緊密連結，對於喜歡戶外生活的人來說，是間非常理想的養老平房。

6. 粉色系平房

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา, fewdavid3d-design fewdavid3d-design
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粉色系的平房讓人一看就感到神清氣爽，而專家也規劃了玻璃拉門與多扇窗戶，讓室內的通風與採光都很棒。

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7. 節能的平房

LDA_PL1: silicato di calcio certificato! YTONG, Laboratorio di Architettura di Lamon Arch. Luciano Laboratorio di Architettura di Lamon Arch. Luciano 房子
Laboratorio di Architettura di Lamon Arch. Luciano

Laboratorio di Architettura di Lamon Arch. Luciano
Laboratorio di Architettura di Lamon Arch. Luciano
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接下來這間被草坪包圍的平房外觀讓人聯想到藍天白雲，而屋頂上加裝了太陽能電板，是間讓人可以愜意生活，又對地球友善的平房。

8. 大家族都可住!

HSE Venter/Dilks, CA Architects CA Architects 房子
CA Architects

CA Architects
CA Architects
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看似平凡，但是這間平房使用了不同的自然素材，而裡頭的面積非常寬敞，適合大家族一起居住!

9. 多種層次

Kfw-50-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, ritter architekten ritter architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Brown
ritter architekten

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灰色的屋頂加上白色的外牆看似簡單，然而搭配上木頭之後，有畫龍點睛的效果。

10. 鵝黃色的平房

07N邸, マルモコハウス マルモコハウス 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
マルモコハウス

マルモコハウス
マルモコハウス
マルモコハウス

鵝黃色的平房讓十分亮眼，並且也讓房子給人溫暖的第一印象。美麗的木頭日式拉門，更是值得注意的焦點。

11. 歐式風情

Moradia em Ílhavo, Miguel Marnoto - Fotografia Miguel Marnoto - Fotografia 房子
Miguel Marnoto – Fotografia

Miguel Marnoto - Fotografia
Miguel Marnoto – Fotografia
Miguel Marnoto - Fotografia

使用柔和色系的這間平房非常有歐式的風情，給人一種悠閒度假的感覺。

12. 104 平方米的平房

Vivienda Rendic, Qarquitectura Qarquitectura 房子
Qarquitectura

Qarquitectura
Qarquitectura
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使用石材與混凝土的平房面積 104 平方米，室內的用色一改外觀使用的中性色，明亮活潑的樣貌讓人驚喜~

點此看更多細節: 一間質樸卻又活潑，擁有天窗的可愛平房

13. 美麗的質感

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 露臺 天然纖維 Green
shu建築設計事務所

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日本人最愛木頭這種天然素材，而這間平房也盡展木頭的美麗質感，搭配上玻璃拉門後，傳統又有現代感。

14. 低調的平房

SK邸, マルモコハウス マルモコハウス 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
マルモコハウス

マルモコハウス
マルモコハウス
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最後這間平房外觀非常低調，以白與黑編織出質樸卻有個性的樣貌，非常適合喜歡簡單過生活的你。

點此看更多細節: 鄉間平房：外表質樸低調的溫暖木質居所

16個美麗的早餐桌，讓你活力滿滿地迎接新一天！
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