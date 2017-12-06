15個適合小花園的理想設計

花花草草總是能夠為沉悶的空間加添不少的生氣，而且種植花草一般的成本不高，因此很多人都喜歡利用植物來妝點自己的家。
然而現代人的居住空間有限，遑論擁有一個大到可以讓人隨意奔跑的花園！事實上就算你只有一個小花園，你還是可以把它妝點得美美的！而今天我們正要為大家帶來15個適合小花園的理想設計，保證會激發你的靈感喔～
花槽的物料選擇有很多，而如果你的家是走自然風格或者是北歐風格路線，那麼不妨考慮選用這一種由木條組成的款式吧！
如果你想要看更多的花槽設計，你可以參閱：
如果空間有限，你還是可以以像是仙人掌等熱帶植物來裝飾你的花園角落。這些植物既容易打理，而且又帶為你的家帶來熱帶風情！
棕櫚樹總是讓人想起休閒的海島度假之旅，既然你喜歡的話，那麼為什麼不把它們帶回家裡的花園裡呢？比如說像是圖中的迷你棕櫚樹品種！
以各種不同材質的物料來打造出一個充滿層次感的花園吧！比如說在木甲板旁邊擺放一些瓷製花盆，並擺放一些石製裝飾品來點綴空間。
既然花園的面積有限，那麼我們就從垂直空間入手！設計師在這個現代小花園裡打造出木地台與凹間，中間凹陷的部分正好被用來擺放戶外沙發座，這樣子的設計既好看又省空間！
我們除了可以用小碎石、卵石或者小河石等石材鋪設地板外，亦可以以大型的天然石材直接點綴花園來增添大自然氣息。
只要你把植物、花盆及裝飾品都靠牆擺放，那麼無論你的花園有多小，你還是可以盡用空間。
選擇一幅牆面來打造出你的垂直花園——植生牆吧！這種新興的綠化設計最能節省空間！
一個理想的花園應該包含各種不同的設計元素，比如說你可以打造一面不規則石牆，配以木長椅及玻璃圍欄，以營造出豐富的視覺觀感。
茂密又翠綠植物是打造出一個寧靜、舒適的空間的不二法門！
要完美地打造出一個小花園，首先你要清楚應該如何分隔空間，比如說一邊是用來擺放戶外餐桌，而另一邊則用來擺放一張舒適沙發。
如果你選擇以盆栽植物來點綴空間，那麼你也可以考慮額外以木板或者其他自然素材來裝潢牆面，以打造出一幅完美的裝飾牆。
如果你的家並沒有戶外花園或者陽台等空間，那麼一個室內花園或者中庭花園也是不錯的替代方法。
金屬花槽也是種非常不錯的材質選擇，特別是如果你想要打造出一個具有現代感或者工業風質感的花園設計。
把同類型但不同高度的花槽放在一起，這樣子的設計所帶來的視覺效果也很好喔！
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